La carrera por la intendencia de Villa María: tres opositores a Accastello se ubican en la línea de largada

En el sudeste de Córdoba , la interna política en Villa María calienta motores hacia 2027 . El intendente Eduardo Accastello exhibe su gestión con respaldo del gobernador Martín Llaryora , mientras la oposición se fragmenta: Darío Capitani reabrió su local, Manuel Sosa madrugó con una candidatura propia y Felipe Botta también se apuntó para disputar el municipio.

Mientras el tablero oficialista opta por la cautela del hermetismo formal, los armados opositores saben que tienen la obligación de mover con anticipación. Entre la apertura de sedes técnicas, propuestas radicalizadas y reproches por el "desgaste" de la administración local, las distintas fuerzas desglosan sus argumentos para intentar romper la hegemonía villamariense y evitar el quinto mandato del peronista.

El concejal de Uniendo Villa María resolvió no esperar los tiempos tradicionales de la política y formalizó tempranamente su candidatura a intendente en un acto que reunió a más de 400 vecinos, tras haber abierto un local propio como base operativa.

En diálogo con Letra P , Sosa reafirmó que su fuerza no tiene identificación con referentes nacionales o provinciales, remarcando que construyen un espacio estrictamente municipal que responde solo a los vecinos de la ciudad.

En su diagnóstico crítico sobre el gobierno de Villa María, el edil sostuvo que existe "una gestión totalmente desgastada" tras años bajo la misma línea política encabezada por Accastello, apuntando a deficiencias en infraestructura barrial, recolección de basura, falta de respuestas en los MuniCerca y un "ahogo de tasas" por encima de la inflación.

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Hijo y sobrino de dirigentes del PJ local, Sosa se posiciona como "la única alternativa opositora consolidada e independiente" tras el pase de referentes opositores a la provincia. Su plataforma tiene más de 300 proyectos presentados y equipos técnicos de profesionales y comerciantes.

Sin embargo, deberá sortear en el camino las controversias agitadas por sus rivales sobre su residencia: vive en Villa Nueva, la ciudad que un puente separa de Villa María.

Felipe Botta, en pos del armado grande

En la vereda opositora radical, Felipe Botta, hijo del histórico referente Felipe Kililo Botta, viene reconfigurando su posición parlamentaria tras romper a principios de 2026 con la bancada de Juntos por el Cambio para fundar el monobloque Caminando Futuro. En 2023 había declinado su postulación en favor de Darío Capitani. Alineado orgánicamente con el espacio Generación X de la UCR provincial referenciado en Rodrigo de Loredo, el edil remarcó ante la consulta de Letra P que encamina su labor legislativa con la decisión firme de competir por la intendencia.

Botta definió sus aspiraciones como parte de un proyecto colectivo enfocado en armar equipo y un programa integral para la ciudad, con propuestas que van desde la baja de tasas e incentivos fiscales para inversores, hasta Escuelas Técnicas Municipales para los sectores metalmecánico y lácteo, planes locales de vivienda y la redefinición del uso del Anfiteatro.

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Desde su banca, donde destacó el impulso a la ordenanza de Ficha Limpia y la presentación de más de 250 proyectos, el concejal ratificó que el radicalismo debe liderar un frente opositor amplio capaz de unir "al 70% disperso para hacerle frente al 30% organizado" que representa el peronismo local.

Las definiciones colectivas deberán empezar desde arriba donde se están tomando su tiempo para decidir si van o no, y cómo, en alianza La Libertad Avanza de Gabriel Bornoroni.

Darío Capitani con jugada múltiple

La novedad en este tablero viene de la mano del titular de la Agencia Córdoba Turismo y referente de Juntos por el Cambio local, Capitani, quien activó formalmente su artillería política para disputar el Palacio Municipal en 2027.

A diferencia de lo que ocurría apenas cuatro meses atrás, cuando la sede partidaria ubicada sobre la calle céntrica solo mostraba su nombre a secas, tras quitar el sello de JXC, la estructura opositora se reactivó en las últimas semanas con una renovada cartelería institucional bajo el sello Construir Villa María.

A pesar de integrar el esquema provincial que encabeza Llaryora, el dirigente reafirmó su rol de opositor local al liderar una cumbre de trabajo técnico con sus concejalas y la tribuna de cuentas de su espacio.

Darío Capitani con el equipo de Construir Villa María.

Capitani utilizó el análisis del Presupuesto Municipal y la Tarifaria 2027 como plataforma de lanzamiento técnico, cuestionando partidas que impactan en el bolsillo vecinal como las tasas a la salud. Al mismo tiempo, dejó en claro que su lugar en el gabinete cordobés no anula su vocación explícita de consolidar equipo político y técnico para asumir el desafío de gobernar la ciudad a partir de 2027.

Eduardo Accastello: gestión y hermetismo

En los pasillos de la Municipalidad de Villa María la respuesta es tajante: "No arrancó el año electoral para nosotros". Desde el entorno directo del intendente aseguran que Accastello "no le dijo a nadie que quería ir por la reelección todavía" y que "no ha emitido una sola palabra" sobre su futuro político, priorizando en este momento la agenda diaria de obras.

Mientras la oposición camina los barrios en clave electoral, desde la mesa chica accastellista marcan el contraste afirmando que no están haciendo agenda de campaña sino concentrándose 100% en la gestión. En el Palacio Municipal sacan pecho con un abultado paquete de obra pública como el desarrollo de 12 nuevas avenidas, 468 cuadras de pavimento, la duplicación de calzada en los accesos desde la autopista, el arco de circunvalación sudeste, el complejo Fórum, la torre Áurea, 1.600 lotes sociales y siete obras hídricas de envergadura. Varios de esos desarrollos, en conjunto con la Provincia.

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Aunque insisten en que "está todo muy verde" y que la definición se estirará lo máximo posible, reconocen que Accastello sigue siendo la figura indiscutida del peronismo local y, que no se sorprenderían que, como en la pasada elección, anuncie su candidatura un mes antes de los comicios.