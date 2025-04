La Pampa: Oscar Alpa quedó en el centro de la escena y el peronismo lo sube al ring mirando a octubre

El gobernador de La Pampa Sergio Ziliotto junto al rector de la UNLPam Oscar Alpa: tienen una relación aceitada y prolongada, pero el rector no responde a ninguna línea interna.

El rector de la Universidad Nacional de La Pampa (UNLPam) de golpe quedó subido al ring de las elecciones legislativas que se vienen. El peronismo busca alternativas, porque no tiene un “número puesto” y añadió el nombre de Oscar Alpa en las encuestas que mandó a hacer para medir posibles candidaturas para octubre.

El rector de la Universidad Nacional de La Pampa asumió en 2018 y acumuló políticamente: en 2022 no tuvo rivales, hoy es presidente del CIN.

Ahora sus colegas volvieron a darle un espaldarazo y lo llevaron a la presidencia del CIN, donde estaba como vice y asumió al frente a principios de este mes, en el encuentro de San Luis.

En La Pampa, eso volvió a ponerlo en cartelera. Su nombre saltó a las encuestas telefónicas, online y presenciales. Aparece en el listado que el PJ armó para medir caras potables, que también incluyen a autoridades municipales.

Desde ya, tiene una posición en las antípodas del gobierno nacional.

Puentes con Sergio Ziliotto y Luciano di Nápoli

La semana pasada Alpa estuvo activísimo en la provincia. Acompañó al gobernador Sergio Ziliotto en la presentación que La Pampa hizo de su propio Índice de Vulnerabilidad Social, una estadística local que mide la pobreza y la indigencia para mejorar los números del INDEC.

Después, la foto fue con el intendente de Santa Rosa, Luciano di Nápoli. Firmaron un acuerdo para fortalecer el vínculo en proyectos de conocimiento, tecnología y planificación en políticas públicas.

Alpa y Copete di napoli.jpeg Otra foto de la semana pasada: Oscar Alpa con Luciano di Nápoli, el intendente de Santa Rosa, capital de La Pampa. Se consideran mutuamente.

El vínculo entre el ziliottismo y Di Nápoli no atraviesa su mejor momento, pero esos espacios coinciden en que Alpa sería un buen nombre en una lista, aunque hay que explorar otros requisitos y circunstancias.

La UNLPam y el gobierno provincial trabajan juntos en numerosos proyectos, desde el boleto gratuito para estudiantes hasta los estudios para defender el río Atuel. Pero más allá de convenios e iniciativas articuladas, hay coincidencias en la mirada política de fondo.

El PJ a la caza de otras caras

Alpa no es referente de ninguna línea interna ni viene trabajando especialmente para ocupar cargos electivos, pero el PJ está necesitado de postulaciones que tiendan al consenso. No hay un nombre indiscutible y se mira con cariño la llegada de caras que no provengan del propio sistema político.

Ya para 2023 su nombre había sonado en algunas mesas del PJ. La reacción universitaria, que fue el primer reclamo transversal que rompió la “luna de miel” de Milei el año pasado, empujó la aparición de actores de ese ámbito.

Alpa había llegado al rectorado de la UNLPam en 2018 como referencia de “centroizquierda” y tendencia “progresista”. Se fue peronizando con los años. Fue reelecto sin rivales en 2022.

Hace tiempo que viene militando la idea de que las universidades no serán escuchadas si no pisan firme en el Congreso. Ahora mismo, desde el CIN, lo que gesta es un proyecto de financiamiento universitario en alianza con estudiantes y sindicatos.

Con ese objetivo hizo una recorrida reciente en Diputados, a la que le dio mayor valor que el formal encuentro “para la galería” con el subsecretario de Políticas Universitarias Alejandro Álvarez, “que nos escucha, pero no tiene ningún poder de decisión”.

¿De las universidades al Congreso?

Alpa termina su mandato en la UNLPam en los primeros meses del año que viene. Francisco Marull, decano de Ciencias Económicas y Jurídicas, ya no disimula sus intenciones de ser el sucesor.

A Alpa le tocó ser blanco de acusaciones mediáticas libertarias, en tiempos en que se agitaban las “auditorías”, aunque las denuncias se desvanecieron en poco tiempo.

alpa cin.jpg La asunción de Alpa, rector de la Universidad de La Pampa, como presidente del CIN, durante el encuentro en San Luis.

La primera vez que sonó su nombre como candidato probable, en las declaraciones públicas Alpa pareció descartar de plano la posibilidad de postularse. Dijo que tenía todas sus energías puestas en la gestión.

De acuerdo a lo que pudo saber Letra P, ahora en su entorno saben que está dispuesto a analizar una oferta, si realmente existiera, sin desarmar los puentes que tiene trazados a nivel nacional con el sector político universitario que lo llevó a la presidencia del CIN.

Antes, atendió el frente interno. La UNLPam definió usar fondos propios para pagar un bono a su personal docente y no docente.