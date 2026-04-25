CONFLICTO POR LA SOBERANÍA

Javier Milei le respondió al Reino Unido: "Las Malvinas fueron, son y serán argentinas"

El Presidente respaldó un comunicado del canciller Quirno y cruzó a Londres tras versiones sobre un giro en la postura de Washington.

Por Letra P | Periodismo Político
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El presidente Javier Milei respondió al Reino Unido por Javier Milei Malvinas y reforzó la posición argentina sobre la soberanía en el Atlántico Sur. Lo hizo a través de un mensaje en redes sociales, donde citó un documento oficial del canciller Pablo Quirno.

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Allí, el funcionario sostuvo que la Argentina mantenía firmes sus derechos sobre las islas y reiteró la histórica postura del país. “Las Malvinas fueron, son y siempre serán argentinas”, expresó el mandatario al replicar el contenido difundido por el canciller.

El pronunciamiento ocurrió tras versiones surgidas desde Londres sobre un posible cambio en la posición de Estados Unidos respecto del conflicto. Funcionarios británicos habían deslizado que Washington podría abandonar su tradicional neutralidad.

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La postura argentina sobre la soberanía de Malvinas

En ese contexto, Quirno reafirmó que la Argentina sostenía sus derechos soberanos sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, junto con las áreas marítimas circundantes. El mensaje buscó dejar en claro la continuidad de la política exterior en torno a la disputa.

El canciller recordó que la ocupación británica de 1833 constituyó “un acto de fuerza contrario al derecho internacional de la época”. Según indicó, esa acción vulneró la integridad territorial y dio inicio a una situación colonial que se mantuvo vigente.

Además, remarcó que la ONU reconoció la existencia de una disputa de soberanía e instó a ambas partes a retomar negociaciones bilaterales. Esa posición fue respaldada por distintos organismos multilaterales y regionales.

Javier Milei Malvinas
Javier Milei defendió la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas.

Javier Milei defendió la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas.

El rechazo al argumento británico y la reacción de Londres

El funcionario también cuestionó el argumento del Reino Unido basado en la libre determinación de los pueblos. Señaló que los habitantes actuales de las islas no fueron reconocidos como un “pueblo” por las Naciones Unidas.

Desde la perspectiva argentina, sostuvo que no resultaba válido que esa población actuara como parte decisoria en una controversia territorial. En ese marco, rechazó el referéndum realizado en 2013 en el archipiélago.

Antes de la respuesta oficial, el vocero del primer ministro Keir Starmer había reiterado la postura británica. Afirmó que las islas eligieron seguir siendo un territorio de ultramar y defendió el principio de autodeterminación.

El mensaje de la Cancillería concluyó con la disposición de la Argentina a retomar el diálogo con el Reino Unido. También destacó el respaldo internacional al reclamo y la necesidad de alcanzar una solución pacífica y definitiva al conflicto.

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