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MATE LAVADO

Misiones: la producción de yerba cayó un 25% desde que asumió Javier Milei

El dato surgió de un informe del CEPA. En 2026 se procesaron 71,5 millones de kilos menos que en 2025. Fue la sexta peor marca en ocho años.

Por Letra P | Periodismo Político
La producción yerbatera cae en Misiones y los productores apuntan a Javier Milei.

La producción yerbatera cae en Misiones y los productores apuntan a Javier Milei.

La producción de yerba mate en Misiones acumuló una fuerte caída desde el inicio de la gestión de Javier Milei. Entre enero y junio de 2026 se procesaron 417,5 millones de kilos de hoja verde, un 25,9% respecto del mismo período de 2024. Es la sexta peor marca de los últimos ocho años.

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Letra P | Macarena Ramírez
Macarena Ramírez

Según un relevamiento del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), ya había plasmado una retracción durante 2025, cuando se procesaron 889,3 millones de kilogramos en todo el año. Ese número es un 9,9% menos que en 2024, año de cosecha récord en la provincia que gobierna Hugo Passalacqua.

Producción de yerba mate en Misiones

Durante el primer semestre de 2026 se procesaron 417,5 millones de kilogramos de hoja verde, cifra que significó una caída del 7,2% interanual. En comparación con el mismo período de 2024, primer semestre del gobierno de Milei, la merma alcanzó el 25,9%, uno de los retrocesos más pronunciados del período analizado.

El deterioro de la actividad se produjo pese al desempeño de las ventas externas. En 2025, las exportaciones crecieron 32,4% interanual y 43,7% frente al promedio de 2019-2024. Siria, Chile, España y Estados Unidos fueron los principales destinos, mientras Brasil perdió el cuarto lugar.

Los productores de Misiones ya habían protestado por el bajo precio.

Los productores de Misiones ya habían protestado por el bajo precio.

Entre enero y junio de 2026, los envíos al exterior aumentaron 6,6% frente al mismo período de 2025 y 27,5% respecto del promedio considerado. En el acumulado enero-julio alcanzaron 32,1 millones de kilos, un récord histórico que, de todos modos, no compensó por completo la contracción del mercado interno.

La demanda local había mostrado una recuperación parcial durante 2025. El consumo pasó de 258,8 a 266,8 millones de kilogramos, con un incremento interanual del 3,1%. Sin embargo, el volumen quedó 6,5% por debajo del registrado durante 2023, cuando había alcanzado 285,4 millones.

El precio de la hoja verde y la crisis de los productores

En el primer semestre de 2026, el consumo interno volvió a retroceder y cayó 0,7% interanual. El volumen pasó de 138,3 a 137,3 millones de kilogramos y quedó 1% por debajo del mismo período de 2023, cuando se habían registrado 138,7 millones.

La situación de los productores del Norte Grande se agravó por la diferencia entre el precio recibido y los costos. En junio de 2026, el máximo abonado fue de $280 por kilo, mientras el costo estimado por el Instituto Nacional de la Yerba Mate alcanzó $473,70, sin impuestos ni rentabilidad. La brecha dejó una pérdida de $193,70 por kilo producido.

El productor había captado apenas el 16,1% del valor de venta en góndola durante junio. El promedio de esa relación entre enero y junio fue de 13,3%, el peor registro semestral desde 2019. Además, la totalidad del pago no se concretó al contado y parte de las operaciones quedó sujeta a cuotas.

Hugo Passalacqua y Axel Kicillof recorriendo el complejo yerbatero de Misiones.

Hugo Passalacqua y Axel Kicillof recorriendo el complejo yerbatero de Misiones.

El esquema contempló que el 50% se abonara al momento de la entrega y el resto en plazos de 30, 60, 90 y hasta 120 días. A esa demora se sumó un aumento de los cheques rechazados vinculados con el pago de la producción, según el relevamiento citado.

La crisis también estuvo asociada con una reducción del financiamiento público. El recorte de $1705 millones al Programa IDER, dispuesto mediante la DA 20/2026, redujo los recursos disponibles para proyectos productivos de economías regionales en un momento de fuerte fragilidad.

Reclamos y menor oferta en la zafra

Los productores habían advertido sobre el riesgo de una menor inversión ante la falta de previsibilidad. Meses antes habían anunciado la “no cosecha” de la zafra de verano como medida de protesta por las condiciones del sector y los valores recibidos por la hoja verde.

Sobre el cierre de la zafra de invierno, previsto para mediados de septiembre, también aparecieron dificultades climáticas. Productores de Misiones reportaron pérdidas por granizadas en yerbales en condiciones de cosecha, mientras la oferta se mantuvo escasa y los grandes molinos disputaron la adquisición de hoja canchada sin mejorar sustancialmente los precios.

Hacia el final de la cosecha, algunos secaderos llegaron a ofrecer hasta $300 por kilo, todavía muy por debajo del costo calculado por el INYM. Una situación similar había afectado al té, cuyo precio inicial para la campaña 2026 se ubicó en $110 por kilo, apenas 10% por encima del valor de diciembre de 2025.

La tensión se intensificó a comienzos de septiembre. Productores de Comandante Andresito, San Pedro, Apóstoles, Oberá y Aristóbulo del Valle convocaron a un “tractorazo” para el 4 de septiembre, en coincidencia con una visita de Milei a Puerto Iguazú.

En esa misma semana, productores y tareferos presentaron ante la Legislatura de Misiones un proyecto para declarar la emergencia del sector. La iniciativa contempló facultar al Poder Ejecutivo provincial para establecer un precio mínimo obligatorio para la hoja verde.

El escenario dejó a la actividad yerbatera ante una combinación de menor procesamiento, costos superiores a los valores recibidos y dificultades de pago. Aunque las exportaciones alcanzaron niveles récord, el desempeño externo no logró revertir la pérdida de volumen y rentabilidad que había profundizado la crisis de los productores.

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