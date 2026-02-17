Legislatura porteña: arranca la pelea por las comisiones que van a ordenar la agenda política del año

Jorge Macri encabezará el 1 de marzo la apertura de sesiones de la Legislatura porteña, mientras se empieza a definir quiénes manejarás las comisiones clave.

A dos semanas de la apertura del período de sesiones ordinarias que encabezará Jorge Macri el 1 de marzo, ya está en marcha la negociación por el reparto de comisiones en la Legislatura porteña , un tablero que este año estará atravesado por la debilidad del PRO , el peso numérico del peronismo y el avance libertario.

El inicio del año parlamentario encuentra al oficialismo metropolitano golpeado por la derrota electoral de mayo de 2025 y condicionado por el acuerdo nacional con La Libertad Avanza, un escenario que redujo su margen de maniobra para retener los principales espacios de poder legislativo. En este escenario, se empiezan a puntear quiénes van a encabezar los lugares clave de una Legislatura que concentrará debates importantes para definir la hoja de ruta al 2027.

Entre las presidencias con mandato vencido al 10 de diciembre aparece Presupuesto, una de las comisiones neurálgicas del funcionamiento parlamentario. La salida de Paola Michielotto de la Legislatura complica al oficialismo que se apoyó en el trabajo de la exlegisladora durante los últimos dos años. Entre las cocardas que se anotó Michielotto estuvo la aprobación de la ley de leyes para este año que negoció a tres bandas con Matías López y Martín Ocampo .

Si bien la vicepresidencia de la comisión está en manos de la peronista Claudia Neira , la importancia fiscal y gubernamental de los proyectos que se tratan -Ley de Presupuesto, Código Fiscal y política tributaria- hacen suponer que prevalecerá la máxima no escrita de que quedará en manos del oficialismo.

También quedó vacante Desarrollo Económico, que presidía Ignacio Parera (PRO, cercano a Cristian Ritondo ) y con Yamil Santoro como vicepresidente, ambos con mandato vencido. Esta comisión sensible para la agenda productiva es cotizada tanto por el peronismo como por LLA, con intereses contrapuestos: unos buscando impulsar políticas para sostener sector golpeados por la situación económica; los otros como centro de operaciones de la motosierra libertaria.

Acuerdos, vetos y designaciones en juego

Asuntos Constitucionales, que encabezó hasta diciembre Hernán Reyes (Coalición Cívica), también deberá redefinir autoridades. Es otra de las comisiones relevantes desde el inicio mismo del período de sesiones ya que tiene a su cargo, entre otras funciones, el tratamiento de los vetos que envíe el Jefe de Gobierno.

Otra comisión estratégica, y que es muy probable que renueve sus autoridades, es la Junta de Ética y Acuerdos, cuya presidencia ejercía Marilú Estevarena, hoy alineada con La Libertad Avanza. Por allí tramitan designaciones que requieren aval legislativo y el vínculo institucional con organismos de control.

La Justicia local, eje de la negociación política

La definición de quién conducirá la Junta de Ética será una señal clara de los posibles acuerdos políticos que van a atravesar el año en la Legislatura. Es que esa comisión tendrá una centralidad indiscutible en un período en el que los temas judiciales estarán al tope de la agenda política: por allí se tramitará la designación de casi un centenar de nuevos jueces porteños.

Se tratará, en primera instancia, de quiénes van a integrar los diez juzgados de primera instancia, dos fiscalías, dos defensorías oficiales y una Cámara de Apelaciones con dos salas integradas por tres jueces cada una de los concursos abiertos para darle forma al mentado convenio de traspaso de la Justicia del Trabajo a la órbita porteña.

A ese proceso se sumará el tratamiento de unos 50 pliegos para la justicia local pendientes de designar lo que va a ampliar el volumen de negociaciones parlamentarias.

En paralelo, también deberán renovarse los tres representantes de los abogados y otros tres por la Legislatura ante el Consejo de la Magistratura porteño. Esa negociación, hegemonizada históricamente por el dirigente radical, devenido asesor de Macri, Daniel Angelici y por Juan Manuel Olmos, por el peronismo, también está afectada por el cambio del mapa político porteño y deberá pasar por la Junta de Ética.

Es más que esperable que en las negociaciones tanto en la Junta de Ética, como en la del Consejo de Magistratura, la tropa porteña de Karina Milei reclame un lugar en la mesa y, sobre todo, el consideran que es el cupo que les corresponde, en la distribución cargos.

Urbanismo, obras y servicios bajo la lupa

En el esquema de comisiones vinculadas a la gestión urbana aparecen Obras y Servicios Públicos, presidida por Rebeca Fleitas (LLA), y Planeamiento Urbano, que estuvo a cargo de Edgardo Alifraco durante el período 2023–2025. Los libertarios ya avisaron que no van a reclamar la conducción de esa comisión, por lo que la disputa se librará entre el PRO y el peronismo.

En ese marco, la arquitecta y legisladora Bárbara Rossen, que fue candidata a viceJefa de Gobierno de Mariano Recalde, pero responde a Olmos, aparece como una de las dirigentes que aspiran a conducir ese espacio.

Educación y Salud, continuidad en áreas sensibles

No todas las comisiones entran en renegociación. Educación seguiría presidida por Sergio Siciliano (PRO), uno de los dirigentes con mayor perfil dentro del oficialismo legislativo, que está al frente de una comisión históricamente activa. También continuaría Facundo del Gaiso (Coalición Cívica) en Salud, otro de los ámbitos con alta exposición pública y con volumen de proyectos vinculados a la gestión cotidiana de la Ciudad.