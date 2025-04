La Pampa: quiénes son los intendentes que el peronismo mide para sacar a la cancha en octubre

Un nombre en las altas esferas del PJ

Ariel Rojas gobierna ahora la ciudad que más creció en los últimos años. Toay está a apenas 11 kilómetros de Santa Rosa y hoy es parte de un conglomerado que se convierte en capital provincial.

Rojas nunca negó sus aspiraciones. Incluso hizo el intento de ser candidato a gobernador del kirchnerismo en 2015, pero quedó relegado en aquel momento por Fabián Bruna, de la misma línea interna, “Compromiso Peronista”.

ariel rojas y ziliotto.jpg El gobernador de La Pampa Sergio Ziliotto pasea por Toay junto al intendente Ariel Rojas, que gestiona su tercer período, fue diputado provincial y nunca disimuló sus ambiciones de ir por más.

Después de dos períodos como intendente de su ciudad, que en esa etapa se convirtió en la tercera más poblada de la provincia, Rojas recaló en la Legislatura provincial. Cuando quiso volver a la Intendencia demostró autoridad y potencia electoral. Se impuso en la puja interna sin necesidad de pelea electoral con quien había sido su sucesor, Rodolfo Álvarez. Luego, aplastó en las urnas a su rival radical, Estela Guzmán.

Rojas siempre mantuvo los pies en el plato, fue respetuoso de los oficialismos partidarios y supo cultivar una buena relación con el marinismo. La diputada que termina su mandato es Varinia Marín, que hace el intento de que le respeten a Convergencia la reelección en ese escaño.

Aunque sigue siendo parte del espacio denominado “Compromiso Peronista”, esa línea se ha vuelto difusa y ha dejado sueltos algunos soldados. Fue un sector que se formalizó al calor del poder de la gobernación de Oscar Mario Jorge (2007-2015) y que fue perdiendo identidad.

El nombre de Rojas forma parte de conversaciones en las altas esferas del PJ y puede ser prenda de unidad de diversos espacios.

Desde el norte agrario de La Pampa

Adriana García gobierna por quinta vez Winifreda, poblada por unos 3.000 habitantes, ubicada 40 kilómetros al norte de Santa Rosa y con la actividad agropecuaria como su principal motor económico.

Es una localidad pequeña, pero que se hace notar. Este año Ziliotto la eligió para el lanzamiento del ciclo lectivo. Una característica del lugar es su reforestación urbana. El parque acuático es lujo provincial.

ADRIANA-GARCIA-1024x683.jpg Adriana García es intendenta de Winifreda, en el norte de La Pampa: tiene buena llegada al sector agropecuario de la zona, que es la piedra en el zapato del peronismo provincial.

La trayectoria de García y los posicionamientos de su recorrido también se hacen ver. Fue jefa comunal en dos ocasiones: 1995-1999 y 2003-2007. Después dio el salto al Congreso y volvió a recuperar el pago chico para el peronismo en 2015, después de 12 años de gobiernos radicales.

Históricamente está vinculada al exgobernador Carlos Verna. Lo acompañó desde sus primeros pasos y en distintos ámbitos.

Verna esta vez mandó mensajes claros. Dijo que la Plural no presentaría postulantes propios. “Ahora que no hay PASO, sería importante llegar a un acuerdo”, dice García, aunque opina que “las internas también nos han fortalecido”. No tiene empacho en admitir sus aspiraciones: “Por supuesto que me gustaría ser gobernadora”.

García siempre estuvo en la vereda de enfrente del kirchnerismo. Hoy tiene un perfil muy crítico del presidente Milei, más aún cuando la Casa Rosada intentó levantar la sucursal del Banco Nación que funciona en su localidad.

Su figura es relativamente conocida en la provincia, sobre todo en la zona norte, que es una piedra en el zapato del PJ. Llega a un sector en general refractario al peronismo, vinculado al agro. En algún momento, por ese posicionamiento, la intendenta se alejó del partido oficial y se enroló con Sergio Massa en épocas del Frente Renovador. Fue su candidata a diputada en 2013.

Un soldado del nuevo peronismo

Manuel Feito es un intendente de la nueva ola. Tiene 33 años y desde 2019 gobierna Lonquimay, una localidad pequeña en la productiva zona de la ruta 5, 60 kilómetros al este de la capital provincial.

ziliotto y manu feito.jfif El gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, junto a Manuel Feito, intendente de la nueva ola: tiene 33 años, gobierna Lonquimay.

Es parte de la mayoritaria Línea Plural, estudió Derecho, fue director de Juventud en 2015 y luego secretario privado del área de Asuntos Municipales. También apareció como una cara kirchnerista y se formó en la comuna, conociendo cada rincón y cada despacho.

Lonquimay tiene más de 2.000 habitantes y se hace visible por la rica zona productiva a la que representa. Feito logró la reelección y también cierta amabilidad opositora a partir de algunas formas de gestión poco habituales vinculadas con la transparencia y la información pública. Hizo una fuerte apuesta a la política de vivienda local.

Esta semana, Lonquimay inauguró un sueño: el campo de deportes. Ziliotto estuvo para darle el abrazo a Feito. El intendente acepta gustoso que lo midan en encuestas, pero siente el compromiso de cumplir el mandato para el que fue elegido. "Uno se propuso para estar en su pueblo y cumplir con las expectativas de mi comunidad. Nos pone contento que nos nombren, pero no hay nada que genere ninguna expectativa especial. Trabajamos firmes para Lonquimay", afirma.