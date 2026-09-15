Cruce marplatense en el Senado por la restitución del complejo de Chapadmalal a la Provincia

El Senado bonaerense volvió a sesionar tras dos meses y convirtió a Chapadmalal en uno de los principales ejes de la jornada, con un fuerte cruce entre senadores marplatenses por la iniciativa del peronismo para restituir a la provincia las tierras del complejo turístico. El proyecto de Fernanda Raverta obtuvo un despacho de tratamiento preferencial, lo que permitió su debate en el recinto.

El peronismo contó con su mayoría propia y logró aprobar la iniciativa, que ahora deberá continuar su recorrido en la Cámara de Diputados . La propuesta establece que la provincia de Buenos Aires recupere el dominio de los inmuebles que integran la unidad turística y asuma su administración. También plantea que los predios y edificios sean incorporados al patrimonio histórico y social bonaerense.

El proyecto dispone además que el complejo quede destinado exclusivamente al turismo social, tal como había ocurrido hasta las medidas adoptadas por el Gobierno de Javier Milei respecto de la unidad turística.

El primero en hablar sobre el proyecto de Raverta fue Guillermo Montenegro , intendente en uso de licencia de Mar del Plata y senador del PRO , quien sostuvo que “a Mar del Plata nadie le pregunta nada, los marplatenses están afuera de las decisiones. Ya pasó con Punta Mogotes y ahora se intenta que la provincia se haga cargo”. A su vez, el senador afirmó: “Pareciera que la única forma de progreso es el Estado y dejamos afuera a las inversiones privadas. La forma del progreso tiene que ver con el laburo genuino y las inversiones”. Y cerró: “¿Por qué los bonaerense tienen que hacer este tipo de inversión para comprar un centro hotelero que va a ser usado con un solo fin?

Por su parte la senadora de La Libertad Avanza Cecilia Martínez sostuvo que “el Gobierno nacional nos invita a mirar a Chapadmalal desde otro lado, a una concesión con un plazo determinado, con inversión privada, a que lo pongamos en valor y volvamos a vivirlo todos los argentinos”.

Sobre el final de la sesión, Raverta, autora del proyecto, explicó que "Chapadmalal no es un complejo hotelero, es un modelo de país. El decreto de 1945 permite cambiar rotundamente la posibilidad de disfrutar, de viajar y conocer el mar en familia para los laburantes, que podían tener el mismo derecho a ir a un lugar tan lindo como Mar del Plata”.



Agregó que su iniciativa “se argumenta únicamente en ese modelo de Gobierno nacional” y cruzó a Montenegro: "Parece que solo el privado puede generar trabajo". "Esta historia obedece a que el obrero tiene trabajo, puede irse de vacaciones y eso genera trabajo para otros argentinos". Además, hizo referencia al modelo de Javier Milei anclado en el turismo actual en Mar del Plata: "Los marplatenses que estamos acá sabemos que nunca estuvimos tan mal, nunca las temporadas fueron tan malas".

Como contó Letra P, la iniciativa surgió como respuesta a las decisiones adoptadas por el Gobierno nacional sobre el complejo. Según sus fundamentos, los hoteles dejaron de recibir contingentes y público en general, mientras la administración central argumenta que el cierre responde a reformas edilicias previas a un proceso de licitación. El último contingente de turistas llegó en marzo de 2024. Desde entonces, el predio quedó fuera de los circuitos regulares de turismo social.

Guillermo Montenegro, PRO.

La Libertad Avanza cruzó a Alonso por la inseguridad en Buenos aires

La senadora de La Libertad Avanza Florencia Arietto llevó al recinto el reclamo por la prohibición de celulares en las cárceles, una iniciativa que también promueve el senador del PRO Pablo Petrecca y Malena Galmarini, de Fuerza Patria.

Arietto reclamó además que se tratara la interpelación al ministro de Seguridad, Javier Alonso, por los hechos de inseguridad. Ante la falta de avances, planteó la posibilidad de convocar al recinto a intendentes del conurbano bonaerense.

Senado bonaerense.

La legisladora también hizo referencia a la situación de inseguridad en Mar del Plata y responsabilizó al Gobierno provincial. En el mismo sentido, mencionó casos registrados en Lanús, José C. Paz y La Matanza. “Es un ministro ineficiente que está llenando a nuestra provincia de sangre”, dijo Arietto.

La sesión comenzó cerca de las 16.30 y también incluyó homenajes y avances de proyectos de declaración. En ese tramo se produjeron cruces entre La Libertad Avanza y el peronismo, con cuestionamientos a la gestión provincial y referencias al gobierno de María Eugenia Vidal.

El senador del PRO, Alex Campbell, pidió un homenaje para la exgobernadora. A su vez, el senador platense Marcelo Leguizamón y la legisladora del bloque peronista María Rosa Martínez pidieron un homenaje por la Noche de los Lápices.