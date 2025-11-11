Neuquén: Leticia Esteves asumió en la cartera que nuclea tres sectores estratégicos en la provincia

Leticia Esteves, flamante ministra en Neuquén, junto al gobernador Rolando Figueroa.
El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, tomó juramento a la ministra de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales, Leticia Esteves. Tras asumir, Estéves destacó la importancia de una gestión integrada que promueva el desarrollo sostenible. La iniciativa busca consolidar al crecimiento energético de Vaca Muerta y el aumento de turistas como las claves del motor económico de la provincia.
Durante la ceremonia realizada en la Casa de Gobierno, Figueroa sostuvo que junto a los nuevos funcionarios se propone “fortalecer la gestión” y seguir potenciando el modelo neuquino, “con una mirada integrada del turismo, el ambiente y nuestros recursos naturales”.
La cartera provincial incorporó a Hipólito Salvatori como secretario de Ambiente y Recursos Naturales y puso a Gustavo Fernández Capiet al frente de la empresa estatal NeuquénTur. El gobernador subrayó que estos cambios forman parte de una nueva etapa del gobierno provincial orientada a profundizar políticas públicas estratégicas.
Turismo y desarrollo sostenible
Esteves, que desde julio de 2024 encabezaba la secretaría de Ambiente y Recursos Naturales, valoró que el mandatario provincial haya “decidido jerarquizar” el área a un ministerio, y consideró que la decisión muestra que el sector es “un eje fundamental y estratégico en una provincia donde la principal actividad económica es extractiva y requiere un cuidado exhaustivo”.
La ministra remarcó que el mundo mira a esa provincia de la Patagonia por sus recursos naturales. “Debemos aprovecharlo para potenciar la segunda actividad económica más importante, que es el turismo”, señaló.
Por su parte Salvatori, que se desempeñaba como subsecretario de Industria, resaltó la riqueza de Neuquén en aspectos como la minería, el recurso hídrico, el geológico de Vaca Muerta y el turismo. “Es el momento para explotarlos, cuidarlos y darles el valor que tienen para el desarrollo de la comunidad”, aseguró.
A su turno, Fernández Capiet, quien hasta ahora dirigía el ministerio de Turismo y pasó a la conducción de NeuquénTur, explicó que “habrá una continuidad en el trabajo de la gestión de gobierno que lleva adelante Rolando Figueroa”.
Articulación con municipios y el sector privado
Fernández Capiet detalló que la promoción del turismo provincial se sostiene sobre tres ejes: el trabajo conjunto con los actores privados, la cooperación con los municipios y la articulación interna del gobierno. “Incluye a prestadores, hoteleros, gastronómicos, pymes y grandes empresas, además de las transportadoras aéreas y terrestres”, indicó.
También destacó la importancia de fortalecer los vínculos con las áreas de turismo de cada municipio “para mostrar sus productos, productores, atractivos y actividades”.
La designación de Esteves marca una nueva etapa en la política turística y ambiental de Neuquén, con el objetivo de consolidar una visión sostenible que combine el desarrollo energético de Vaca Muerta con el crecimiento del turismo como motor económico de la provincia.