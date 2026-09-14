Martín Berhongaray, en modo campaña: se desmarca de Ravier y le pasa factura al PJ de La Pampa

Martín Berhongaray, candidato de la UCR, reivindicó lo que advirtió como diputado respecto de Los Nihuiles y el Río Atuel.

El candidato a gobernador del radicalismo, Martín Berhongaray , sacó un as de la manga para meterse en modo campaña y rechazar el decreto que le quita a La Pampa regalías del sistema Los Nihuiles . En la misma jugada, fustigó la decisión del presidente Javier Milei y lanzó dardos sobre el gobierno peronista pampeano.

Como parte de esa vuelta de rosca, Berhongaray refrescó que él mismo había avisado hace más de una década que este despojo final de las aguas del río Atuel podía ocurrir si La Pampa no actuaba con diligencia y como correspondía. Aunque económicamente el impacto de la medida es insignificante, es altísimo el peso simbólico y político.

Luego del nuevo capítulo de la histórica pelea entre La Pampa y Mendoza que Mieli reabrió la semana pasada, el exdiputado arrió agua para su molino, puso en primer plano la defensa del interés pampeano y se diferenció del vocero presidencial Adrián Ravier , que mantiene un silencio atroz para no confrontar con su propio gobierno. Berhongaray y Ravier compiten virtualmente para ver cuál de los dos liderará el año que viene la boleta de la alianza antiperonista para la gobernación. También está terciando María Alejandra Mac Allister , cuya postulación tiene respaldo del PRO .

El tema está en el centro de la escena y es, necesariamente, parte del debate pre-electoral. La jugada de Milei dejó pagando a Ravier , que es presidente de La Libertad Avanza en La Pampa. Esa es la consecuencia más evidente en una discusión en la que toda la política provincial tiene una posición tomada.

En ese territorio, Berhongaray metió una cuña porque siempre puso la cuestión de los recursos hídricos en su radar. Su padre, Antonio "Pacheco" Berhongaray , exsenador y exfuncionario de los ejecutivos nacionales de la UCR, fue uno de los que siempre pataleó para que no se secaran los ríos de La Pampa.

Adrián Ravier está incómodo con el decreto de las regalías del Atuel. Hasta su antecesor como presidente de LLA, Luciano Ortiz, repudió el decreto de Milei.

A Ravier, las provocaciones por su mutismo, le vinieron también desde adentro. Hasta Luciano Ortiz, expresidente de La Libertad Avanza en La Pampa, se atrevió a cuestionar la medida como un "inaceptable despojo y atropello directo" de Milei contra la provincia.

Una curiosidad es que pese al poder simbólico del tema, y a que se trató de una bomba política, la jugada de Milei que supone un toma y daca con Mendoza y el gobernador aliado Alfredo Cornejo, tiene efecto económico escasísimo.

Aunque en la provincia cuyana se festejó como si fuera una decisión de volumen cuantioso, en La Pampa ese tijeretazo de regalías equivale a unos $300 millones anuales, que sobre todo se destinan a las localidades más perjudicadas por el corte del Atuel: Algarrobo del Águila, Puelches, Santa Isabel, La Reforma, Limay Mahuida, Gobernador Duval, La Humada, Puelén y Chacharramendi.

El contraataque de Martín Berhongaray

Berhongaray compensó su aparición demorada del viernes para fijar posición sobre el tema con una argumentación singular respecto de las que se oyeron. Además, se golpeó el pecho con su propia actuación como diputado, porque había puesto el tema en el radar durante el año 2015.

En la misma jugada, Berhongaray se desató de Ravier y afianzó su oposición al peronismo local. Ya está jugando el partido de las elecciones de 2027, en que la UCR trama un tenso acuerdo con La Libertad Avanza, pero con la convicción de encabezar la fórmula.

La representa Los Nihuiles genera hidroelectricidad: está instalada en Mendoza, pero saca provecho de las aguas de un río interprovincial como el Atuel.

“La derogación del decreto 1560/73 es una decisión negativa para La Pampa, desde lo económico pero fundamentalmente desde lo que simboliza esa norma en la lucha por nuestros ríos”, dijo. Denunció que hay “una enorme responsabilidad del gobierno de La Pampa en haber llegado a este resultado”.

