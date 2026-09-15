La Legislatura porteña frenó la audiencia de un organismo de control para cumplir el cupo femenino

La Legislatura porteña postergó la renovación de las autoridades del directorio del Ente Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad . La Junta de Ética decidió suspender la audiencia pública prevista para este martes y reabrió el proceso de presentación de postulaciones para ampliar la representación femenina y garantizar el cupo mínimo por ley.

La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires establece que los órganos colegiados, como el Ente Regulador, no pueden tener más del 70% de sus integrantes del mismo género. Para presidir el organismo, el jefe de Gobierno, Jorge Macri , propuso a la exlegisladora Paola Michielotto , quien ya se desempeñó como directora de la entidad entre 2009 y 2014.

Aunque su postulación se votará junto con la integración completa del directorio, según indicaron fuentes al tanto de la negociación, su encumbramiento cuenta con aval de la oposición, en particular de La Libertad Avanza (LLA).

El recambio de la cúpula del Ente Regulador se inscribió, en un primer momento, como parte de las negociaciones por las designaciones en la fiscalía general porteña y la Defensoría del Pueblo y se había planteado la posibilidad de que la escuadra libertaria se hiciera con la presidencia del órgano. Esa configuración terminó naufragando, pero la cercanía de Michielotto con el diputado del PRO Cristian Ritondo facilitó su aceptación en el sello violeta.

Con la designación de la exlegisladora encaminada, al menos una de las cuatro vocalías en juego para el directorio debería quedar en manos de una mujer. Sin embargo, entre los 12 candidatos propuestos por los distintos bloques y las organizaciones de consumidores, solo había tres mujeres.

La exlegisladora Paola Michielotto se encamina a presidir el Ente Regulador de los Servicios Públicos de la ciudad

Por ese motivo, en la última reunión de comisión, la Junta de Ética, Acuerdos y organismos de control resolvió abrir una instancia complementaria para la presentación de postulaciones para ampliar la representación femenina. El plazo para readecuar las candidaturas cerrará este jueves a las 17.

En la Legislatura porteña advierten que cabe la posibilidad de que los bloques no presenten nuevas candidaturas o realicen cambios respecto de aquellas que ya se efectuaron. Sin embargo, este plazo habilita a los partidos que no impulsaron postulaciones femeninas a avanzar en esta dirección para hacerse con alguna de las vocalías en juego y así respetar la distribución de fuerzas del recinto en la composición del órgano.

Así, por ejemplo, La Libertad Avanza, que cuenta con la segunda bancada más numerosa y espera un resultado acorde a su peso en el parlamento local, podría readecuar sus postulaciones para incluir una mujer.

Las mujeres del peronismo

El bloque peronista Fuerza por Buenos Aires fue el único que había presentado candidatas para el directorio del organismo. Además del dirigente Eugenio Begué, la bancada que conduce Claudia Neira había postulado a la economista Carla Degliantoni y la exlegisladora porteña Verónica Gómez.

Ambas candidatas presentan trayectorias y afinidades políticas distintas, que permiten mantener el equilibrio de fuerzas al interior del peronismo porteño. Degliantoni se desempeña como directora general de Asuntos Financieros de la Auditoría General de la Ciudad, cuya presidencia está en manos de Mariana Gagliardi, una dirigente que responde al senador Mariano Recalde, principal referente de La Cámpora en el terruño de los primos Macri.

Gómez, en tanto, se desempeña en la Defensoría del Pueblo y se alinea políticamente con el liderazgo de Juan Manuel Olmos. En la última sesión de la Legislatura porteña, se aprobó la continuidad de María Rosa Muiños, esposa del titular de la Auditoría General de la Nación (AGN), al frente del organismo.

La propuesta de las organizaciones de consumidores

La tercera mujer en carrera para el directorio del Ente Regulador, según las candidaturas que ya habían sido suscritas, es Ana María Di Benedetto. La candidata cuenta con el respaldo de la Unión Argentina de Defensa del Consumo.

La Constitución de la ciudad establece que, de las cuatro vocalías en juego, una corresponde a un representante propuesto por asociaciones de usuarios. Las tres restantes se repartirán entre aspirantes inscriptos por los distintos bloques.

La Asociación de Consumidores y Usuarios de la Argentina, por su lado, impulsa a Manuel Buján.

Sin representación femenina

LLA fue el bloque que más postulantes presentó, con cuatro nombres, pero la totalidad de su representación es masculina. El partido de Javier Milei propuso a los abogados Jean Pierre Gerard La Sala y Guillermo Ariel Comas; y a Emmanuel Gómez Melle y Rodrigo Lynch, ambos con trayectoria en la gestión presidencial de Mauricio Macri.

Ciudadanos Unidos y el armado que lidera el exjefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta habían presentado tres postulaciones, pero, al igual que el sello violeta, tampoco promovieron candidaturas de mujeres para integrar el directorio.

El bloque radical impulsa las candidaturas de Emilio Alonso, exfuncionario porteño durante la administración larretista, y Gonzalo Manzano. En tanto, Confianza y Desarrollo -el espacio que nuclea al exalcalde y el partido de Graciela Ocaña- promueve la continuación de José Pafundi como director del Ente.