La Pampa: Federico Guidugli será el candidato de la UCR, pero no zafa de una interna insólita

Abel Sabarots, el intendente más importante de la UCR de La Pampa, se convierte a la fuerza en el padrino de campaña de Federico Guidugli.

La UCR de La Pampa creía haber encontrado finalmente en su presidente, Federido Guidugli , el candidato a diputado de una relativa unidad, después de un traumático proceso preelectoral. Pero este lunes, al cerrarse la instancia de presentación de postulaciones para participar de una inédita interna a los apurones, le apareció un rival. Se trata de Alexis Iturrioz , un outsider sin estructura y sin trayectoria, aunque alguna vez fue asesor del senador Daniel Kroneberger .

Si este martes las listas quedan oficializadas y no se detectan anomalías, el viernes acudirán a las urnas exclusivamente personas afiliadas para determinar quién se postula en las elecciones legislativas del 26 de octubre.

La UCR llegó cascoteada a la semana final previa al cierre de listas, porque nada le salió como pensaba. El candidato más competitivo, Martín Berhongaray , se apartó , el PRO dio un portazo y fue a buscar su alianza en barrio violeta y la pretendida coalición boinablanca Cambia La Pampa quedó floja de papeles porque la Justicia Federal declaró caduco al Partido del Frente , el otro socio, por falta de afiliados.

Para salir del matete, el sábado, contrarreloj, la UCR hizo una asamblea y convocó a elecciones en forma exprés. Dejó tiempo hasta este lunes para la presentación de candidaturas y llamó a la votación para el viernes. Se esperaba que la lista de Guidugli fuera la única y para eso se tejieron conversaciones incesantes, pero Iturrioz no se dio por vencido.

La UCR ya había llamado a una elección interna que la propia conducción desechó, interpretando que había un camino ya trazado. Se presentaron en ella el propio Alexis Iturrioz y Ramiro Passo . Ambas listas fueron dadas de baja por la Junta Electoral, pero Iturrioz judicializó un reclamo. Ante esta segunda convocatoria, Passo prefirió no jugar, pero Iturrioz insiste.

alexis iturrioz Alexis Iturrioz, de presencia casi marginal en el sistema político de la UCR, no se dio por vencido y se presentó en la interna.

Lo acompañan en su lista Amarilla, Marcela Ramos, Alexis Coria, Silvia Prieto, José María Muñoz y Honoria Villavicencio.

UCR: unidad, pero con una grieta a la vista

Aunque en la superficie la candidatura de Guidugli es muy favorita y aparece como la del "consenso", también es reflejo de una puja de fondo entre los dos sectores mayoritarios más visibles. Berhongaray, el que no quiso jugar, es de la lista Celeste y su principal sponsor es el jefe del bloque legislativo provincial, Poli Altolaguirre, que motoriza hace rato un rejunte con el PRO, La Libertad Avanza y Comunidad Organizada, el partido de Juan Carlos Tierno.

Guidugli, como ya explicó Letra P, tiene 35 años y es el presidente del Comité Provincial del radicalismo. Sostuvo en los últimos tiempos un discurso muy crítico respecto del gobierno nacional. Es contador e integra el sector Azul, otro de los espacios tradicionales de la UCR, esquivo a aliarse con LLA y el tiernismo.

Federico_Guidugli_ Federico Gudugli, junto al senador Daniel Kroneberger: la UCR buscaba "unidad" pero se agrieta mirando a 2027.

Fue secretario de Gobierno del intendente más importante que tiene la UCR, Abel Sabarots, jefe comunal de la sureña General Acha, con quien está alineado. Por eso mismo, Sabarots salió en las últimas horas a dar un espaldarazo en tono de advertencia, aunque no está claro que quiera ese rol, va a ser algo así como el padrino de campaña del candidato, y eso puede arrastrar sus costos o beneficios a 2027.

Sabarots toreó: “No nos subestimen, porque tenemos territorio, identidad e ideología, lo hemos demostrado desde el ’83 hasta la fecha. Tenemos que cerrar filas". "Algún dirigente ha dicho que somos funcionales, pero yo más me preocuparía por algunos que han desaparecido con ciertas alianzas”, cerró en un tiro por elevación al PRO.

Elecciones: las intendencias marcan la cancha

Sabarots logró que el polo de poder más importante que tiene la UCR, que son las intendencias, respaldaran esa “candidatura de la unidad” en un documento que difundieron en la tarde de este lunes.

Refirieron a que las elecciones “se superponen con la difícil agenda diaria que llevamos adelante en cada municipio frente a la actual crisis económica y social”. Y apuntaron que “estas decisiones pueden tener una directa o indirecta incidencia no solo en las elecciones del presente año, sino también de cara a 2027”.

El texto logró la rúbrica de 19 municipios, incluyendo a quienes gobiernan las comunas más importantes, como Mónica Curutchet, de la norteña Eduardo Castex; Agustina García, de Intendente Alvear, de la misma zona; Hugo Kenny, de Victorica, en el oeste; Martín Mujica de la sureña Macachín.

También se sumaron Alta Italia, Colonia Santa Teresa, Quehué, Ataliva Roca, La Adela, Parera, Ingeniero Luiggi, Dorila, Miguel Cané, Abramo, Colonia Barón, Embajador Martini, Alpachiri y Colonia Santa María.

Una concejala picante de la UCR

La otra integrante de alto perfil en esa lista es María Eugenia Forte, asistenta social y oriunda de General Pico, la segunda ciudad de la provincia. Es concejala, fue presidenta de la JR, integró el Comité Provincial y es hija de Ulises “Chito” Forte, un histórico de la UCR, que fue diputado nacional y presidió la Federación Agraria Argentina.

forte eugenia María Eugenia Forte, concejala de General Pico, segunda ciudad de La Pampa, integra la lista de Guidugli.

La postulante no anduvo con medias tintas en estas semanas de barullo en la UCR. “Los dirigentes provinciales son unos cagones”, soltó. “Tenemos una dirigencia que se la pasa especulando, no tienen idea de absolutamente nada. Estamos regaladísimos”, completó.

El incesante dominó de la UCR comenzó cuando el exdiputado Martín Berhongaray anunció que no quería ser candidato para cuidar su figura pensando en la Gobernación 2027. El exlegislador figuraba como el mejor partido en todas las encuestas, pero decidió sacarle el cuerpo al desafío y no dio explicaciones públicas.

Después se bajó también la diputada nacional Marcela Coli y cuando al radicalismo se le complicó encontrar figuras competitivas, el PRO miró para otro lado y fue a negociar su alianza con La Libertad Avanza.