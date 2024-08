Con apoyo de Miguel Ángel Pichetto, Negri y Triaca se postularon para la AGN para marginar a LLA

La apuesta de los exsocios de JxC, como anticipó Letra P , es dejar sin nada a La Libertad Avanza y darle el cargo restante a Unión por la Patria (UP), que se negó a firmar las notas y definirá si acepta la oferta la semana próxima.

También puso a disposición estos cargos para Emilio Monzó , de HCF, por haber sido eyectado de la bicameral de inteligencia. El ofrecimiento no fue considerado y Negri fue al ataque para quedarse con una silla en la AGN y marginar al oficialismo.

Las gestiones de Miguel Ángel Pichetto

La firma de Pichetto es la consecuencia del destrato que denuncia HCF por el reparto de las bicamerales, pero también la confirmación del respaldo de la UCR y el PRO para que el rionegrino ocupe la presidencia de la bicameral mixta revisora de cuentas, que aún no fue constituida.

En La Libertad Avanza no dan por cerrado ningún acuerdo y dicen que la negociación continuará la semana próxima. Si bien después de la sanción de la ley ómnibus habían desistido de pelear por vacantes en la AGN, retomaron la negociación cuando se complicó la integración de la bicameral de fiscalización de organismos de inteligencia.

En el oficialismo no descartan nada y hasta bromean sobre cuál será la definición final de UP, que ni siquiera tiene elegido a su auditor. Una alternativa de Negri es ofrecer que se vote para el bloque y en tal caso quede vacante.

La llave de Unión por la Patria

Sin LLA, UCR y PRO dependen de UP, que puede cerrar la negociación o dejarla abierta. La ley pide que los auditores tengan una representación proporcional al recinto, pero desde 2016 se vota según los acuerdos internos. De esta manera, la única premisa es que ningún bloque sin cuórum propio puede garantizarse dos lugares.

En el peronismo no son proclives a definir los cargos de comisiones u organismos por votación, un antecedente que les juega en contra. "Si se usa una vez, se puede usar siempre", advierten.

El jefe de UP, Germán Martínez, considera que le corresponden dos lugares por duplicar en número al bloque que le sigue en cantidad de miembros. Para excluir a LLA, la UCR y el PRO necesitan que el santafesino abandone ese criterio y, además, el bloque le quiera votar un auditor a Macri. "Si fuera por nosotros, el acuerdo debería incluir a alguien de HCF y no del PRO", aventuró ante LetraP una autoridad de UP.

La interna

Definir un auditor para UP no es fácil por la cantidad de candidatos que hay. Máximo Kirchner está seguro de lograr la reelección de Juan Ignacio Forlon. Sergio Massa pide a Guillermo Michel y tiene apoyo de Víctoria Tolosa Paz, quien la ayuda a buscar votos. Se anotó el chaqueño Jorge Capitanich y los gobernadores juegan: Ricardo Quintela (La Rioja) pide por el exlegislador Jorge Yoma; y Gerardo Zamora (Santiago del Estero), postula al exjuez de la Corte provincial, Carlos Lugones Aignasse.

Negri está confiado en la ayuda de Unión por la Patria y le ofrecerá a Martínez presentar una nota el lunes con la firma de autoridades de las bancadas para exigirle a Martín Menem definir el tema el miércoles. No quiere esperar más.