Toto Caputo le firmó a Weretilneck la habilitación para tomar créditos por U$S 145 millones

La gira de Alberto Weretilneck: Toto Caputo firmó la habilitación para tomar créditos por U$S 145 millones

De gira por los despachos porteños, Alberto Weretilneck firmó junto a Toto Caputo la autorización final para el crédito del BID que habilitará inversiones por U$S 145 millones en Río Negro . Los fondos frescos serán destinados a modernizar el sistema sanitario y fortalecer la infraestructura productiva.

En rigor, se trata de dos créditos. El primero de los créditos, por U$S 60 millones, tiene como objetivo la transformación del sistema público de salud mediante la digitalización de la red provincial. El programa contempla mejoras en equipamiento, infraestructura y conectividad, con impacto en hospitales y centros de atención primaria en todo el territorio.

El segundo financiamiento, por U$S 85 millones, estará destinado a infraestructura productiva, nuevas áreas bajo riego, electrificación rural, gestión del riesgo agropecuario, prevención de incendios y herramientas frente a eventos climáticos.

La iniciativa para mejorar el sistema sanitario alcanza a 36 hospitales y 191 centros de salud, lo que permitirá optimizar la atención para más de 7000 profesionales. Además, se incorporaran herramientas para la telesalud, que facilitaron el acceso a consultas en zonas alejadas y redujeron las distancias en una provincia de gran extensión.

El plan también incluye la adquisición de tecnología biomédica para áreas críticas, como terapias intensivas, quirófanos y servicios de diagnóstico. Fuentes oficiales señalaron que la provincia quedará posicionada entre las más avanzadas del país en materia de salud digital.

Las obras planificadas por Alberto Weretilneck

Entre los proyectos se destacaron la modernización del sistema de riego del Instituto de Desarrollo del Valle inferior (IDEVI), obras en Guardia Mitre y la ampliación de áreas productivas en Margen Norte y Negro Muerto. Estas iniciativas buscaron mejorar la eficiencia en el uso del agua y reducir costos para productores.

El esquema también contempló herramientas para la gestión del riesgo agropecuario, con medidas frente a sequías, nevadas y prevención de incendios. A su vez, se incluyó financiamiento para mallas antigranizo, una demanda histórica del sector frutícola.

La insistencia por las rutas de la Patagonia

Durante el encuentro, Weretilneck planteó además la necesidad de avanzar en la transferencia de rutas nacionales a la órbita provincial. La propuesta recibió una respuesta favorable por parte de Caputo, algo que ya había conversado con Diego Santilli.

En la reunión también se analizó la reactivación del Tren del Valle, considerado clave para mejorar la conectividad regional.

En el encuentro también se repasaron proyectos como el oleoducto VMOS, el desarrollo de GNL en la costa atlántica y la exportación de minerales desde Calcatreu.

El paquete de iniciativas consolidó una agenda orientada a diversificar la matriz productiva y generar empleo en la provincia. Las autoridades coincidieron en que la articulación entre financiamiento internacional y políticas públicas resultó determinante para sostener el crecimiento regional.