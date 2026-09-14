Axel Kicillof y Jorge Ferraresi se reunieron con argentinos residentes en el exterior

El gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof , y el exintendente de Avellaneda Jorge Ferraresi recibieron en la Gobernación a un centenar de argentinos residentes en el exterior que integran "Argentinos para la Victoria. Provincia 25", un espacio con militantes radicados en Europa, Latinoamérica y Asia.

LA MESA CHICA DEL CANDIDATO Alonso, de sombra de Berni a armador político de Kicillof con la inseguridad en la mochila

La actividad se desarrolló en la sala de reuniones de la Gobernación y comenzó con una presentación a cargo de Ferraresi. Después tomó la palabra Kicillof, quien expuso durante cerca de una hora y respondió las preguntas que formularon los participantes del plenario.

El exjefe comunal difundió el encuentro a través de su cuenta en Twitter, donde destacó el compromiso político de quienes viven fuera del país. “El compromiso de quienes viven lejos de nuestra tierra pero se organizan y militan para que la Argentina recupere el camino del desarrollo es inspirador”, escribió.

“Con Axel reconstruimos la esperanza de vivir en un país mejor”, agregó Ferraresi en el mensaje que publicó después de la reunión. La frase se inscribe en la sociedad política que ambos dirigentes profundizaron en los últimos años y que tiene como uno de sus ejes el crecimiento del Movimiento Derecho al Futuro (MDF), el armado del gobernador para empujar su candidatura presidencial.

El encuentro también se produjo en momentos en que Kicillof busca extender su construcción más allá de las fronteras bonaerenses. Como contó Letra P , el gobernador comenzó a darle volumen nacional a su espacio mientras crece entre sus aliados la expectativa por una eventual candidatura presidencial en 2027, aunque todavía evita formalizar esa discusión.

El próximo paso de esa estrategia será el sábado 19 de septiembre, cuando Kicillof encabezará en Avellaneda un acto con dirigentes y militantes de distintos puntos del país. La convocatoria será en la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) y tendrá como objetivo reforzar la expansión federal del MDF.

Junto a nuestro Gobernador @Kicillofok nos reunimos con un centenar de compatriotas residentes en el exterior, nucleados en el espacio "Argentinos para la Victoria. Provincia 25".



El compromiso de quienes viven lejos de nuestra tierra pero se organizan y militan para que la… pic.twitter.com/aGkUNDcuNR — Jorge Ferraresi (@jorgeferraresi) September 14, 2026

La carrera por la gobernación bonaerense

En paralelo al armado nacional del gobernador, Ferraresi desarrolla su propia construcción en Buenos Aires. El dirigente dejó la intendencia de Avellaneda, que quedó a cargo de Magdalena Sierra, para dedicar más tiempo a las recorridas políticas y al crecimiento territorial del espacio de Kicillof.

Ese despliegue lo ubicó entre los dirigentes que aparecen en la carrera por la sucesión bonaerense de 2027. Como publicó Letra P, el exministro busca capitalizar su gestión municipal, sus vínculos con intendentes y su recorrido por distintos distritos para instalarse como una alternativa dentro del oficialismo provincial.

La actividad con Argentinos para la Victoria. Provincia 25 combinó esos dos planos. Para Kicillof, significó un contacto con militantes radicados fuera del país en medio de su despliegue nacional. Para Ferraresi, otra intervención como articulador político del gobernador mientras fortalece su presencia en la discusión por la próxima etapa del peronismo bonaerense.

La foto de ambos en la Gobernación, a pocos días del acto de Avellaneda, volvió así a mostrar la coordinación entre sus respectivos armados. Sin anuncios de candidaturas, los movimientos de los dos dirigentes mantienen a 2027 como telón de fondo de una agenda política que suma actividades dentro y fuera de la provincia.