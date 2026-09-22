La Libertad Avanza cocina su estrategia electoral para jugar fuerte en la ciudad de Santa Fe

La dirigencia de La Libertad Avanza de la ciudad de Santa Fe y el departamento La Capital ya mira 2027 y empieza a cocinar a fuego lento su estrategia electoral. Según confiaron a Letra P , el espacio libertario jugará a fondo en las categorías para la intendencia, el Concejo Municipal y el Senado departamental . “Va a ser todo ganancia”, resumen.

El pasado viernes hubo un nuevo encuentro en la capital provincial donde se reunieron los concejales y concejalas de Santa Fe - Ana Cantiani y Pablo Mussio -, de Santo Tomé , Monte Vera , Recreo y de otras localidades y departamentos como Esperanza, Rafaela y Sunchales. Además, estuvieron presentes dirigentes como el coordinador provincial David Malaguarnera , además de Martín Tomassini y Ludmila Radolovich .

Estos encuentros se vienen realizando en distintos puntos de la Bota santafesina y tienen como objetivo “mover un poco a la militancia” (sic) y seguir consolidando al partido liderado por la diputada Romina Diez . Al mismo tiempo busca encender la mecha electoral para 2027.

En el espacio libertario aseguran que jugarán fuerte el año que viene . Tendrán candidaturas en todas las categorías y apuestan a crecer en cantidad de concejales y lograr alguna intendencia. “Todo lo que ocurra será positivo. Es win-win”, dice un referente que agrega que en 2023 no tuvieron candidaturas en la provincia.

Respecto de los nombres, por ahora hay mucha cautela y en el seno de LLA dicen que no hay nada cerrado. Según le comentaron a este medio, en noviembre o diciembre analizarán nombre por nombre en cada localidad y se darán tiempo hasta finales de enero para “cerrar listas y candidaturas”.

Ana Cantiani, actual concejala de la ciudad de Santa Fe.

En la ciudad de Santa Fe tampoco hay nada definido. Sin embargo, uno de los nombres que aparece en el escenario es el de Ana Cantiani, la primera concejala libertaria. En 2025 el espacio cosechó el 23% de los votos y dos bancas de las ocho que se pusieron en juego, tras quedar detrás de Unidos y del PJ. La experiodista también participó como candidata a convencional constituyente por La Capital, aunque finalmente no fue electa.

La definición pasará por Romina Diez, quien conduce a mano firme La Libertad Avanza en la provincia. En el partido aseguran que no hay internas en el departamento capitalino. Incluso, según le mencionaron a este medio en el encuentro que se hizo el viernes en Santa Fe, se cantó en favor de Diez y hubo entusiasmo por la posibilidad de que pueda integrar la fórmula presidencial con Javier Milei en 2027. Para eso habrá que esperar.

El encuentro funcionó como una muestra de respaldo a Diez. Volviendo al territorio santafesino, una fuente aseguró: “Llevaremos como candidatos a dirigentes puros y propios”. No proyectan alianzas y de esa manera se repetiría el esquema de 2023.