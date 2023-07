Chubut: Treffinger, el tercero en discordia

Treffinger, en principio, no pone muchas cosas en peligro: no está entre los favoritos y nadie piensa que la verdadera pelea por la gobernación tenga más protagonistas que el senador del PRO Ignacio Torres y el intendente peronista de Comodoro Rivadavia, Juan Pablo Luque , así que su desempeño electoral no afronta grandes compromisos. Sin embargo, si la polarización se extrema, el tercero en discordia puede quedar diluido hasta sufrir un golpe que afecte su verdadero interés .

trefmilei.avif

Este jueves a la noche, en el cierre de campaña, el candidato exacerbó el discurso explosivo de su espacio hablando de sí mismo en tercera persona: “Treffinger no se vende, no destiñe, no tiene precio. A Treffinger lo moviliza una sola cosa: sacar adelante nuestra provincia. No me banco más las injusticias”, dijo en la sede de la Sociedad Rural de Comodoro Rivadavia.

Una de sus apuestas es que su pasado petrolero le arrastre votos en esa ciudad, que es la más poblada, y donde para la intendencia banca la fórmula de Omar Lattanzio y Maira Frías.

Recorrido y obstáculos

El candidato viene del palo del empresariado: pasó por firmas petroleras, por Fiat y por Frávega, fue gerente de la cadena de supermercados La Anónima y hace más de una década que es dueño de Autocrédito, que tiene peso en la Patagonia en la administración de planes de capitalización para la adquisición de autos, casas o dinero. “Estoy considerado el número uno de la capitalización en la Argentina”, dice Treffinger de sí mismo.

“Un Chubut mejor es posible, saquemos de una vez a todos estos sinvergüenzas. Lo que sobran en Chubut son ladrones y corruptos. Hagamos historia”, dijo Treffinger este jueves en el acto de cierre de campaña.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FCesarTreffinger%2Fstatus%2F1683859793449041920&partner=&hide_thread=false Si ponemos el hombro y trabajamos honestamente, mirando los problemas a la cara, sin miedo, sin corrupción, sin atajos, como hace la gran mayoría de los chubutenses cada día cuando sale a ganarse la vida, vamos a poder sacar la provincia adelante. #UnChubutMejorEsPosible pic.twitter.com/pTQTHupAR8 — César Treffinger (@CesarTreffinger) July 25, 2023

En el mes de abril, un exaliado lo denunció por “espionaje ilegal”: el dirigente Marcelo Ferreyra lo acusó ante el fiscal de Rawson Fernando Gelvez de que manejaba carpetas con información reservada de los principales rivales políticos.

Tuvo un obstáculo legal para postularse: lo impugnaron bajo el argumento de que sus años de residencia en la provincia le impiden postularse. Finalmente el Tribunal Electoral lo habilitó. Treffinger nació en la santacruceña Caleta Olivia y vivió largo tiempo en Río Grande (Tierra del Fuego) hasta que se mudó a Comodoro en los 2000. Tiene cinco hijos.

El riesgo de la polarización

A Treffinger lo acompaña como candidata a vicegobernadora Laura Mirantes, 44 años, estudiante de Abogacía, oriunda de Rawson y exintegrante de la comisaría de la Mujer en Trelew. Ocupó cargos públicos en vínculo con el titulatr de la UCR local, Damián Biss, y en algún momento coqueteó con ser parte del espacio de “Nacho” Torres.

La polarización de este domingo pone en riesgo lo que Treffinger obtuvo en 2021, cuando en las generales llegó al 15%, duplicó lo que había conseguido en las PASO y dejó cuarto al candidato del gobernador Mariano Arcioni. De ese modo, se instaló como cara visible de un fenómeno político.

Este fin de semana la elección develará, en parte, si fue un espasmo de rabia para la ocasión o si Treffinger en serio tracciona a algún sector considerable del electorado. El sistema político tradicional chubutense lo mira de reojo, interpreta que no tiene una construcción política del todo seria y evalúa que su aparición es la de una estrella fugaz que, como ha pasado con otras criaturas políticas cercanas a Milei, terminará deshilachándose.