Javier Milei firmará el llamado a sesiones extraordinarias y evalúa una cadena nacional para el 9D

El presidente Javier Milei firmará este viernes por la noche el decreto con el que oficializará la convocatoria a sesiones extraordinarias entre el 10 y el 30 de diciembre. Durante esos días, La Libertad Avanza intentará aprobar el Presupuesto 2026 y un amplio paquete de reformas , como la laboral y el Código Penal. Estas dos últimas iniciativas se encuentran todavía en etapa de elaboración, sin embargo, circularon en las últimas horas algunos borradores extraoficiales.

En la cúpula de la administración libertaria se entusiasman en conseguir la sanción definitiva de la denominada ley de leyes durante las jornadas de diciembre, aunque son algo menos optimistas sobre el resto de los temas. El temario incluirá la reforma laboral, el nuevo Código Penal, y las denominadas Ley de Glaciares y Ley de Inocencia Fiscal. Por esta razón es que en LLA no descartan volver a reunir a los legisladores y legisladoras en febrero.

Si bien todavía no está definido el formato, en el oficialismo tienen en mente hacer una presentación pública de los proyectos el martes 9 de diciembre, día en el que se oficializará el llamado a extraordinarias en el Boletín Oficial. De hecho, en algunos despachos piensan que el jefe de Estado podría aprovechar el momento para brindar un mensaje por cadena nacional , que coincidirá con la víspera de cumplirse sus dos primeros años de mandato.

La letra chica de las reformas la conocen apenas cinco personas, que la mantienen desde el inicio bajo estricto hermetismo. Además del mandatario, los borradores se encuentran en manos de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei ; el jefe de Gabinete, Manuel Adorni ; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem ; y la senadora y futura presidenta del bloque libertario en la cámara alta, Patricia Bullrich .

En paralelo, Bullrich tendrá otro papel destacado en el Senado. Es que los hermanos Milei la impulsan para ser la próxima presidenta de la comisión de Trabajo y Previsión social, aunque sólo durante el periodo de sesiones extraordinarias. La agenda laboral es una agenda que la exintegrante del gabinete libertario conoce bien, ya que fue ministra de Seguridad Social en el gobierno de Fernando de la Rúa .

Diego Santilli, el ministro de Interior, también está involucrado en los textos de los proyectos, al menos si se tiene en cuenta que es el principal interlocutor de la Casa Rosada con los gobernadores. Por esta razón es que el dirigente del PRO se reunió en las últimas semanas con la mayoría de los mandatarios provinciales que firmaron el Pacto de Mayo. De las 20 provincias que adhirieron, sólo le resta juntarse con los de Santa Fe y San Luis, Maximiliano Pullaro y Claudio Poggi, respectivamente.

WhatsApp Image 2025-12-04 at 14.19.35 Diego Santilli, el interlocutor con las provincias designado por Javier Milei.

Pese a que los artículos de los proyectos están en pocas manos, en las últimas horas circuló un borrador extraoficial de la reforma laboral, que podría incluir cambios drásticos en la Ley de Contrato de Trabajo: nuevas reglas en el régimen de indemnización; también modificaciones en la contribuciones patronales y hasta cambios en la Justicia Nacional del Trabajo.

Si bien en el Gobierno no le dan crédito del todo al borrador, admiten que el texto final podría incluir algunos de estos temas, con la idea de fomentar el empleo formal, reducir la litigiosidad y modernizar las relaciones laborales, temas que son considerados sensibles por la CGT, que ya salió a manifestar su rechazo a varios de los puntos por considerar que atenta contra los derechos de los trabajadores.

Los vínculos de la Casa Rosada con la CGT

Muchos de los puntos que trascendieron en los últimos días fueron tratados en el Consejo de Mayo, el organismo institucional en el que se sientan representantes del mileísmo, las provincias, el Congreso, los sindicatos y el sector privado.

De acuerdo a lo que dejaron trascender en los pasillos de Balcarce 50, hay cierta consenso de estos sectores de acompañar buena parte de los proyectos. Es más, en el oficialismo se rumorea que, más allá del rechazo de la central obrera, sus representantes estarían dispuestos a convalidar algunos puntos de la reforma laboral, sobre todo los que atañen a las modificaciones del derecho individual.

De ser así, se podría abrir un conflicto entre las partes sobre el derecho colectivo, sobre el que el gobierno pretende avanzar, como la ultraactividad de los convenios colectivos, las cuotas solidarias o la reglamentación del derecho a huelga.