La Libertad Avanza cocina su estrategia electoral para jugar fuerte en la ciudad de Santa Fe

Respecto de los nombres, por ahora hay mucha cautela y en el seno de LLA dicen que no hay nada cerrado. Según le comentaron a este medio, en noviembre o diciembre analizarán nombre por nombre en cada localidad y se darán tiempo hasta finales de enero para “cerrar listas y candidaturas”.
Ana Cantiani, actual concejala de la ciudad de Santa Fe.
La definición pasará por Romina Diez, quien conduce a mano firme La Libertad Avanza en la provincia. En el partido aseguran que no hay internas en el departamento capitalino. Incluso, según le mencionaron a este medio en el encuentro que se hizo el viernes en Santa Fe, se cantó en favor de Diez y hubo entusiasmo por la posibilidad de que pueda integrar la fórmula presidencial con Javier Milei en 2027. Para eso habrá que esperar.
El encuentro funcionó como una muestra de respaldo a Diez. Volviendo al territorio santafesino, una fuente aseguró: “Llevaremos como candidatos a dirigentes puros y propios”. No proyectan alianzas y de esa manera se repetiría el esquema de 2023.