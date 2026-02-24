Jorge Macri destacó la baja histórica del delito en la Ciudad de Buenos Aires: "La ley se cumple"

El jefe de Gobierno porteño , Jorge Macri , destacó el descenso de estadísticas de todos los delitos cometidos en la Ciudad de Buenos Aires durante 2025 y remarcó que si bien se pueden cometer ese tipo de hechos los delincuentes “no se la llevan de arriba porque tarde o temprano terminan detenidos”.

“Nunca estuvimos en estos números. Bajaron todos los delitos en la Ciudad y en algunos casos con números récord. Sostenemos una decisión política de hacer cumplir la ley”, sostuvo Macri al conocerse el Mapa del Delito porteño, en el que se indicó que bajaron todas las modalidades delictivas en la Capital Federal durante 2025.

El jefe de Gobierno indicó que “los cambios se empezaron a notar cuando se hizo hincapié en el orden público, con el accionar en desalojos a viviendas usurpadas, `manteros`”, al tiempo que señaló que “todo eso impacta en la forma de delito organizado como los `trapitos, el narcomenudeo y los robos o hurtos”.

“Todo ese combo de orden tiene una derivada en los números de seguridad que es muy importante”, explicó en declaraciones a la prensa.

Además, el intendente porteño se refirió a los homicidios y señaló que “la Ciudad de Buenos Aires tiene una de las tasas más bajas de toda América” junto a Ottawa, la capital canadiense.

Por otra parte, afirmó: “Sostenemos una decisión política de hacer cumplir la ley, con un sistema cada vez más firme, con medidas que pudimos profundizar más. También con más recursos y más inversión en cámaras de seguridad, patrulleros”.

El jefe de Gobierno porteño destacó el “orden publico, la inversión y un equipo mas consolidado”, como ejes para lograr la baja en los delitos cometidos en la Ciudad.

Macri presentó los datos preliminares del Mapa del Delito 2025 junto al ministro de Seguridad porteño, Horacio Giménez, y el secretario de Seguridad de la Ciudad, Maximiliano Piñeiro.

Los datos del Mapa del Delito

En total, el delito cayó casi un 30% como resultado de las medidas de ordenamiento urbano que impulsa la gestión. La cifra de robos fue la más baja de los últimos 25 años. Y se destaca el derrumbe a la mitad del robo de automotor, incluso por debajo de los niveles registrados durante la pandemia, según datos del Ministerio de Seguridad porteño. Más aún: el robo de vehículos bajó un 92% respecto de su pico histórico, en 2002.

La tendencia se extiende a los delitos violentos con armas que bajaron un tercio respecto de 2024, y marcaron una caída drástica comparada con los registros de hace casi diez años.

En 2025 se produjeron 36.512 detenciones por todos los delitos, un 3% más que en 2024. Además, la gestión también puso el foco en la recuperación de inmuebles ocupados ilegalmente (casi 600 hasta el momento), la liberación de 639 cuadras tomadas por la venta ilegal, el desalojo de 18 mil manteros que tomaban el espacio público y la intensificación de los operativos contra los “trapitos” que extorsionan a los automovilistas en eventos masivos.

La inversión estratégica en recursos y tecnología fue otro aspecto clave que permitió disponer de más personal y garantizar mayor presencia policial en las calles. Se incorporaron 2.500 nuevos efectivos y fue creada la Patrulla de Control de Accesos. Y la Policía de la Ciudad fue equipada con 500 nuevos vehículos (patrulleros, motos y camionetas). En simultáneo, se avanzó con la ampliación de la red de tecnología de videovigilancia, que elevó a más de 17 mil la cantidad de cámaras conectadas con el Centro de Monitoreo Urbano de Chacarita, y la instalación de 400 Puntos Seguros.