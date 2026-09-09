Legislatura porteña: Boca, el peronismo y la Iglesia, entre los ganadores del reparto de terrenos públicos

Boca Juniors, el Arzobispado y clubes de barrios ligados al peronismo recibieron el respaldo de la Legislatura porteña para usar por 20 años predios fiscales.

Casi como una tradición, la Legislatura porteña volvió a repartir permisos de uso gratuito sobre terrenos e inmuebles públicos. En la última sesión aprobó definitivamente un paquete de cesiones por 20 años que beneficia a Boca Juniors , organizaciones vinculadas al peronismo , clubes de barrio, una fundación cercana a la UCR y al Arzobispado de Buenos Aires .

Las iniciativas ya tienen fuerza de ley y sólo resta su publicación, prevista para los próximos días. En casi todos los casos, se utilizó la misma fórmula: permisos de uso precario y gratuito por dos décadas sobre propiedades de la Ciudad que, en varios casos, ya eran utilizadas de hecho por las entidades.

El paquete también expone la transversalidad política del reparto. Sin La Libertad Avanza, el peronismo impulsó tres de los expedientes, mientras que el conglomerado oficialista Vamos por Más promovió otros dos y el radicalismo llevó el correspondiente a la Fundación Convergencia .

El caso de mayor impacto es el de Boca Juniors . La Legislatura le otorgó por 20 años el uso exclusivo, precario y gratuito de sectores de las calles Wenceslao Villafañe , Espora y Aristóbulo del Valle , en el entorno de la Bombonera.

El proyecto fue impulsado por el legislador peronista Juan Pablo Modarelli (Fuerza por Buenos Aires), dirigente con participación en la vida interna del club, y apunta fundamentalmente a regularizar una situación que lleva años. En los fundamentos señalan que Boca ya utilizaba esos espacios y la ley pone un marco jurídico sobre un uso de hecho que, sin embargo, había generado controversias y discusiones judiciales.

La regularización abre, al mismo tiempo, una incógnita dentro del club. Si bien no está resuelta la ampliación del histórico estadio, la cesión, al ordenar jurídicamente los terrenos que rodean a la Bombonera, podría convertirse en un piso para futuros proyectos de infraestructura. Si será o no el primer paso para avanzar sobre una ampliación del estadio es, por ahora, una incógnita.





Con mucha alegría les comunicamos a todas las socias, socios e hinchas del Club Atlético Boca Juniors que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires aprobó oficialmente el proyecto de obra para nuestro nuevo… pic.twitter.com/7SJNBWEP2y — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) June 19, 2025

La decisión tiene además una derivación urbana. Las vías ferroviarias que corren junto a los terrenos de Boca funcionan como una barrera dentro del barrio y dejan un tramo de aproximadamente diez cuadras sin conexión transversal peatonal o vehicular entre Parque Lezama y la calle Brandsen.

Los vecinos vienen reclamando desde hace años una conexión entre ambos sectores. Según plantean, la cesión por 20 años del tramo de Villafañe termina de obturar la posibilidad de abrir allí un paso a nivel o un corredor peatonal.

Por eso, en la Legislatura evalúan trabajar con organizaciones barriales en el diseño de un puente peatonal que permita atravesar las vías y mejorar la conectividad entre las dos partes del barrio.

El peronismo repartió entre sus propias terminales

Fuerza por Buenos Aires también impulsó la cesión de un predio bajo la Autopista 9 de Julio Sur al Club Sportivo Barracas. Se trata de un espacio de casi 100 metros cuadrados de extensión entre las calles Río Cuarto e Iriarte que la institución ya utilizaba de manera precaria desde hace al menos una década y que ahora conservará durante otros 20 años.

El dato político aparece en la conducción del club. Su presidente desde 2012 es el sindicalista y empresario Víctor Santa María, referente de Peronismo por la Ciudad y uno de los principales dirigentes del peronismo porteño.

Otro de los expedientes promovidos por el bloque peronista beneficia al Centro Integral para el Fortalecimiento de los Derechos Comunitarios (Fodeco), una asociación vinculada políticamente al sector que conduce Juan Manuel Olmos, otro de los principales actores del PJ de la Ciudad.

La entidad consiguió la renovación por 20 años del permiso de uso precario y gratuito sobre un predio con frente sobre General Gregorio Aráoz de Lamadrid, Herrera, Eduardo Jenner y General Hornos, en Barracas.

Fodeco ya utilizaba el espacio y cuenta además con antecedentes de vinculación institucional con organismos porteños. En 2021 firmó un convenio de colaboración con la Defensoría del Pueblo y posteriormente recibió partidas presupuestarias destinadas al fortalecimiento de organizaciones sociales.

De esa manera, dos de las principales terminales internas del peronismo porteño, las que conducen Santa María y Olmos, quedaron alcanzadas por las cesiones aprobadas en la última sesión.

La UCR, el PRO y el Arzobispado también tuvieron su parte

El reparto no quedó limitado al peronismo. El bloque Ciudadanos Unidos, ligado a la UCR, consiguió la aprobación de una cesión gratuita por 20 años a favor de la Fundación Convergencia, sobre un inmueble ubicado en Adolfo Alsina 455, en pleno centro histórico de la Ciudad.

La ley establece que el espacio deberá destinarse a actividades educativas, culturales y comunitarias. Se trata de otro permiso precario y gratuito sobre un inmueble perteneciente a la Ciudad.

El oficialismo porteño también tuvo sus expedientes. A través de Vamos por Más, la Legislatura aprobó una cesión por 20 años al Arzobispado de Buenos Aires sobre inmuebles ubicados en Giribone al 1800, en Villa Ortúzar.

La iniciativa que beneficia al Arzobispado fue presentada por el lilito Facundo Del Gaiso y establece como destino del predio el desarrollo de actividades educativas, deportivas, sociales y culturales para la Iglesia Católica.

El otro proyecto impulsado por Vamos por Más beneficia al Centro Recreativo Saavedra, que conservará durante otras dos décadas el uso gratuito de una finca ubicada en la plazoleta 1° de Marzo. El expediente fue presentado por Sergio Siciliano y también mantiene el carácter precario de la concesión.

La historia del predio, sin embargo, arrastra polémicas. El Centro Recreativo ya había recibido en 2006 un permiso de uso gratuito por 20 años sobre el mismo espacio y, a lo largo de ese período, hubo reclamos vecinales para que el terreno recuperara su condición de espacio público. La discusión volvió a aparecer durante el tratamiento de la renovación, aunque esta vez la Legislatura terminó extendiendo la cesión por otras dos décadas.