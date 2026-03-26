Libertarios vs. Federales

Villa María: Eduardo Accastello se mete en la carrera por una inversión de US$ 400 millones ligada al maíz

Fufeng Group analiza instalar una planta con impacto exportador. La puja entre la ciudad del sudeste de Córdoba y la del sudeste asiático. 600 empleos en juego.

Por Letra P | Periodismo Político
Eduardo Accastello, intendente de Villa María, junto al referente de Fufeng Group

Eduardo Accastello, intendente de Villa María, junto al referente de Fufeng Group

El intendente de Villa María, Eduardo Accastello, activó una ofensiva productiva para posicionar a la ciudad del sudeste de Córdoba como destino de una inversión extranjera de gran escala. Directivos de la firma china Fufeng Group recorrieron el Parque Industrial, instituciones académicas y plantas vinculadas al complejo agroindustrial local en el marco de negociaciones que llevan más de seis meses.

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El proyecto en análisis contempla un desembolso estimado en US$ 400 millones, con la instalación de una planta vinculada a la transformación de maíz con perfil exportador.

La decisión final podría definirse en agosto y anunciarse en septiembre. Villa María compite con una ciudad del sudeste asiático, según admiten fuentes municipales.

La carta productiva del sudeste de Córdoba

El operativo de seducción incluyó una agenda orientada a mostrar ventajas competitivas estructurales: disponibilidad de materia prima, infraestructura logística, servicios industriales y capital humano formado en universidades locales.

La comitiva visitó la planta de bioetanol de ACA BIO, la planta de tratamiento de aguas de la cooperativa Co.T.A.C, la sede de FUNESIL y distintas empresas radicadas en el Parque Industrial, además del predio donde avanza el campus de Universidad Siglo 21.

accastello inversión china
Eduardo Accastello recibi&oacute; en Villa Mar&iacute;a a inversores de China

Eduardo Accastello recibió en Villa María a inversores de China

Villa María busca consolidarse como nodo agroindustrial exportador, apoyada en su parque industrial con aduana y conectividad regional.

La apuesta de Eduardo Accastello ‍

El impacto potencial también forma parte del argumento. El proyecto podría generar unos 600 puestos de trabajo permanentes y cerca de 2.000 durante la etapa de construcción, cifras que elevan el interés provincial por la radicación.

En ese marco, Accastello articula gestiones con la administración de Martín Llaryora para avanzar en incentivos impositivos y condiciones operativas que inclinen la balanza en favor de la ciudad.

La disputa por la inversión no es sólo económica. En una provincia donde los intendentes buscan volumen político a partir de la gestión, captar un proyecto de esta magnitud puede redefinir liderazgos regionales y proyectar a Villa María como uno de los polos industriales más dinámicos del interior cordobés.

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