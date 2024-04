El rabino de Javier Milei fue nombrado embajador en Israel con ayuda de Lousteau y Unión por la Patria

Había mucha presión para ayudar de los gobernadores Gerardo Zamora (Santiago del Estero) y Osvaldo Jaldo (Tucumán). Sumaban cuatro votos decisivos. UP tuvo tres ausencias: Oscar Parrilli , Carlos Linares y Cándida López . Tampoco estuvo el salteño Juan Carlos Romero y la chubutense Andrea Cristina (Cambio Federal) y la misionera .

Para proteger a Wahnish, el Presidente había enviado los seis pliegos en un mismo mensaje y de esa manera no se podían tratar por separado. El religioso salió mal parado de la audiencia, cuando Lousteau le exigió un dictamen de Cancillería que garantice no afectar el reclamo por la soberanía de Malvinas con la mudanza de la embajada de Israel. Recién lo recibió esta mañana, antes de la sesión.

La discusión parecía saldada con una visita de Diana Mondino y del propio Wahnish a Lousteau, pero una entrevista de Fantino al Presidente complicó las cosas. El economista recordó el litigio que hay en la ONU sobre Jerusalén y que Argentina, en los últimos años, se opuso a medidas unilaterales, como el traslado de embajadas.

"El Presidente no puede decir cualquier cosa. No sabemos si cuando estaba en campaña el presidente sabía esto", sostuvo Lousteau, quien también aludió a los riesgos en la seguridad nacional que puede derivar de la posición de Argentina.

"Mudar la embajada es una provocación adicional e innecesaria, para un país que tuvo el atentado a la embajada de Israel, a la AMIA y a la Embajada de Israel", sostuvo el senador. Recordó que hay 110 civiles secuestrados y consideró que Argentina debe pedir por su liberación.

"En la audiencia el candidato (Wahnish) respondió de manera muy laxa estos temas y además usó la palabra autodeterminación, que es una palabra muy lesiva, porque es la que usa el país ocupante", destacó. Además, explicó que si Milei sigue hablando de Jerusalén oeste, también terminará complicando su vínculo con Israel.

Otra política exterior

Unión por la Patria avaló el pliego del rabino y de , pero exigió una nueva política exterior, que reclame la paz y condene los conflictos bélicos, con fuertes críticas a la reacción de Israel.

“El alineamiento automático con Estados Unidos e Israel, ambos en conflictos bélicos, representan una ruptura en la política exterior de Argentina en favor de la paz, que ha caracterizado al país durante décadas. Contradice las bases del multilateralismo y quiebra la doctrina de neutralidad”, sostuvo la salteña Nora del Valle Giménez.

El jefe de UP, José Mayans, siguió en esa línea. “Acompañamos, pero no coincidimos con el presidente en la posición que tiene de política exterior”, destacó.

“Nosotros rechazamos el ataque de Hezbollah a Israel, pero consideramos que la respuesta fue desmesurada. Vemos que Israel hace demostración de su potencia militar, como hacen los nazis. Fue una respuesta extrema: edificios completos”, agregó.

Mayans consideró que “lo peor fue bloquear la asistencia humanitaria que iba en ayuda al pueblo que está devastado. No queremos campos de concentración ni de exterminio para nadie. No se puede aceptar esto en el siglo 20”, señaló el jefe de UP y consideró “comportamientos parecidos a la Alemania nazi” por matar a niños y mujeres y hay gente indefensa.

La voz libertaria

El riojano Juan Pagotto fue el único oficialista en defender los pliegos. “Podemos discrepar en la concepción geopolítica o en la alineación, pero estamos de acuerdo que la defensa de la paz está por encima de cualquier otro interés, aplaudo porque todos los discursos han sido coincidentes”, garantizó.