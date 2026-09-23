Aislado de la discusión en La Pampa, el marinismo se apoya en Kicillof para cuidar su quinta en el PJ

El diputado provincial Espartaco Marín junto a Axel Kicillof: fue el dirigente de La Pampa de más alto perfil presente en el acto.

El marinismo de La Pampa jugó al anticipo y, en soledad, plantó bandera con Axel Kicillof y el MDF . El diputado provincial Espartaco Marín , uno de los líderes del espacio Convergencia Peronista , fue el dirigente pampeano de más alto perfil en el encuentro del sábado en Avellaneda , acompañando el lanzamiento del gobernador bonaerense.

Marín movió por su cuenta y sin pedir permiso, a contramano de la dirigencia del PJ provincial, que se plegó a pie juntillas a las órdenes que en su momento dio el gobernador Sergio Ziliotto . El presidente del peronismo pampeano pidió a su gabinete y a sus soldados de confianza que no jugaran en la interna del PJ nacional, ni se contaminaran de los tiroteos políticos bonaerenses.

Además de "Taco" Marín, Convergencia tiene posicionada a la diputada Varinia “Lichi” Marín , reelecta el año pasado. Ella no pudo estar presente en el encuentro, pero desde hace tiempo viene tejiendo con la red federal del peronismo.

La presencia marinista en la vereda de Kicillof pone al sector interno en el candelero, en un contexto en el que la potente puja de la mayoritaria Línea Plural amaga con apagar al resto de los espacios.

Convergencia banca la idea de federalismo que expresa Kicillof, agradece lo que señala como una consulta para el armado programático y de paso tiene un palenque donde rascarse en el caso de que en el PJ pampeano la sangre llegue al río o el pacto de consenso sea una repartija entre los bandos de la Plural en perjuicio de las otras líneas.

Espartaco Marín, cuando era presidente de bloque; a sus espaldas, Daniel Lovera (Plural), que asumió en su lugar: fue un golpe político en la Legislatura. FOTO: www.radiokermes.com

Convergencia y la Plural tienen antiguos y severos encontronazos en cuanto a sus metodologías e identidades. El histórico contrapunto entre los grandes líderes Rubén Marín y Carlos Verna atraviesa generaciones y derrama hasta la actualidad. El vernismo incluso hizo sentir el año pasado su reproche por la decisión marinista de acompañar la fórmula legislativa que digitó Ziliotto.

La jugada siguiente fue el golpe en el bloque. Daniel Lovera se convirtió en jefe y desbancó a Marín. Convergencia tiene una relativa autonomía de movimientos en el peronismo pampeano, con una destacada representación institucional. Además de la banca en el Congreso, expone presencia en los concejos deliberantes y suma las diputaciones provinciales de León Nicanoff y Marcela Páez.

La relación institucional y política elegida por Sergio Ziliotto

Ziliotto tiene muy buena relación con Kicillof, que incluso se traduce en políticas conjuntas. Firmaron convenios en distintas áreas y se paran cada día en la resistencia a las avanzadas del gobierno de Javier Milei. Pero ese vínculo institucional no es tan intenso en el escenario del armado político. De hecho, en la última visita de Kicillof a La Pampa, Ziliotto hizo el planteo de que se evitaran poses de campaña. Así fue.

Axel Kicillof y el gobernador de La Pampa Sergio Ziliotto, juntos: sostienen la misma posición frente al gobierno de Javier Milei, pero el vínculo del armado político no es tan intenso.

El gobernador pampeano tampoco descuida su relación con Cristina Fernández de Kirchner. La vicepresidenta del PJ provincial es María Luz “Luchy” Alonso, jefa de La Cámpora y mano derecha de CFK en su paso por el Senado.

Así y todo, el día del encuentro entre Ziliotto y Kicillof hubo alta potencia política, con la presencia del gabinete, legisladores nacionales, Marín, el intendente de Santa Rosa, Luciano di Nápoli, la intendenta de General Pico, Fernanda Alonso, y otras jefaturas comunales de peso.

