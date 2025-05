La Pampa: la UCR se aleja de Javier Milei y le prende velas a Martín Berhongaray

Eso leen boinablancas de todas las líneas y generaciones. Mientras tanto, la estructura formal asoma ahora más lejos que nunca de Javier Milei . El episodio de Ficha limpia empujó al partido a blanquear su confrontación sin medias tintas con el espacio libertario, pese a que hay dirigentes que siguen soñando con la posibilidad de un puente con La Libertad Avanza del que no hay ninguna pista.

Cuando terminó su mandato el 10 de diciembre de 2023 comenzó un virtual año sabático para la política, salvo excepciones, en el que también atendió algunos asuntos de su salud personal. Se salió del ruido y, en todo caso, se hizo desear.

Números de la encuesta en La Pampa

Hoy, de alguna manera, el radicalismo le prende una vela. Porque los números de la marca UCR están besando la lona. Eso genera inquietudes en Berhongaray: si no pisa fuerte en la elección, puede quedar dañado a futuro.

La encuesta de la que habla todo el sistema político pampeano indica que, de manera espontánea, sólo un 4,1% anuncia que votaría a la UCR en octubre. La taba se da vuelta cuando aparecen nombres propios.

El sondeo le dio más potencia a Berhongaray, después de otra encuesta que hizo la UCR y tuvo resultados parecidos. Termina por demostrar lo que es un secreto a voces: para calzarse la camiseta de candidato a diputado, "Pachequito" no tiene contrincante interno en la UCR.

Ante la pregunta “¿cuál sería el mejor representante de la UCR para las elecciones de octubre?” Berohgaray fue mencionado por el 84,4% contra el 6,4% de la diputada Marcela Coli y el 5,5% de Mónica Curutchet, intendenta de la norteña Eduardo Castex.

Según ese estudio, hecho a principios de abril por Zuban Córdoba, Berhongaray es el dirigente de mejor imagen de la oposición y se ubica únicamente detrás del gobernador peronista Sergio Ziliotto, con el 47% de imagen positiva y el 29,7% de negativa.

Berhongaray también es el más elegido en general cuando se pregunta por el voto en las legislativas de octubre. Lo votaría “seguro” un 10,3% y “podría votarlo” un 31,8%. Nunca lo votaría el 38,2%.

Reproches de color azul en la UCR

Aunque hay quienes lo miran con recelo porque es la cara visible de una línea interna puntual e histórica, la Celeste, Berhongaray atraviesa internamente su cuarto de hora, después de que en la pelea por la gobernación en 2023 hiciera una elección histórica, que por poco no le amargó la reelección a Ziliotto y el PJ.

También le vino bien tomar distancia. Su cara se apartó por un tiempo de los dimes y diretes de la política y evitó un posicionamiento concreto respecto del gobierno de Milei.

sabarots altolaguirre.jpg El intendente de General Acha Abel Sabarots y el diputado Poli Altolaguirre tejen dentro de la UCR con rumbos e intereses distintos. Piensan en 2027.

Este es uno de los reproches que le hacen sonar desde otros campamentos internos, y en especial desde la lista Azul, que también ostenta un poder clásico y que maneja sus propios nombres cuando pone en agenda la gobernación 2027.

El histórico hombre fuerte de la Azul es Francisco Torroba, enemigo interno de Berhongaray, y ya en retirada, aunque su hijo Javier Torroba es diputado provincial. El principal referente del sector es Abel Sabarots, intendente de la ciudad más importante del sur, General Acha.

Sabarots es un declarado anti-Milei desde la campaña electoral que consagró al libertario. Tiene más puntos de contacto con la gestión provincial peronista que con el gobierno nacional.

guidugli_federico y coli marcela.jpg Federico Guidugli, presidente de la UCR de La Pampa, junto a la diputada nacional Marcela Coli: coincidencia plena en la oposición a Javier Milei.

Otro del lado Azul es el presidente del partido, Federico Guidugli. Esta semana fue terminante. "¿Qué dirán los libertarios después del pacto de impunidad con Cristina (Fernández de Kirchner)? La necesitan para polarizar y transaron con ella para dejarla jugar en 2025. La Libertad Transa. Son lo peor de la casta. Un gran fraude electoral", disparó.

Pivoteando entre LLA, Manes y Lousteau

También es Azul y está parada en esa misma vereda la diputada Marcela Coli, que concluye su mandato el 10 de diciembre.

Coli desearía la reelección, pero la tiene complicada: llegó a la banca un poco por carambola y se le dificulta ostentar votos propios. Es de la ciudad de Colonia 25 de Mayo, en el suroeste. Pese a ser legisladora, su figura tiene alto desconocimiento en la población. Se organiza en La Pampa, para fortalecerla, un Encuentro Nacional de Mujeres Radicales.

A excepción de un par de semanas iniciales de cierta “luna de miel”, su oposición a Milei ha sido radical y terminó en el bloque de Facundo Manes, Democracia Para Siempre.

Puede ahí aparecer un punto de coincidencia, porque las últimas simpatías nacionales de Berhongaray han estado por el lado de Martín Lousteau. También se ha hecho ver con el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro.

Desde la Azul le reclaman a Berhongaray que diga más claramente para qué quiere ser diputado y en qué vereda se siente mejor.

Lo que pasa es que en sus alrededores hay dirigentes que todavía creen que una alianza con LLA es posible este mismo año, pese a que no hay conversación concreta en ningún nivel. Poli Altolaguirre, diputado provincial y armador celeste, no pierde esa esperanza, sobre todo tejiendo hacia 2027, cuando espera que esté aceitado un rejunte no peronista que compita por la Provincia.

El hermano de Poli, Leandro Altolaguirre, es más desembozado. Después del fracaso de su mandato en la intendencia de Santa Rosa busca esas alianzas sin disimulos. La semana pasada fue el único dirigente relativamente importante de la UCR que se arrimó a la charla sobre economía de Adrián Ravier.