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SUCESIÓN 2027

San Miguel: seis nombres en danza para la pelea por el sillón de Jaime Méndez

El intendente no puede ir por otra reelección. Joaquín de la Torre no vuelve. ¿Su hermano Pablo? Richards asoma en el horizonte. El mileísmo, sin volumen.

Letra P | Macarena Ramírez
Por Macarena Ramírez
San Miguel: Los seis nombres para la pelea por el sillón de Jaime Méndez
San Miguel: Los seis nombres para la pelea por el sillón de Jaime Méndez

La sucesión en el distrito bonaerense de San Miguel todavía es una incógnita, especialmente por las figuras que pueda aportar el oficialismo local. Con el intendente Jaime Méndez impedido por ley de buscar otro mandato y con Joaquín de la Torre sin intenciones de volver al sillón, se abre el menú de posibilidades.

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Letra P | José Maldonado
José Maldonado

Hay al menos cuatro figuras del oficialismo que suenan para la sucesión, algunas con más chances que otras. En la vereda de enfrente, el peronismo se envalentona con la posibilidad de que ni Méndez ni el apellido De la Torre figure en la boleta y pone como opción principal del espacio a Bernarda Meglia, subsecretaria en el ministerio de Desarrollo de la Comunidad que dirige Andrés Larroque.

El espacio del funcionario kicillofista quedó fortalecido con el triunfo de Santiago Fidanza sobre Juanjo Castro -referente del ministro de Infraestructura, Gabriel Katopodis- en la interna del PJ local. Castro era el titular del partido y fue candidato a intendente en 2023 y a primer concejal en 2025.

Los cuatro nombres del oficialismo

Ante la imposibilidad de Méndez de presentarse para la reelección y la decisión de Joaquín De la Torre de no competir por la intendencia -como se lo ratificó a Letra P-, entran a tallar otras cuatro figuras.

La primera opción es Pablo De la Torre, hermano del exintendente y actual secretario de Salud en San Isidro, lugar en el que desembarcó luego de su paso por la Secretaria de Niñez y Familia del ministerio de Capital Humano, en el inicio del gobierno de Javier Milei.

En el último tiempo empezó a escucharse con más fuerza otro nombre del oficialismo: María de los Milagros Richards. Es la secretaria de Planeamiento y Desarrollo Urbano del distrito, una figura de perfil técnico. Le destacan su solidez. A esos dos nombres se suman otros dos: Héctor Calvente, secretario de Seguridad, y Federico Randle, secretario de Obras Públicas.

El dilema del oficialismo y la incógnita libertaria

La discusión sobre los nombres está atravesada por otro interrogante estratégico: cómo competiría el oficialismo. En la elección legislativa del año pasado, el espacio de De la Torre y Méndez apostó por la boleta vecinal y volvió a ganar.

¿Repetirá la estrategia? Aún es una incógnita. ¿Hay chances de un acuerdo electoral del oficialismo con La Libertad Avanza? “No vemos cerca la posibilidad de ir juntos”, dijo a este medio un dirigente local.

Más allá de su crecimiento en distintos puntos de la provincia, el mileísmo no logró consolidar una estructura territorial robusta en San Miguel ni exhibe dirigentes con volumen electoral.

En la elección de 2025, el sector libertario quedó tercero. Primero San Miguel, el partido vecinal que lidera el intendente y que llevó de candidato a primer concejal a Calvente, ganó con 39% de los votos. Primero la Patria obtuvo el segundo lugar, con 32% y La Libertad Avanza quedó en tercer lugar: Agustín Puiggari obtuvo el 19% de los votos. Katopodis se impuso a nivel provincial.

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