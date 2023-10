La Bolsa de Rosario renueva sin recalcular

“Se fueron a los tumbos, no vuelven más. Cambió la lógica”. La frase de un directivo de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) intenta demostrar que se asentó un cambio en la conducción de la institución después de años en los que el personalismo y el conservadurismo rancio gobernaron hasta que en 2019 chocaron de frente con el escándalo Vicentin a la par del fin del macrismo.

Todo aquello se revuelve porque esta semana se conoció que el 26 de noviembre, entre las 11 y las 15, los socios de la Bolsa elegirán las nuevas autoridades. El corazón de la poderosa agroexportación nacional tendrá sus comicios que aparecen de antemano cocinados, ya que se descuenta un nuevo mandato de Miguel Simeoni , gerente de un corretaje de siete cooperativas agropecuarias. No hay lista opositora en la cancha, pero la dirigencia actual se enfrenta a un nuevo período por consenso en el que seguramente le espere otro roce interno distinto al de estos años liberados por la reconstrucción institucional.

Hugo Grassi , de la homónima corredora y de Commodities SA , principal acreedor privado de Vicentin y en plena pelea con la cerealera , buscó imponerse en la presidencia, pero no tuvo consenso. Sí lo hizo Simeoni, quien terminó dando el salto a la Bolsa tratando de mantener la línea que logró en el Centro de Corredores y cambiar el eje de la gestión para terminar de sepultar todo lo vidrioso y las lógicas de imposición de gestiones anteriores.

Un cambio es que la conducción de la BCR no hace política partidaria como se hacía antes abiertamente jugando para el macrismo. De hecho, planteó en estos dos años una mirada transversal con la política, con la gastada crítica a la grieta que ahora ya parece no correr más. Por eso apuntó a hablar de consenso y no ensuciar la política, algo que suena inocuo al ver que a los tres aspirantes presidenciales principales si algo les sobra es barro cruzado.