El lugar del marinismo en el peronismo

En la tensa trama del PJ de los últimos tiempos, el marinismo hizo algunos gestos y guiños en que se recostó hacia el ala de Di Nápoli, sobre todo cuando el intendente formalizó su portazo a La Cámpora. Hay algunas miradas conjuntas y cierta comunión de intereses, pero no una formalización de acuerdos.

El marinismo en pleno con Luciano di Nápoli: Espartaco Marín, la concejala Lorena Guaiquián, la diputada nacional Varinia Marín, la diputada Marcela Páez y el diputado León Nicanoff. FOTO: www.radiokermes.com

Marín se mostró hasta un punto comprensivo del paso que dieron los dirigentes que formaron Fuerza Pampa, el sello del peronismo blue que preside el intendente de Lonquimay, Manuel Feito, pero en el que son engranaje clave funcionarios del riñón del intendente capitalino. También marcó diferencias. “No desteñimos”, dijo y advirtió que “si el peronismo va dividido en dos partidos, se pierde la elección". "Así de corta", sentenció.

En el encuentro de la Red Federal Peronista, Marín participó de la comisión “Comunidad y Organización”. “Lo que me entusiasma es que nos den participación en la elaboración de un nuevo modelo, de un proyecto que pretenda dar soluciones a los problemas de hoy, que no son los mismos que en el ‘45. Algunos sí, otros no”, aclaró el diputado.

Destacó que “tuvieron la palabra a compañeros de todo el interior, se habló y se escuchó y se tomó nota mucho de federalismo. Es una materia pendiente que nuestro justicialismo tiene que enfocar mejor”, alertó.

“Quiero escuchar esas nuevas canciones para saber si estoy de acuerdo, si me gusta bailarlas y cantarlas o no. Y quiero ser parte de esa composición también”, lanzó Marín prendido a la metáfora kicillofista de las nuevas melodías.

Patas sindicales de La Pampa en Avellaneda

La otra dirigente de alto perfil que apareció en el acto de Kicillof fue Romina Montes de Oca, la viceintendenta de Di Nápoli en Santa Rosa. Aunque pertenece al sector Identidad Peronista, que comanda Jorge Lezcano, hace rato que tiene su propio juego. Es referencia del Sindicato de Telecomunicaciones, donde pisa fuerte su padre, el diputado provincial César Montes de Oca.

Romina Montes de Oca, en la primera fila de mujeres que acompañaron en el escenario el discurso de Axel Kicillof.

“La esperanza se organiza”, definió tras el encuentro. “Frente al individualismo y la resignación, elegimos la unidad y el federalismo”, agregó en modo proclama.

Sin hacer alarde, pero sin sigilo, la presidenta del Concejo Deliberante viene jugando el partido de Kicillof desde hace tiempo. Como ya contó Letra P, fue una de las que primero se acercó a las movidas del “parlamentarismo municipal” que agitó Victoria Tolosa Paz junto a otra pampeana, María de los Ángeles Higonet.

Higonet fue intendenta de la sureña Guatraché, luego senadora nacional de la mano de Verna. Más tarde se pasó a las filas kirchneristas. En 2024, formó parte de la frustrada lista Federales, un grito de corazón, con la que el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, quiso enfrentar a CFK por la conducción del PJ.

Otro sector pampeano presente fue la representación local del Movimiento Derecho al Futuro, que tiene puentes con el ministro de Trabajo bonaerense, Walter Correa. Las referencias centrales en La Pampa son Miguel Ángel Chamorro y Sebastián Cabrera, del gremio de trabajadores de Vialidad Nacional. Forman parte de Las 62 Organizaciones Peronistas. También están con Kicillof desde la primera hora quienes integran el partido Vanguardia, bajo la batuta de Candela Salvador.