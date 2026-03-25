La gira de Mariano Gaido: basura en Japón y petróleo en China, mientras la rosca no cede en Neuquén

Gaido, entre el gobernador Rolo Figueroa y el diputado Claudio Domínguez, uno de los principales armadores de "Primero Neuquén".

Este lunes el intendente de Neuquén Mariano Gaido visitó Hiroshima y fue recibido por el alcalde Kazumi Matsui.

El intendente de Neuquén, Mariano Gaido, no sale del centro de la escena política provincial: el viaje que realiza por el continente asiático reafirma su autonomía, mientras baja línea para que su partido, Primero Neuquén , acumule más músculo en el territorio de cara a las elecciones de 2027.

Mientras el jefe comunal de la ciudad más importante de la Patagonia pasó en las últimas horas por Hiroshima y amucha expectativas por su visita a China , en su ciudad siguen las inauguraciones y anuncios, con puestas en escena que en su ausencia visibilizan a su jefa de gabinete, María “La Tana” Pasqualini , anotada en la carrera por la sucesión.

Gaido no tiene relección como intendente. Aliado de La Neuquinidad del gobernador Rolando Figueroa , tiene un volumen político que le otorga perfil propio y ostenta un crecimiento político que genera tensiones. Además, activa la creatividad de sectores opositores que lo ven como posible gobernador .

Uno de los objetivos del viaje de Gaido a Japón es observar de primera mano el sistema de tratamiento de residuos. La delegación neuquina llegó al país asiático con la certeza de que Tokio tiene, en ese sentido, uno de los esquemas más avanzados del mundo.

La ciudad de Neuquén justamente viene avanzando en un llamado a licitación para encarar esa tarea comunal. En un contexto de crecimiento económico y poblacional, el negocio del tratamiento de residuos es multimillonario.

gaido were peto rolo El último acto de peso de Gaido antes de su viaje al exterior, con el gobernador de Río Negro Alberto Weretilneck, la ministra Sandra Petovello, el gobernador Rolo Figueroa y el CEO de YPF Horacio Marín.

La recorrida nipona, según pudo saber Letra P, incluye un encuentro con la Oficina de Medio Ambiente, una visita a un complejo especializado de Tokio y una recorrida por el Minato Waste Treatment Plant y el Minato Recycling and Resource Center.

La ambición de Gaido es construir un centro ambiental que durante los próximos 50 años “garantice una ciudad limpia, sustentable y con ríos sanos”. Neuquén "tiene que buscar el mejor ejemplo del mundo. Por eso Japón, para aplicar esas herramientas en nuestra ciudad”, afirmó el intendente.

En China: petróleo y tecnología

Como parte de ese viaje, Gaido visitó Hiroshima y fue recibido por el alcalde Kazumi Matsui, en una ciudad que es símbolo de la paz. Neuquén forma parte de la Conferencia de Alcaldes por la Paz desde 2011.

La última presencia pública fuerte del intendente en Neuquén había sido la semana pasada, cuando junto al gobernador inauguró el Instituto Vaca Muerta y anunció un nuevo edificio en el Polo Científico Tecnológico. También estuvieron la ministra de Capital Humano, Sandra Petovello y el gobernador rionegrino, Alberto Weretilneck.

En la fase china de su gira, Gaido focalizará en cuestiones vinculadas al software, la tecnología, la innovación y el petróleo. Participará de la Exposición Internacional de Tecnología y Equipos de Petróleo y Petroquímica de China (CIPPE), que facilita el vínculo con empresas.

Respaldo compañero contra La Libertad Avanza

En un marco donde manda el silencio, en las últimas horas a Gaido le apareció un respaldo peronista a todo volumen. Carlos Quintriqueo, secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), se puso la camiseta del intendente de Neuquén.

El sindicalista, que ya había soltado elogios a la gestión en la capital de la provincia patagónica, ahora fue más allá. Si La Libertad Avanza pretende dar el zarpazo en la ciudad, “nosotros vamos a apoyar a Gaido; es necesario y no podemos permitir que nos venga a arrebatar todo”, dijo.

quintriqueo gaido Gaido junto a Carlos Quintriqueo, sindicalista peronista que blanqueó su respaldo a la gestión y el apoyo electoral en 2027.

Quintriqueo es parte de los espacios opositores a Figueroa que coquetean con sectores del peronismo y del Movimiento Popular Neuquino (MPN), entre otros, que imaginan un recambio en la provincia.

El tono de campaña está lanzado desde que Nadia Márquez tiró la primera piedra como candidata a gobernadora por LLA, aunque el reciente desembarco de la vicepresidenta, Victoria Villarruel, también sacó a la luz la grieta violeta.

Sacarle brillo a "Primero Neuquén"

Mientras se cuecen esas habas y sacando provecho de su viaje a Japón y China para marcar autonomía, Gaido no descuida la necesidad de que su partido se afiance y encuentro solidez por fuera de la capital neuquina.

Por eso arrancó un operativo de expansión en otros puntos de la provincia. “Primero Neuquén” tiene sello flamante y participará por primera vez como tal en las elecciones del año que viene.

pasqualini La jefa de Gabinete municipal, María "La Tana" Pasqualini, en una de las obras que fueron presentadas en ausencia del intendente.

De todos modos, el propio intendente está afiliado al MPN y ya dijo que no piensa mudarse, así que la suya no se cuenta entra las 2.743 fichas de afiliación que el partido sumaba en febrero. Gaido también conceptualiza el asunto: “Los partidos son una herramienta electoral, lo importante son las personas”.

Por ahora, en el radar del jefe comunal aparece la voluntad de armar una lista legislativa propia para acompañar la hipotética búsqueda de la reelección de Figueroa. El diputado Claudio Domínguez es hoy uno de los operadores centrales de ese esquema.

La sucesión en la capital de Neuquén

Con Gaido en el exterior, la gestión en Neuquén capital no se detiene. Entre las obras de peso que se presentaron la semana pasada resaltan los avances de la Gran Avenida, en la zona de los puentes carreteros que conectan a la ciudad con Cipolletti. Circulan por allí 70.000 vehículos en horas pico.

Fue la jefa de gabinete, Pasqualini, la cara visible en ese acto y en otros. La Tana es una de las posibles elegidas para suceder a Gaido, aunque también corren esa carrera el técnico Alejandro Nicola y el secretario de Hacienda, Fernando Schpoliansky. A un año o más para los comicios, no se descartan sorpresas.

Se mantiene con vida en Primero Neuquén la idea de que Gaido se ubique como candidato a concejal para traccionar la mayor cantidad de votos posibles. Y por ahora no está bajo evaluación la posible fecha de elecciones.