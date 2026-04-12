El dilema de Pablo Javkin: ser o no ser

Pablo Javkin está en un dilema. Tiene tiempo, es verdad, pero el intendente de Rosario tendrá que tomar una decisión antes de fin de año. ¿Va o no en busca de un tercer mandato? Lo entusiasman dos factores: la gestión y el vínculo sólido con el gobernador Maximiliano Pullaro .

Pullaro blanqueó algo que desde hace semanas se charla en el ámbito de Unidos en Rosario: Javkin tiene derecho a un tercer mandato y, según las encuestas que maneja el titular de la Casa Gris, si las elecciones locales fueran mañana nadie tiene chances de vencerlo. Ni Juan Monteverde ni Juan Pedro Aleart .

Pullaro, hábil, le dio vía libre a Gustavo Puccini como su ladero, persona de confianza, en la carrera por la intendencia rosarina, pero a la par levantó a Javkin y solidificó la sociedad que mantienen . A Pullaro lo sorprenden dos cosas de Javkin en las últimas semanas. Por un lado, el nivel de saludos, besos y pedidos de fotos que recibe en las recorridas que comparten, muy superior –a su juicio– al del año pasado. Por el otro, los números del trackeo semanal de encuestas que repasa en su despacho. “Creció más de diez puntos en los últimos dos, tres meses. El 38 por ciento quiere que sigan las políticas municipales”, le confió un ministro mesa chica a Letra P .

El entusiasmo contrasta con el informe que culminó la firma Innova, que tiene a la gestión del intendente con 37 puntos de imagen positiva, por debajo del presidente Javier Milei , que ancla en 41. Más ruidoso es el dato de que el 29 por ciento de las personas encuestadas quiere la continuidad de Javkin al frente del Palacio de los Leones.

Las encuestas son centrales para una definición política de semejante tenor, pero el reloj de Javkin tiene pila hasta noviembre, quizás diciembre. Para esa época, el intendente ya habrá apagado la antorcha de los Juegos Sudamericanos, que le darán una gran centralidad a la ciudad. Para ese tiempo, además, se espera la finalización de las obras más importantes que encaran la provincia y el municipio, además de un redondeo más certero del Plan Volvió Rosario, que contempla obras barriales muy significativas .

La cabeza de Pablo Javkin

Con ese paquete en los hombros, Javkin entiende que tendrá otro margen para resolver el dilema. Las obras, eso sí, vienen de la mano de la baja considerable y sostenida de los índices de violencia en la ciudad. “Si no tenés seguridad, no hay nada. Después viene el resto”, clarifica un funcionario rosarino.

La posibilidad de un Javkin III no asomaba en los análisis del año pasado, pero fue tomando forma. Para Pullaro, lo merece por tener que haber “sufrido” arriba, y en su inicio, las gestiones de Omar Perotti y Alberto Fernández. “Lo compadezco”, se agració el radical, en la entrevista que le concedió días atrás a Letra P y otros medios.

El entorno del intendente entiende que la chance cobra fuerza porque ahora hay y habrá qué mostrar. Una tercera gestión, algo inédito en la historia reciente de Rosario, genera algún resquemor per se, pero en el Ejecutivo no tienen miedo, porque creen que es una suerte de imposición de la coyuntura.

Muchos nombres en Unidos

Pasadas las elecciones nacionales de octubre de 2025, más de un nombre de Unidos se comenzó a mover en formato campaña en Rosario. María Eugenia Schmuck, Carolina Labayru, Ciro Seisas, Cristian Cunha, Puccini mismo, ya dieron indicios de estar dispuestos a competir. Si Javkin, efectivamente, se decide por la positiva, las intenciones de sus camaradas de la alianza gobernante deberían ir apagándose. “Más adelante, deberíamos tener algún marco para no tener demasiadas personas en campaña”, proyecta un alfil del javkinismo.

Pullaro tiró la punta de lanza. Al margen de los nombres, decidió desembolsar 80.000 millones de pesos en Rosario para, como una de tantas consecuencias, retenerla en términos políticos. Javkin, que sufrió la pandemia y la sombra peronista, que padeció y superó un espiral oscuro de violencia, ¿va a querer perderse la oportunidad con todo lo que puede deparar 2026 en términos de gestión?