ESTALLÓ LA INTERNA

La Libertad Avanza se parte en Tierra del Fuego: renunció el vice de Republicanos Unidos

Julio Mercado abandonó el partido que encabezan Santiago Pauli y Agustín Coto. Las críticas al rol de la iglesia evangélica dentro del armado.

Letra P | Laura Funes
Por Laura Funes
Julio Mercado (de boina), renunció a Republicanos Unidos Tierra del Fuego y desató la interna en La Libertad Avanza.

En su carta, Mercado justificó su salida por “diferencias insalvables con la conducción y el funcionamiento del espacio”, al sostener que Republicanos Unidos “ha traicionado las expectativas con las que fue creado”.

“Desde un principio coincidimos en que sería un espacio plural, orgánico y transparente. Lamentablemente, terminó reproduciendo las mismas prácticas opacas y personalistas de la política tradicional”, señaló.

Uno de los pasajes más duros de su texto apunta a “la inaceptable influencia predominante de la iglesia evangélica en el funcionamiento del partido”, que, según afirmó, “genera una percepción social negativa en Río Grande, asociando al espacio exclusivamente con ese sector y limitando su crecimiento político”.

“Estoy convencido de que no se debe manejar un partido político con un formato eclesiástico. Cuando lo planteé, no se quiso entender y se hizo exactamente lo contrario”, agregó el dirigente.

Un espacio con historia reciente en Tierra del Fuego

Republicanos Unidos Tierra del Fuego nació hace poco más de cuatro años de la mano del diputado nacional evangelista Santiago Pauli y Agustín Coto, referentes del armado libertario en la provincia, a quienes luego se sumó Natalia Gracianía y Miguel Rodríguez.

Mercado marcó sus diferencias con Santiago Pauli, diputado nacional y referente de la Iglesia Evangelista de Tierra del Fuego.

Tanto Coto como Gracianía fueron electos legisladores en 2023 bajo ese sello, y este año el espacio formalizó su incorporación a la alianza La Libertad Avanza. El bloque legislativo que integran también adoptó esa denominación, en sintonía con el esquema político nacional del oficialismo.

La renuncia de Mercado, que ocupaba un rol orgánico y era uno de los pocos dirigentes con trayectoria institucional dentro del espacio, profundiza las fisuras internas en la estructura libertaria , ya golpeada por los últimos traspiés del oficialismo nacional.

Una alianza en crisis

El episodio ocurre pocos días después del fallido paso de Milei por Ushuaia, donde el Presidente tuvo que suspender una caminata por las protestas en su contra y limitó su visita a actividades cerradas con sus candidatos locales.

La escena expuso el desgaste del liderazgo libertario en el sur, incluso en un distrito donde el oficialismo busca consolidar presencia territorial desde 2021. A ese cuadro se sumó el escándalo que involucra a José Luis Espert, el diputado de La Libertad Avanza que tuvo que renunciar a su candidatura y pedir licencia en la cámara baja tras las denuncias que lo vincularon a causas por narcotráfico y lavado de dinero.

