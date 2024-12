Alpa, vice del CIN: "Las universidades sobrevivieron, pero hay incertidumbre por el financiamiento en 2025"

"Este fin de año, si bien tenemos la actualización del presupuesto 2023, nos falta la de 2024, porque no habrá un nuevo presupuesto en 2025. Si seguimos con los mismos valores, estaremos abajo otro 270%. Es un monto importante. Si no se actualizan las partidas, vamos a estar otra vez con problemas a mitad de año", estimó el vicepresidente del CIN.

"Hace tres años venimos discutiendo internamente la calidad universitaria para mejorarla. Cuando vamos a cualquier lado del mundo, reconocen a los investigadores argentinos y su formación de primera calidad", recordó.

La pérdida del poder adquisitivo de docentes y no docentes

El exsecretario de Políticas Universitarias durante la gestión del Frente de Todos remarcó que docentes y no docentes "perdieron entre el 50 y el 60% del salario real en un año, de noviembre de 2023 a noviembre de 2024" y aclaró: "Los ajustes salariales no se vieron reflejados en el bolsillo de los trabajadores, porque no consideraron la inflación de diciembre de 2023 y enero último", que registraron alzas de 25,5% y 20,6%, respectivamente.

"Eso repercute cada vez más en las universidades. No es solo un tema de salario, se va perdiendo la calidad educativa, porque hay docentes que buscan una alternativa laboral. El último semestre muchos han repensando su continuidad y eso modifica la calidad de los docentes", reflexionó el rector pampeano y detalló que "más del 70% de los docentes tienen dedicación simple, por lo cual deben recurrir a otro trabajo". En ese marco, Alpa estimó que la pérdida de recursos humanos "se empezará a dar en 2025 si continúa esta política".

Alpa sostuvo que la incertidumbre para 2025 se genera porque "los aumentos de sueldo de docentes y no docentes serán los mismos que los otorgados a los empleados estatales, pero no tuvieron el mismo aumento en este año"; por lo tanto, "si se pierde el aumento salarial, se pierde la calidad educativa".

"En La Pampa, teníamos docentes que no residen en la provincia y no había plata para los viáticos. Se perdió el contacto con los estudiantes. Las becas quedaron a valores antiguos, no se actualizaron hasta el segundo semestre y no se otorgaron nuevas. Se mantuvieron las inscripciones para 2025, pero se está viendo que no hay migración desde otras provincias. Cambió la composición", repasó.

La falta de respuestas del Gobierno

Por fuera del aspecto presupuestario, Alpa reprobó las "distintas campañas comunicacionales" que realizó la gestión libertaria para "atacar el sistema universitario y a los docentes" a través de "el presunto adoctrinamiento y las auditorías".

"Son todas mentiras. Siempre se hicieron auditorías y se están haciendo. Plantaron la duda y la mantuvieron. ¿Cuál es el objetivo? ¿Quieren universidades en Argentina?", se preguntó. Como contraste, el vice del CIN destacó las dos marchas federales universitarias que el sector promovió durante el año en defensa de la educación pública. "La sociedad respondió de manera masiva. El Ejecutivo tomó nota de que la sociedad no quiere que toquen la universidad, pero la sigue debilitando", dijo.