"Voy a hablar con Quirno": Rolando Figueroa dijo que nadie le avisó sobre la llegada del avión estadounidense

El gobernador de Neuquén , Rolando Figueroa , confirmó que su administración no recibió aviso de la llegada a la provincia de un avión de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos y adelantó que planteará el tema a la Cancillería . La presencia de la aeronave, la misma que días atrás aterrizó en Tierra del Fuego , generó cuestionamientos de la oposición.

El mandatario afirmó que su gobierno no tuvo “ningún contacto” con los legisladores norteamericanos que llegaron este martes por la mañana al aeropuerto Presidente Perón, a bordo de un Boeing C-40 Clipper . “No estábamos avisados”, subrayó.

Sus palabras refutaron las declaraciones del canciller, Pablo Quirno , que ante la sorpresa generada por el arribo del avión militar había dicho que “las autoridades pertinentes han sido informadas y las comitivas anunciadas por el propio país”. Fue el propio titular de Exteriores quien precisó que la aeronave trajo a una delegación bipartidaria del “Comité de Educación y Fuerza Laboral de la Cámara de Representantes de EEUU” de visita en Argentina.

“Voy a hablar después con Pablo Quirno, con el canciller, con quien tenemos muy buena relación, como para poder trabajar en conjunto esta serie de visitas y mejorar que no solo se lleven la impresión de una roca, sino de cómo estamos organizados”, adelantó Figueroa en declaraciones a la prensa, durante un acto que compartió con el intendente de Neuquén capital, Mariano Gaido .

El gobernador destacó que su provincia es “una de las atracciones” argentinas hacia el mundo, y evaluó que la visita pudo haber tenido que ver con el interés por la organización jurídica de Neuquén y el avance en “generar las herramientas para que las inversiones lleguen”.

En esta línea, afirmó que “Vaca Muerta es una roca”, y que lo importante es conocer qué pasa en el distrito. Por eso, cada vez que vienen delegaciones extranjeras “tratamos de generar la posibilidad de que el ministro de Energía o el ministro de Economía acompañe a quienes nos visitan para que puedan entender qué es el desarrollo”, siguió.

Sospechas de la oposición

El aterrizaje del avión oficial estadounidense causó repercusión en redes sociales y cruces en el ámbito político, en particular, en torno a la autorización de la delegación extranjera y la falta de información sobre su llegada.

La legisladora provincial Lorena Parrilli, de Unión por la Patria, presentó un pedido de informes para conocer los motivos de la visita. Entre otros puntos, el proyecto indaga si hay en curso acciones coordinadas con fuerzas federales o autoridades nacionales, operativas o de inteligencia, y si se tiene conocimiento de que la visita guarde relación con temáticas de interés ambiental o proyectos estratégicos que involucren recursos naturales provinciales.

El arribo no informado, sostuvo la diputada, generó “un manto de sospechas sobre los verdaderos motivos de su visita”. En este marco, recordó que en “en casos similares recientes en la Patagonia, estas visitas se han escudado bajo supuestos intereses en temas ambientales o de salud, cuando en realidad podrían encubrir inspecciones estratégicas o geopolíticas”.

Escala en Tierra del Fuego

La misma aeronave había generado sospechas entre dirigentes y organizaciones luego de que el domingo aterrizara de forma sorpresiva en el aeropuerto internacional Malvinas Argentinas de Ushuaia, tres días después de la intervención del puerto local por parte del gobierno nacional.

Avion estados unidos El avión estadounidense durante su escala fueguina.

El vuelo, según reveló Perfil, había despegado el jueves pasado de la Base Conjunta Andrews, en Maryland (EE.UU.), y aterrizado en Buenos Aires el sábado, tras una escala de dos horas en San Juan de Puerto Rico. Luego se dirigió a la ciudad fueguina.

Dos días más tarde, Quirno explicó en X que la misión legislativa norteamericana era una consecuencia del “interés que despierta el plan de gobierno de Argentina en el mundo”, en el marco de la “relación estratégica entre Argentina y EEUU” celebró las visitas “de las diferentes comitivas interesadas en nuestro país”.