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Santiago Caputo desmintió que el Gobierno piense cajonear la ley Malvinas

El asesor presidencial rechazó las versiones sobre un posible freno al proyecto y aseguró que cuenta con el respaldo de gobernadores y bloques aliados.

Por Letra P | Periodismo Político
Santiago Caputo, asesor presidencial.

Santiago Caputo, asesor presidencial.

El asesor presidencial Santiago Caputo desmintió que el Gobierno de Javier Milei tenga previsto cajonear la ley Malvinas y aseguró que la iniciativa es una prioridad para la administración libertaria. A través de su cuenta de Twitter, rechazó las versiones sobre un posible freno al tratamiento parlamentario del proyecto y las calificó como fake news.

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“La Ley Malvinas es prioridad de este Gobierno porque la causa Malvinas, como ya ha dicho el Presidente, es una causa sagrada para los argentinos y ningún gobierno ha hecho más que este para defender lo que es nuestro”, sostuvo el principal asesor del mandatario.

En su publicación, Caputo también aseguró que el oficialismo cuenta con acompañamiento político para avanzar con la propuesta. “La mayoría de los gobernadores ya han expresado su apoyo al proyecto como así también la mayoría de los bloques aliados tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores”, afirmó.

El mensaje del estratega presidencial buscó despejar las dudas sobre el futuro de la ley Malvinas, una iniciativa que el Ejecutivo envió al Congreso y que forma parte de la estrategia oficial para reforzar el reclamo argentino de soberanía sobre las islas y la defensa de los intereses nacionales en el Atlántico Sur.

Santiago Caputo ratificó que la ley Malvinas es una prioridad del Gobierno

La intervención de Santiago Caputo se produjo en medio de los cuestionamientos que enfrenta el proyecto en el Congreso, donde algunos aspectos de su articulado generaron reparos entre sectores de la oposición y especialistas en derecho constitucional. Una de las principales controversias gira en torno a las sanciones previstas para determinadas campañas de desinformación financiadas desde el exterior.

La propuesta contempla una modificación del Código Penal para establecer penas de entre cinco y 12 años de prisión a quienes, por cuenta o financiamiento de actores extranjeros, realicen acciones destinadas a alterar procesos electorales o manipular a la opinión pública mediante campañas coordinadas de desinformación masiva.

En ese contexto, el asesor presidencial defendió la continuidad de la iniciativa y buscó mostrar que el Gobierno conserva respaldo político para su tratamiento legislativo. Sin embargo, el apoyo de gobernadores y bloques aliados que mencionó en su publicación no implica, por sí mismo, que estén garantizados los votos necesarios para su aprobación.

Caputo cerró su mensaje con una fuerte crítica a quienes difundieron las versiones sobre el supuesto freno a la iniciativa. “No se dejen psicopatear por los hijos de puta. Muchas gracias por su atención”, escribió en Twitter.

La publicación ratificó la posición del entorno presidencial respecto de la ley Malvinas: el oficialismo sostiene que el proyecto continúa entre sus prioridades, pese a las controversias que atraviesan su discusión parlamentaria. La definición de Caputo, uno de sus principales impulsores, apunta a mantener la iniciativa en la agenda política del Gobierno.

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