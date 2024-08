La pelea Javier Milei-Victoria Villarruel se extiende a sus entornos

La interna entre Javier Milei y Victoria Villarruel no sólo escala con el correr de los días sino que ahora rebalsó a sus respectivos entornos. Para mantener las formas, el Presidente y su vice se pelean a través de gestos, como faltazos y ausencias de invitaciones, un prurito que no tienen sus espadas políticas: Santiago Caputo y Francisco Paoltroni .

Las diferencias entre ambos no son nuevas, pero tomaron mayor dimensión en las últimas horas cuando el senador por La Rioja criticó al estratega presidencial con nombre y apellido en La Nación+ por haber propuesto, según dijo, al juez Ariel Lijo para ocupar el lugar vacante en la Corte Suprema . Incluso, unas horas después denunció que tuvieron una reunión reservada en la que Caputo habría intentado silenciarlo por este tema.

Lejos de retractarse, con la polémica desatada en las redes sociales, Paoltroni aseguró que esa propuesta va en detrimento de la imagen de La Libertad Avanza (LLA) y la del propio Presidente. "Esto no estaba en el contrato, está totalmente en las antípodas de lo que veníamos a hacer. Veníamos a hacer una Argentina distinta. Y obviamente eso es con una Justicia ejemplar, no con lo peor de la Justicia”, cuestionó el legislador.

Mientras sucedían estas declaraciones, una de las cuentas de Twitter que se le atribuyen a Caputo respondió rápidamente con insultos y amenazas: "El gordo Paoltroni me puede chupar la pija. Que disfrute la beca porque su carrera se terminó. Espero que ese discurso principista superfluo y pelotudo venga sin siquiera una multa de conducir".

En el entorno presidencial, en estricto off the record, creen que es la propia vicepresidenta la que auspicia las palabras críticas que el senador. "Como no puede decirlo ella, lo manda a él", aseguran.

La intervención de Javier Milei

Con los dos dirigentes enfrentados en las redes sociales y los principales medios de comunicación, el jefe de Estado se metió en la disputa. Minutos después la reunión de gabinete de este martes, en la que su vicepresidenta volvió a ausentarse, Milei respaldó a su asesor y criticó, sin nombrarlo, al senador por sus declaraciones . "Se trata de gente que no entiende nada", dijo, ante una consulta de Letra P.

Para distintas fuentes del gobierno, la breve mención del Presidente fue no sólo contra el senador de La Libertad Avanza, sino también contra la vicepresidenta, con quien mantiene una relación tensa tras numerosos desencuentros. A su faltazo de este martes en la Casa Rosada se sumó la ausencia de Villarruel a la tradicional cena de camaradería de las Fuerzas Armadas, a la que afirma que no fue invitada por Karina Milei. En el medio se coló la polémica por los aumentos en las dietas de los senadores, que hizo estallar de ira al jefe de Estado.