La jugada de Karina Milei para quedarse con una silla en la AGN

La Auditoría General de la Nación (AGN) está pronta a la acefalía. Hace un año que Diputados no designa a sus tres representantes y los del Senado tienen mandato hasta marzo. En la cámara baja, la UCR y el PRO pelean por un lugar, pero Karina Milei encontró una salida para que que LLA no se quede sin nada.

La jugada de Karina Milei

La negociación de la AGN tuvo varias idas y vueltas en 2024 y quedó en la nada. El PRO y la UCR siempre tuvieron sus candidatos, mientras que Unión por la Patria se mantuvo expectante, para desencadenar su interna sin sentido.

Si se utilizara el criterio de distribución que existió hasta 2016, con sus 99 miembros, UP debería tener dos de los tres directores. Con las nuevas costumbres eso puede variar. Llegar a un acuerdo, para el bloque peronista es casi imposible.

El kirchnerismo exige la continuidad de Juan Ignacio Forlón y Sergio Massa pide por Guillermo Michel. El resto de las tribus no la quiere mirar de afuera: el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, provocó con la candidatura de Jorge Yoma. Si hay un solo lugar, Germán Martínez no tendrá más opción que hacer una votación. Algunos de sus pares especulan con poner urnas.

Esa situación no llegó porque LLA y los dialoguistas nunca se pusieron de acuerdo. En agosto, la UCR presentó su postulación con la firma de la Coalición Cívica y de Miguel Pichetto, jefe de Encuentro Federal, quien también respaldó la candidatura de Triaca, del PRO.

Los expedientes nunca llegaron al recinto porque ningún bloque quería negociar con UP para tener una mayoría. El candidato de La Libertad Avanza es Santiago Viola, apoderado del partido y uno de los principales asesores de Karina Milei. Tras la sanción de la ley Bases, en la Rosada evaluaron resignar lugares en la AGN y dárselos a la UCR y el PRO, pero luego recularon y la negociación quedó empantanada.

Karina tiene motivos para exigir un auditor propio: en el plan de acción de 2025, la AGN tiene previsto estudiar los gastos de la secretaría general de la Presidencia. Si bien los informes se envían al Congreso, a la hermana del jefe de Estado no le vendría mal tener dos ojos para estudiar la elaboración en tiempo real.

Los números de marzo

Con esta estrategia, LLA cree que la oposición no podrá negar al menos un director de los seis en juego. “La UCR no puede tener dos, porque significa el 30%. Y no tienen ese porcentaje de participación en las bancadas”, explicó una fuente oficialista a Letra P.

En el Senado, UP cuenta con 34 miembros, es la fuerza más numerosa, pero tampoco tiene mayoría propia y podría quedar presa de un acuerdo del resto del recinto. No sería fácil, porque en ese caso debería haber unanimidad.

El escenario más probable serían tres auditores para UP (dos por el Senado y uno por Diputados), uno para la UCR (por el Senado) y otros para LLA y el PRO, por Diputados, los bloques más numerosos luego de UP. Será clave, en esa rosca, el beneplácito de los partidos provinciales o los outsiders.

Negri se tiene fe de acaparar la mayoría de estos representantes, pero si LLA no da el brazo a torcer, no habrá cuórum posible. Durante la última reunión de la bicameral mixta revisora de cuentas, encargada de evaluar los informes de la AGN, Pichetto pidió un acuerdo para completar el organismo en marzo, porque de lo contrario no podrá funcionar. Sólo quedaría el mandato del presidente, Juan Manuel Olmos.

En LLA no descartan esa situación, en la que saldrían favorecidos, sobre todo porque con el recambio legislativo de diciembre mejorarán su representación en ambas cámaras. Y podrían pedir más lugares.