¿Era por abajo? El curioso método de Axel Kicillof para meter un pie en Santa Fe

La construcción presidencial de Axel Kicillof en Santa Fe desorienta a más de uno. El gobernador de Buenos Aires , a través de sus ministros, desembarca en el territorio con diversas actividades y vínculos, pero saltea a las referencias del peronismo provincial, que, no obstante, no se desesperan por ser parte del juego. “Esto es netamente horizontal”, abonan sus interlocutores provinciales.

El esquema Kicillof 2027 aterrizó este viernes en la ciudad capital de la mano del ministro de Desarrollo Agrario de Buenos Aires , Javier Rodríguez , quien lideró una jornada entera de reuniones con entidades empresarias, directivos del Conicet y líderes gremiales. Terminó el día con una reunión política que cerró con un mensaje grabado del propio gobernador bonaerense.

La actividad se organizó a través de Jorge Fernández y Matías Giorgetti . El primero es historiador y fue ministro de Educación de Santa Fe durante la gestión de Víctor Reviglio , entre 1987 y 1991. El segundo fue subsecretario de Infraestructura Rural durante la gestión de Omar Perotti y tercer candidato suplente a diputado en la lista del Frente de Todos, en 2019, detrás de Marcos Cleri .

No son referencias ni líderes de tribus dentro del peronismo santafesino . Para nada. Convocaron a la dirigencia del centro norte de la provincia para discutir la realidad del partido, escuchar las bases del proyecto nacional de Kicillof y recibir el agradecimiento del mandatario bonaerense.

En esa convocatoria, Kicillof baja una línea clara. No se entra a las provincias de la mano de las figuras, de la mano de los Perotti, los Marcelo Lewandowski . Al menos en este momento, el presidenciable no tiene voceros de peso en la Bota. “Esta es una construcción netamente horizontal y con respeto a los territorios. No vienen con imposiciones”, abona Giorgetti ante la consulta de Letra P .

No obstante, el plan no deja de desorientar a diversos actores del PJ provincial. A la misma hora, por ejemplo, unos ocho intendentes peronistas lanzaban una nueva corriente interna con miras a 2027, pero nadie se pegó una vuelta por el acto del kicillofismo nonato. Desde el vamos no estaba en la intención de nadie, pero, ¿ni un café?

El escenario también afecta a dirigentes con nombre que sí están dispuestos a entablar puentes con Kicillof. “No te reconocen ninguna orgánica”, sintetiza un legislador, que llegó a plantearle el tema al ala política que rodea al gobernador.

La cosa tiene, no obstante, olor a doble vía. Kicillof quiere construir por abajo, sin nombres propios, pero la dirigencia santafesina de primera línea tampoco se desespera por subirse rápido a su barco. Por un lado, por esa sensación, la cual ya se analizó en Letra P, de que su figura es indisoluble de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Por el otro, porque nadie quiere hacerse cargo en Santa Fe de una interna que se lee bonaerense.

Una disputa que no es de Santa Fe

En Santa Fe nadie quiere tomar postura en el enfrentamiento Kicillof vs. Cristina. Sobre todo, por desinterés, por sentir que es una disputa foránea. El peronismo recién está dando los primeros pasos para el armado electoral en la provincia y la pelea nacional, realmente, no atrae. Por ese motivo, a la cucarda Kicillof 2027 se la cuelgan segundas o terceras líneas que ni siquiera tributan orgánicamente a ningún sector. O gremios, como la CGT provincial, CTA y ATE, que sí aportaron este viernes a sus principales cabezas, como José Testoni y Jorge Hoffmann.

El kicillofismo de Santa Fe se encontró este viernes en el hotel de ATE.

El ninguneo a la denominada interna bonaerense no es exclusiva de Santa Fe. "Ni lo vemos al tema", le respondió a este medio un ministro de peso en el gabinete del cordobés Martín Llaryora. En La Pampa, donde el PJ gobierna desde 1983, cerca del gobernador Sergio Ziliotto hablan del “canibalismo bonaerense” que enfrenta al kirchnerismo con Kicillof.

En la misma línea, Carlos Bianco, mano derecha del presidenciable, aterrizó este sábado en la localidad entrerriana de San José, convocado por un grupo de intendentes de ciudades chicas. La dirigencia del PJ de Entre Ríos prefirió evitar la interna Kicillof vs. Cristina y nadie de la conducción se dio una vuelta por el acto.