La Libertad Avanza quiere jugar y Ana Cantiani explora dos destinos en Santa Fe

La concejala de La Libertad Avanza (LLA) en la ciudad de Santa Fe Ana Cantiani tiene dos alternativas electorales para 2027 : la intendencia y la senaduría por el departamento La Capital . El partido busca consolidar su estructura territorial y apuesta a presentar candidatos propios en todas las categorías.

En el entorno de la edila aseguran que existen varios proyectos vinculados con la gestión, aunque todavía no hay definiciones sobre su futuro político. La decisión dependerá, en buena medida, de Romina Diez , principal referente libertaria en la provincia y dirigente cercana a Karina Milei , secretaria General de la Presidencia y responsable del armado político nacional.

Mientras espera señales de la conducción, el equipo de Cantiani sostiene que la prioridad pasa por fortalecer su tarea legislativa. Desde su banca en el Concejo Municipal , mantiene una postura crítica frente a la gestión del intendente Juan Pablo Poletti .

Nos acercamos a un año electoral y UNIDOS pide más presupuesto municipal, más deuda, más discrecionalidad y más plata para contratar. ¿Cómo nos aseguramos de que estos recursos no se utilicen con fines políticos realmente lleguen a los barrios pic.twitter.com/qqlE0iidre

La posibilidad de disputar dos cargos diferentes tiene un antecedente electoral. En abril de 2025, durante las elecciones de convencionales constituyentes, Cantiani compitió por el departamento La Capital y terminó en el segundo lugar, detrás del senador Julio Garibaldi , perteneciente a Unidos . Aunque perdió esa contienda, obtuvo un caudal de votos que sorprendió dentro del espacio libertario.

En el partido también destacan los dos años de presencia en el Concejo y la expansión de su estructura territorial. La intención es aprovechar el posicionamiento de la marca nacional para disputar espacios de poder en la capital provincial y ampliar su representación institucional.

La estrategia electoral tiene una consigna definida: presentar candidatos propios en todas las categorías. Para 2027, los libertarios aspiran a incrementar la cantidad de concejales, sumar diputados provinciales y conquistar gobiernos locales. "Es todo ganancia", repiten en el espacio, con la expectativa de que el sello partidario funcione como plataforma para dirigentes que todavía tienen escasa exposición electoral.

¿Te parece bien que te cobren $1.500.000 para podar tu árbol? Nosotros presentamos la solución. pic.twitter.com/Fjhi8oXcX7 — Ana Cantiani (@anacantiani) October 21, 2026

La expansión territorial ya forma parte de esa estrategia. Los encuentros de la concejala se extendieron en distintas localidades. En la ciudad de Santa Fe, el objetivo pasa por ampliar la red de referentes, incorporar profesionales y fortalecer la participación de la juventud.

Según explicaron en el entorno de Cantiani, la estructura duplicó la cantidad de referentes respecto de la elección anterior. Además, organizaron equipos para cubrir distintas zonas del territorio provincial. A ese crecimiento se sumará la apertura de una sede partidaria en la capital, que funcionará bajo la denominación de "Casa de la Libertad".

Romina Diez concentra las decisiones electorales

Aunque el despliegue territorial avanza, las candidaturas todavía dependen de la conducción provincial. En La Libertad Avanza reconocen que el armado responde a una estructura vertical y que la última palabra corresponde a Diez, titular del partido en Santa Fe, en sintonía con las directivas nacionales de Karina Milei.

"Es muy verticalista el tema. Lo decide Romina y esa bajada viene de Karina", explicaron en el espacio. La definición de las candidaturas principales será determinante para resolver el resto del armado electoral.

En ese escenario también comenzó a circular el nombre del abogado rosarino Marcos Peyrano, otro dirigente mencionado en las conversaciones sobre el futuro político de los libertarios en la provincia.

EMPEZAMOS



Soy Marcos Peyrano, abogado con casi 30 años de profesión. Decidí meterme en política porque estoy convencido de que la provincia de Santa Fe puede estar MUCHO mejor.



Creo en la LIBERTAD como garantía del ciudadano, en el trabajo como motor y en el MÉRITO como… pic.twitter.com/14dNJw7yFL — Marcos Peyrano (@PeyranoMarcos) September 15, 2026

Para Cantiani, el desafío inmediato consiste en sostener su protagonismo legislativo y acompañar la expansión partidaria. La concejala tiene dos posibles destinos electorales para 2027, pero la decisión excede sus aspiraciones personales y quedará sujeta a las definiciones de la conducción libertaria.