Ignacio Torres reclamará ante la Corte Suprema la deuda de la Nación con los jubilados de Chubut

El gobernador avanzará con una demanda por el incumplimiento en los aportes previsionales adeudados a la provincia. La presenta el lunes.

El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, presentará una demanda ante la Corte Suprema de Justicia para reclamar fondos retenidos por el Estado nacional que se estiman por encima de los 51.000 millones de pesos. Se trata de la deuda que la adminitración central mantiene con la caja previsional provincial, vinculada a los aportes correspondientes a los jubilados chubutenses.

La presentación se realizará el próximo lunes a través de la Fiscalía de Estado del Chubut, en el marco de un reclamo que la administración provincial sostuvo desde el inicio de la actual gestión, ante reiterados incumplimientos en los pagos comprometidos por parte del gobierno libertario.

El mandatario explicó que el reclamo se originó en una deuda que debía haberse regularizado a partir del año 2017, durante la gestión de Mauricio Macri, y que impactó de manera directa en el sistema previsional de la provincia. Según detalló, la falta de transferencias afectó a los aportantes que continuaron realizando sus contribuciones.

El reclamo por la caja previsional de Chubut

“Estamos reclamando la deuda que la Nación tiene con nuestros jubilados y que debería haber subsanado desde el año 2017”, afirmó Torres, al confirmar el avance de la demanda judicial. Además, sostuvo que la decisión respondió a los reiterados incumplimientos registrados en los acuerdos previos.

Ignacio Torres, gobernador de Chubut.

El gobernador remarcó que la deuda alcanza “nada más y nada menos que más de 51.000 millones de pesos” y subrayó que los fondos correspondían a contribuyentes que mantuvieron sus aportes en el sistema previsional provincial, sin recibir la compensación correspondiente. Además, indicó que el déficit previsional se encontraba debidamente documentado y recordó que las estimaciones habían sido realizadas por la propia Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), organismo encargado de validar los montos adeudados.

La presentación ante la Corte Suprema

El jefe del Ejecutivo provincial señaló que la vía judicial se convirtió en la única alternativa posible tras el incumplimiento de los compromisos asumidos. En ese sentido, explicó que la presentación ante el máximo tribunal del país se concretaría a través de los mecanismos institucionales correspondientes.

Según precisó, la demanda buscaría garantizar los recursos necesarios para sostener el sistema previsional de Chubut, al tiempo que sentaría un precedente para otras provincias con regímenes jubilatorios propios que enfrentaron situaciones similares.

Desde el gobierno provincial destacaron que se trata de la primera vez que un mandatario chubutense avanza con una acción de estas características ante la Corte Suprema de Justicia, en defensa de los fondos destinados a los jubilados de su distrito.

El reclamo judicial se enmarca en una estrategia más amplia de la administración chubutense para fortalecer las cuentas provinciales y asegurar el cumplimiento de las obligaciones previsionales, en un contexto de tensión financiera entre las provincias y el Estado nacional.

