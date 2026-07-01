La Pampa: un intendente armó rancho aparte y aviva el fantasma de un peronismo por afuera del PJ

El fantasma de un peronismo por fuera del PJ de La Pampa se agitó con potencia en las últimas horas. La cara visible de la movida es el intendente de Lonquimay , Manuel Feito . Para el oficialismo, asoma en las sombras el espectro del intendente de Santa Rosa Luciano di Nápoli .

Feito fue el que tiró la primera piedra. Se movió ante la Justicia Electoral para la creación de un nuevo partido, bautizado Fuerza Pampa . El jefe comunal había acompañado a “Copete” di Nápoli en el desafío que el año pasado le hicieron al gobernador Sergio Ziliotto para quedarse con la presidencia del PJ.

El sacudón es otro peldaño más en la escalada que conmueve al justicialismo a medida que se acerca la definición de candidaturas rumbo al 2027. Como contó Letra P , al menos tres sectores vienen tirando de la cuerda hasta límites nunca conocidos en la historia del peronismo local.

La posibilidad de que di Nápoli juegue por fuera del partido se zarandea desde el año pasado. En la cumbre del ziliottismo en Santa Rosa, como contó Letra P , la dirigencia incluso blanqueó esas percepciones. Ese episodio y las posteriores reacciones subieron la temperatura de la interna.

Di Nápoli optó por el silencio tras el anuncio del nuevo sello partidario, aunque juega desde hace rato a la posibilidad de elegir otro rumbo. Sus opositores lo entienden como un modo de avivar la posibilidad de una fractura. Nunca desmintió que tuviera esa idea en el radar, porque además le sirvió, y le sirve, para hacerse valer en las disputas y negociaciones internas.

ziliotto_di_napoli Luciano di Nápoli destacó que su Presupuesto 2026 no refleja ninguna ayuda especial del gobierno provincial de Sergio Ziliotto.

Como repiten los líderes de todos los colores del PJ, esta vez al peronismo no le sobra nadie si quiere asegurarse la victoria de 2027. Santa Rosa ha sido, además, la fortaleza electoral más confiable. En el entorno del intendente dejan en claro que él sigue afiliado al PJ, aunque advierten que otros compañeros ya se salieron del sello tradicional. La gestión municipal de di Nápoli es reconocida, entrte otras cosas, porque logró para el peronismo una reelección que se le negaba desde el siglo anterior.

Su espacio apuesta a conseguir adhesiones de otros palos, más allá del PJ. “Nuestra alianza es con los vecinos y vecinas”, suena como eslogan en las filas de Di Nápoli y su secretaria de Gobierno Carmina Besga.

"Manu" Feito despega al intendente de Santa Rosa

El que dio la cara moviendo el nuevo partido es “Manu” Feito, que hace rato juega en tándem con Di Nápoli. "Luciano y yo compartimos muchas ideas sobre La Pampa, no lo voy a negar porque sería deshonesto. Pero este proyecto es mucho más grande que las coincidencias que podamos tener entre nosotros dos”, dijo a el intendente de Lonquimay, consultado por este medio.

luciano_conferencia_ladag_1 La sindicalista Shirley Bustos, el intendente Luciano di Nápoli y Manu Feito, cuando desafiaron a Ziliotto en la presidencia del PJ. FOTO: www.radiokermes.com

“Lo hablé con él, lo discutí con él, pero él cree que aún se puede construir en el PJ. Yo creo que hay algo más que construir. Compartimos muchas ideas, no este partido", completó. También dio aval a la nueva propuesta partidaria el exintendente de Colonia 25 de Mayo, Abel Abeldaño, que es otro que se había subido al tren de la confrontración dentro del PJ.

Además, hay autoridades de la gestión de Di Nápoli conforman la junta promotora del nuevo partido. Aparecen el juez de Faltas, César Ortiz; el director de Nuevas Economías, Pablo Ferrero; la abogada Mayra Blanco. También el intendente de Anchorena, Gustavo “Pata” Pérez.

