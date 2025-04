La Pampa: el PJ teje una lista partidaria de consenso y espera una señal de Sergio Ziliotto para octubre

A su vez, el ziliottismo trabaja con paciencia para que ese nombre pueda armarse de un consenso y no ser el mero elegido del “dedo” del gobernador. En el oficialismo desechan exponer a alguien del gabinete en esa pelea y analizan con simpatía que la postulación provenga de una intendencia.

El nuevo escenario parece haber dispersado la sensación de hace dos meses, cuando distintos espacios amagaban con jugar en una elección interna, siguiendo el camino de la “horizontalidad” que bajó Ziliotto. Ahora no se percibe tanto entusiasmo por la posibilidad de que a cada quien le cuenten sus votos. Con las PASO caídas a nivel nacional, se bajaron los humos de una posible interna.

Algunos espacios no disimulan sus cuestionamientos a que siga tallando alto María Luz “Luchy” Alonso , pero no es algo que esté en discusión: Ziliotto sostiene a la jefa de La Cámpora, que además es mano derecha de Cristina Fernández de Kirchner , como la vicepresidenta del PJ provincial.

El objetivo central del armado es que no haya enojos y el secreto para la concordia es que nadie pierda. Sí se ponen en suspenso algunas pujas que tarde o temprano irán a duelo, pero mientras esas rencillas se meten bajo la alfombra, a cada sector se le respeta su representación actual y entonces no hay ruidos ni se hacen olas.

Garantías para Luciano di Nápoli

Además de garantizar idénticos espacios a la línea mayoritaria Plural, a La Cámpora y al marinismo de Convergencia, el acuerdo propuesto por la conducción del PJ también contempla los lugares que ya tiene el intendente de Santa Rosa, Luciano di Nápoli.

Es intocable la presidencia del Consejo Local de Unidades Básicas de la capital y en ese marco de conciliación hay una suerte de “orden de arriba” para que en Santa Rosa baje las armas también el ziliottismo más exacerbado, representado por Marcelo Pedehontáa. No obstante, no todas son rosas: aunque no es de los sectores mayoritarios, ya hizo escuchar un primer pataleo el Frente Peronista Barrial, que reclama espacios.

fernanda-alonso-luciano-di-napoli-jpg.webp Luciano di Nápoli, intendente de Santa Rosa, capital de La Pampa; y Fernanda Alonso, intendenta de General Pico, son tenidos en cuenta en el armado que Ziliotto hace en el PJ.

Se respetan también los sitiales de las ramas gremiales: Identidad Peronista, de Jorge Lezcano (UPCN), y Nuevo Espacio de Participación, de Roberto Robledo (UOCRA).

En el encuentro de las diversas líneas también participó la vernista intendenta de General Pico, Fernanda Alonso. Hubo una lectura unánime del proceso, en las distintas tribus: todo luce ordenado y sin grandes rispideces.

Ruidos en territorios de PJ derrotado

Asoman ruidos que pueden surgir sobre todo de las ciudades y pueblos donde el peronismo perdió en 2023. En donde el PJ gobierna, no hay problemas a la vista. Hay consenso para que las unidades básicas locales sean manejadas por las intendencias.

Diferente es en lugares donde el PJ cayó en las elecciones. En tres de las localidades más pobladas de la provincia, el PJ no gobierna: Eduardo Castex, General Acha y Colonia 25 de Mayo. Serán huesos duros de roer para conseguir la unidad. Algo parecido sucederá en buena parte de la treintena de localidades que quedó en manos opositoras.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/Letra_P/status/1908338807642218975&partner=&hide_thread=false #Elecciones2025 LA PAMPA



Quiénes son los intendentes que el peronismo mide para sacar a la cancha en octubre



@JPGavazza https://t.co/FRKE8C9y73 — LETRA P (@Letra_P) April 5, 2025

Aunque la fecha para presentar listas concluye el 30 de abril, las elecciones se patearán para noviembre, después del proceso electoral nacional. Es una preocupación para el peronismo cómo harán sectores hipotéticamente enfrentados en el pago chico para ponerse la misma camiseta en las legislativas.

Después del 30 de abril, según la batuta que maneja el apoderado del PJ, Daniel Pablo Bensusán, se realizará un congreso provincial para designar de modo formal a las autoridades partidarias que no necesiten ir a elecciones. Ahí sí se lanzará de modo más claro la pelea por las legislativas.

La expectativa de que Sergio Ziliotto mueva una ficha

Los escenarios fueron modificándose semana tras semana. Primero Ziliotto, todavía jugando a la “horizontalidad”, anunció un supuesto retiro de la política con el final de su mandato. Después dejó en claro que no prestaba la lapicera. Más tarde Carlos Verna dijo que la Línea Plural no llevaría candidato propio.

sziliotto y ariel rojas.jpg El gobernador de La Pampa Sergio Ziliotto, junto a Ariel Rojas, intendente de Toay y uno de los nombres que el peronismo tiene en carpeta.

Ahora, con el gobierno nacional relativamente golpeado en su imagen y el desorden local de La Libertad Avanza, los distintos sectores del peronismo esperan a que Ziliotto haga un movimiento para bautizar una candidatura. Como contó Letra P, rondan nombres y uno de los apuntados es el intendente de Toay, Ariel Rojas. Otra, la jefa comunal de Winifreda, Adriana García.

Algunas condiciones de quien se ponga el traje: debe tener relativo conocimiento en la provincia, trayectoria, elecciones ganadas y haber tendido puentes con distintos espacios, que no tenga especiales enemigos en otros sectores internos que le quieran hacer zancadillas.

Además, ir al Congreso a partir de fines de 2025 puede sacarlo de la cancha para las discusiones provinciales que se darán a partir de esa fecha, con la disputa del 27 en el horizonte.