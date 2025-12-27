Chubut: Ignacio Torres le llevó a Santilli el reclamo por la deuda de ANSES, pero igual va a la Corte Suprema

El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, y el ministro de Interior, Diego Santilli.

En la previa al debate por el Presupuesto 2026 en el Senado , Torres viajó a Buenos Aires y planteó al ministro de Interior la necesidad de avanzar en una solución concreta para saldar una obligación que, según sostuvo, se encuentra certificada por el propio organismo nacional y permanece impaga desde 2017.

Tras la reunión, Torres destacó que se abrió “una instancia de negociaciones”, aunque aclaró que ese proceso no implicó abandonar las acciones legales en curso. “No estamos mendigando nada, sino exigiendo lo que nos corresponde a todos los chubutenses”, sostuvo el gobernador.

El titular del Ejecutivo provincial remarcó que la deuda no afectó a la administración, sino directamente a los jubilados que aportaron durante toda su vida al sistema previsional local. En ese sentido, afirmó que el reclamo buscó garantizar una jubilación digna para los adultos mayores de la provincia.

Durante el encuentro con Santilli, al que asistió acompañado por el presidente del Banco del Chubut , Paulino Caballero , el gobernador expuso los reiterados incumplimientos registrados desde 2017. Según indicó, el ministro del Interior asumió el compromiso de avanzar en un esquema de trabajo conjunto.

Torres ratificó que la provincia continuará con la demanda judicial ante la Corte Suprema de Justicia, al considerar que se agotaron las instancias administrativas previas. “Podemos sentarnos a negociar, pero no voy a desistir del reclamo judicial que corresponde para defender los intereses de nuestros jubilados”, afirmó.

Un antecedente inédito en Chubut

Desde el gobierno provincial señalaron que se trata de la primera vez que un mandatario chubutense avanzó con una acción de este tipo ante el máximo tribunal del país por la caja previsional. La presentación buscó garantizar los recursos necesarios para sostener el sistema jubilatorio local.

El déficit previsional, según recordó el gobernador, se encontró debidamente documentado y fue calculado por la propia ANSES, organismo encargado de validar los montos adeudados a las provincias con regímenes previsionales propios.

El reclamo se enmarcó en una estrategia más amplia de la administración provincial para fortalecer las cuentas públicas y exigir el cumplimiento de las obligaciones nacionales, en un contexto de tensión financiera entre las provincias y el Estado nacional.