Fuerza Pampa “es un nuevo partido político y no es contra nadie. Armamos un partido porque creemos que es necesario, y no podemos hacerlo desde este PJ así como está”, completó Feito, con el discurso calcado de Copete. Y cerró: “Nuestro horizonte no es ganarle a otro: es que La Pampa gane”.

El PJ frente a su elección más complicada

El PJ está invicto en elecciones provinciales. Gobierna la provincia desde 1983 y nunca perdió una contienda ejecutiva en La Pampa. La elección que viene asoma como la más complicada, porque se está armando un rejunte de los partidos opositores para que haya un auténtico mano a mano.

Di Nápoli gobierna la capital y no disimula sus intenciones de ser el candidato a gobernador. A su vez, la mayoritaria Línea Plural aparece divida en dos sectores cada vez más distantes. Una de esas tribus es la del ziliottismo, que sobre todo desde Santa Rosa banca al gobierno provincial y propicia que la sucesión quede en manos del senador Daniel “Pali” Bensusán.

ultravernismo con fernanda Vernismo puro y duro. La intendenta de General Pico, Fernanda Alonso, junto al diputado Hernán Pérez Araujo, la vicegobernadora Alicia Mayoral y el viceintendente Alberto Campo. FOTO: www.radiokermes.com

El otro espacio Plural hace pata ancha en General Pico, responde a órdenes del exgobernador Carlos Verna y puede deshojar la margarita para definir su postulación para la madre de todas las batallas, la intendenta Fernanda Alonso, la vicegobernadora Alicia Mayoral y el diputado Hernán Pérez Araujo están en las gateras.

Todos esos espacios se desconfían y tironean entre sí, pero a su vez no abandonan los puentes de diálogo y negociación. La propia historia del PJ local demuestra que hasta el último segundo la reconciliación es posible.

El peronismo de la interna eterna

En la previa de la aparición de Fuerza Pampa, Di Nápoli compartió un acto con Ziliotto al inaugurar el esperado Centro Regional de Radio Oncología en Santa Rosa. En esas horas, las intendencias de las localidades menos pobladas venían advirtiendo la necesidad de ponerle un freno a la disputa por espacios de poder.

En Anguil, Daniela Fernández comparó entre lamentos al PJ pampeano con los enfrentamientos del peronismo nacional, o bonaerense. “Es muy irresponsable, me indigna”, definió.

bensusan-ziliotto1 El senador Paly Bensusán y el gobernador Sergio Ziliotto.

El senador Bensusán también apareció para plantear que “hay que dejarse de joder con las internas, sacar los trapitos al sol no suma y ya vendrán los tiempos de las candidaturas”.

En las semanas anteriores, el PJ ya había surfeado otras situaciones traumáticas. El acto ziliottista fustigó fiero a di Nápoli, algunos funcionarios municipales respondieron con los tapones de punta y el ultravernismo vació al bloque oficialista en la Legislatura, para dar un mensaje de fortaleza que conmovió al PJ.

Quién es "Manu" Feito en La Pampa

Feito tiene 34 años de edad y desde 2019 gobierna Lonquimay, una pequeña localidad de alrededor de 2.000 habitantes, ubicada unos 65 kilómetros al este de Santa Rosa. Es abogado. Antes fue director de Juventud de la Provincia y se enroló en la Línea Plural.

manuelfeito.jpeg Manuel Feito, intendente de la pequeña Lonquimay, 39 años.

El año pasado jugó fuerte en la aventura por el PJ. Se postuló en la lista opositora como candidato a secretario, aunque finalmente esas elecciones no se hicieron porque la Junta Electoral bochó a Di Nápoli y su lista Renovación Peronista.

En marzo de este año, Feito había dicho que no iría por la reelección y dio a entender que se retiraba de la política. “Me retiro, son ciclos”, dijo y reivindicó a Verna como su conductor. El anuncio le permitió salirse de la escena, pero este martes pateó el tablero.

Fuerza Pampa, que se lució rápidamente con logo propio y espacio en las redes sociales, "nace de la convicción de trabajar para resolver los problemas de los pampeanos. En todos lados veo lo mismo: gente que trabaja y que siente que las decisiones se toman lejos. Fuerza Pampa viene a cambiar eso", dijo.