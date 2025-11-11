Neuquén: Leticia Esteves asumió en la cartera que nuclea tres sectores estratégicos en la provincia

El gobernador de Neuquén , Rolando Figueroa , tomó juramento a la ministra de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales , Leticia Esteves . Tras asumir, Estéves destacó la importancia de una gestión integrada que promueva el desarrollo sostenible. La iniciativa busca consolidar al crecimiento energético de Vaca Muerta y el aumento de turistas como las claves del motor económico de la provincia.

Durante la ceremonia realizada en la Casa de Gobierno , Figueroa sostuvo que junto a los nuevos funcionarios se propone “fortalecer la gestión” y seguir potenciando el modelo neuquino, “con una mirada integrada del turismo, el ambiente y nuestros recursos naturales”.

La cartera provincial incorporó a Hipólito Salvatori como secretario de Ambiente y Recursos Naturales y puso a Gustavo Fernández Capiet al frente de la empresa estatal NeuquénTur . El gobernador subrayó que estos cambios forman parte de una nueva etapa del gobierno provincial orientada a profundizar políticas públicas estratégicas.

Esteves, que desde julio de 2024 encabezaba la secretaría de Ambiente y Recursos Naturales, valoró que el mandatario provincial haya “decidido jerarquizar” el área a un ministerio, y consideró que la decisión muestra que el sector es “un eje fundamental y estratégico en una provincia donde la principal actividad económica es extractiva y requiere un cuidado exhaustivo”.

La ministra remarcó que el mundo mira a esa provincia de la Patagonia por sus recursos naturales. “Debemos aprovecharlo para potenciar la segunda actividad económica más importante, que es el turismo”, señaló.

VAMOS A FORTALECER EL MODELO NEUQUINO



Hoy tomé juramento a la ministra de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales, @LetiEstevesNqn.



También asumieron el nuevo secretario de Ambiente y Recursos Naturales, Hipólito Salvatori, y el presidente de @neuquentur, Gustavo Fernández — Rolo Figueroa (@Rolo_Figueroa) November 11, 2025

La mirada sobre Vaca Muerta y el turismo

Por su parte Salvatori, que se desempeñaba como subsecretario de Industria, resaltó la riqueza de Neuquén en aspectos como la minería, el recurso hídrico, el geológico de Vaca Muerta y el turismo. “Es el momento para explotarlos, cuidarlos y darles el valor que tienen para el desarrollo de la comunidad”, aseguró.

A su turno, Fernández Capiet, quien hasta ahora dirigía el ministerio de Turismo y pasó a la conducción de NeuquénTur, explicó que “habrá una continuidad en el trabajo de la gestión de gobierno que lleva adelante Rolando Figueroa”.

Articulación con municipios y el sector privado

Fernández Capiet detalló que la promoción del turismo provincial se sostiene sobre tres ejes: el trabajo conjunto con los actores privados, la cooperación con los municipios y la articulación interna del gobierno. “Incluye a prestadores, hoteleros, gastronómicos, pymes y grandes empresas, además de las transportadoras aéreas y terrestres”, indicó.

También destacó la importancia de fortalecer los vínculos con las áreas de turismo de cada municipio “para mostrar sus productos, productores, atractivos y actividades”.

La designación de Esteves marca una nueva etapa en la política turística y ambiental de Neuquén, con el objetivo de consolidar una visión sostenible que combine el desarrollo energético de Vaca Muerta con el crecimiento del turismo como motor económico de la provincia.