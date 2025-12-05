EL NUEVO CONGRESO

Javier Milei firmará el llamado a sesiones extraordinarias y evalúa una cadena nacional para el 9D

Por el feriado, el decreto saldrá el martes en el Boletín Oficial. Podría haber una presentación oficial de la reforma laboral. Borrador y contactos con la CGT.

Letra P | Pablo Lapuente
Por Pablo Lapuente
Javier Milei, presidente de la Nación.

Javier Milei, presidente de la Nación.

El presidente Javier Milei firmará este viernes por la noche el decreto con el que oficializará la convocatoria a sesiones extraordinarias entre el 10 y el 30 de diciembre. Durante esos días, La Libertad Avanza intentará aprobar el Presupuesto 2026 y un amplio paquete de reformas, como la laboral y el Código Penal. Estas dos últimas iniciativas se encuentran todavía en etapa de elaboración, sin embargo, circularon en las últimas horas algunos borradores extraoficiales.

Notas Relacionadas
Javier Milei con Martín Menem, en el Congreso. 
LA ERA LIBERTARIA

Milei presenta su reforma laboral el 9D: promete "democracia sindical" y "convenio por ultraactividad"

Por  Pablo Lapuente

En la cúpula de la administración libertaria se entusiasman en conseguir la sanción definitiva de la denominada ley de leyes durante las jornadas de diciembre, aunque son algo menos optimistas sobre el resto de los temas. El temario incluirá la reforma laboral, el nuevo Código Penal, y las denominadas Ley de Glaciares y Ley de Inocencia Fiscal. Por esta razón es que en LLA no descartan volver a reunir a los legisladores y legisladoras en febrero.

Si bien todavía no está definido el formato, en el oficialismo tienen en mente hacer una presentación pública de los proyectos el martes 9 de diciembre, día en el que se oficializará el llamado a extraordinarias en el Boletín Oficial. De hecho, en algunos despachos piensan que el jefe de Estado podría aprovechar el momento para brindar un mensaje por cadena nacional, que coincidirá con la víspera de cumplirse sus dos primeros años de mandato.

image-17.jpg
Javier Milei, en la Cámara de Diputados.

Javier Milei, en la Cámara de Diputados.

La mesa chica de las reformas de Javier Milei

La letra chica de las reformas la conocen apenas cinco personas, que la mantienen desde el inicio bajo estricto hermetismo. Además del mandatario, los borradores se encuentran en manos de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; y la senadora y futura presidenta del bloque libertario en la cámara alta, Patricia Bullrich.

En paralelo, Bullrich tendrá otro papel destacado en el Senado. Es que los hermanos Milei la impulsan para ser la próxima presidenta de la comisión de Trabajo y Previsión social, aunque sólo durante el periodo de sesiones extraordinarias. La agenda laboral es una agenda que la exintegrante del gabinete libertario conoce bien, ya que fue ministra de Seguridad Social en el gobierno de Fernando de la Rúa.

Diego Santilli, el ministro de Interior, también está involucrado en los textos de los proyectos, al menos si se tiene en cuenta que es el principal interlocutor de la Casa Rosada con los gobernadores. Por esta razón es que el dirigente del PRO se reunió en las últimas semanas con la mayoría de los mandatarios provinciales que firmaron el Pacto de Mayo. De las 20 provincias que adhirieron, sólo le resta juntarse con los de Santa Fe y San Luis, Maximiliano Pullaro y Claudio Poggi, respectivamente.

WhatsApp Image 2025-12-04 at 14.19.35
Diego Santilli, el interlocutor con las provincias designado por Javier Milei.

Diego Santilli, el interlocutor con las provincias designado por Javier Milei.

Pese a que los artículos de los proyectos están en pocas manos, en las últimas horas circuló un borrador extraoficial de la reforma laboral, que podría incluir cambios drásticos en la Ley de Contrato de Trabajo: nuevas reglas en el régimen de indemnización; también modificaciones en la contribuciones patronales y hasta cambios en la Justicia Nacional del Trabajo.

Si bien en el Gobierno no le dan crédito del todo al borrador, admiten que el texto final podría incluir algunos de estos temas, con la idea de fomentar el empleo formal, reducir la litigiosidad y modernizar las relaciones laborales, temas que son considerados sensibles por la CGT, que ya salió a manifestar su rechazo a varios de los puntos por considerar que atenta contra los derechos de los trabajadores.

Los vínculos de la Casa Rosada con la CGT

Muchos de los puntos que trascendieron en los últimos días fueron tratados en el Consejo de Mayo, el organismo institucional en el que se sientan representantes del mileísmo, las provincias, el Congreso, los sindicatos y el sector privado.

De acuerdo a lo que dejaron trascender en los pasillos de Balcarce 50, hay cierta consenso de estos sectores de acompañar buena parte de los proyectos. Es más, en el oficialismo se rumorea que, más allá del rechazo de la central obrera, sus representantes estarían dispuestos a convalidar algunos puntos de la reforma laboral, sobre todo los que atañen a las modificaciones del derecho individual.

De ser así, se podría abrir un conflicto entre las partes sobre el derecho colectivo, sobre el que el gobierno pretende avanzar, como la ultraactividad de los convenios colectivos, las cuotas solidarias o la reglamentación del derecho a huelga.

Temas
Notas Relacionadas
Manuel Adorni y Patricia Bullrich.
LA ERA LIBERTARIA

El Gobierno anticipó las reformas del Código Penal: penas más duras y delitos imprescriptibles

El proyecto será enviado a sesiones extraordinarias. Se agravarán penas como robo, homicidio y narcotráfico y se declarará imprescriptible la corrupción.
Diego Satilli, Manuel Adorni y Jorge Macri.
LIBERTARIOS & FEDERALES

Con la coparticipación sobre la mesa, Santilli recibió a Jorge Macri para negociar el Presupuesto 2026

El ministro le pidió respaldo al jefe de Gobierno y, a cambio, le ofreció escuchar sus reclamos económicos. Periodos extraordinario y últimas reuniones.

Las Más Leídas

Más Sobre Política

También te puede interesar

Legislatura bonaerense: ganaron los intendentes
TOMA Y DACA

Legislatura bonaerense: ganaron los intendentes

Por  Macarena Ramírez
Axel Kicillof.
FIN DE LA ROSCA

Kicillof pagó caro los fondos para llegar a 2027: en qué cedió

Por  Macarena Ramírez
La pobreza en la Argentina de Javier Milei
Los números de la crisis

La UCA dice que la pobreza bajó 2,1% en la era Milei, ocho puntos menos que lo que informó el INDEC

Por  Guillermo Villarreal
El nuevo recinto de la Cámara de Diputados.
EL NUEVO CONGRESO

La Cámara de Diputados que viene: dos interbloques y 19 bancadas pujarán por las leyes de Milei

Por  Letra P | Periodismo Político