Como diputado provincial, hace más de una década, Berhongaray repudió una “actitud de ocultamiento” del gobierno pampeano, por ese entonces a cargo de Oscar Mario “Ningo” Jorge. La Procuración del Tesoro de la Nación había emitido un dictamen el 6 de julio de 2015 en el sentido de derogar el decreto 1560/73. “Revertir esa decisión iba a resultar altamente difícil”, explicó Berhongaray.

Según el exlegislador, esa postura del PJ “privó de asignar oportunamente a nuestros mejores especialistas y a nuestra mejor tradición al servicio de defender una posición que siempre se sustentó en sólidos argumentos fácticos y jurídicos. Fue un grueso error político de La Pampa, uno más de muchos”, se quejó.

También hizo notar un histórico favoritismo de las gestiones nacionales “con las intenciones mendocinas, dado su mayor peso político, económico y electoral”. Según Berhongaray, “hoy las esperanzas de La Pampa tienen que concentrarse en la causa judicial que tramita ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que debe decidir sobre las regalías futuras”.

Distintos tiempos de la UCR

Berhongaray, como contó Letra P, es un dirigente que tiene una reconocida trayectoria en la lucha por los recursos hídricos de la provincia. Pero el decreto de Milei tomó por sorpresa a la dirigencia que en La Pampa aceita una alianza con La Libertad Avanza, y que entró en cavilaciones y remoloneos antes de expresar su repudio.

El gobernador peronista Sergio Ziliotto y el candidato a su sucesión, el radical Martín Berhonagaray, ya han compartido reivindicaciones de la lucha por los recursos hídricos.

En Mendoza, Cornejo, aliado del gobierno nacional, festejó el viernes bien temprano la decisión de Milei, que le sacó a La Pampa para darle a la provincia cuyana los recursos provenientes de regalías hidroeléctricas, que estaban garantizados desde el año 1973, a través del decreto 1560 de ese año.

El argumento libertario es que aunque el río Atuel es interprovincial, la represa que genera hidroelectricidad está en Mendoza, y por lo tanto no es interjurisdiccional ni debe compartir regalías. El constitucionalista Andrés Gil Domínguez confirmó que la propia Corte Suprema de Justicia tomaba por válido el sistema anterior.

Tras el decreto, en La Pampa, el arco oficialista, partidos políticos, organizaciones, e incluso el PRO, apuraron el viernes su repudio. La UCR apareció para fijar posición después de la siesta, que es una tradición acendrada en La Pampa.

Después del pronunciamiento del senador Daniel Kroneberger y del bloque provincial que comanda Poli Altolaguirre, Berhongaray presentó los argumentos más sólidos y distintivos de su fuerza.

La pelea entre La Pampa y Mendoza se nacionalizó

El decreto de Milei sacudió al sistema político pampeano. La causa del Atuel no es un tema meramente judicial o de las esferas institucionales, está instalada en la población. También se nacionalizó, porque intervinieron en el debate público actores de renombre.

El senador Wado de Pedro se puso la camiseta de La Pampa y cruzó la decisión presidencial. La definió como “una nueva injusticia contra una provincia que lleva décadas defendiendo sus derechos”. Cuando fue ministro del Interior del presidente Alberto Fernández, De Pedro conoció el tema de primera mano y visitó el cauce seco que surca el oeste pampeano.

Wado de Pedro, agachado sobre el cauce seco del río Atuel, junto al gobernador Sergio Ziliotto, en una visita que hizo cuando era ministro del Interior.

"Milei premia a quien incumple el fallo de la Corte y castiga otra vez a La Pampa. El Atuel también es pampeano", redondeó el legislador nacional kirchnerista.

Desde Mendoza, el diputado mendocino Luis Petri festejó y provocó. Le contestó directamente al gobernador pampeano Sergio Ziliotto: “Esto no es robo, es justicia. Gobernador, robar es cobrar durante 53 años regalías por una energía que se genera íntegramente en Mendoza”.

“Mendoza recupera lo que siempre fue suyo”, insistió el exministro de Defensa de Milei, y se jactó de que él mismo presentó en 2020 un proyecto para que se tomara esta decisión. El exgobernador radical Rodolfo Suárez le salió al cruce y le marcó la cancha: “no corresponde adjudicarse el resultado de un reclamo que la Provincia sostuvo institucionalmente durante años”.