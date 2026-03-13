Karina Milei le puso límites al plan del PRO de llegar a la Casa Rosada

El 7 de agosto pasado, un mes antes de las elecciones legislativas en Buenos Aires, Karina Milei organizó una fotografía de campaña con ocho candidatos de la alianza La Libertad Avanza (LLA), la mitad de ellos con origen en el PRO de Mauricio Macri . Algunos de estos hombres de peso en el territorio bonaerense tenían aspiraciones de sumarse a la administración libertaria, sin embargo, la secretaria general le puso en un freno político a todos ellos .

Aquella postal encabezada por Javier Milei , registrada en una suerte de basural en Villa Celina, en La Matanza, intentaba mostrar la confluencia electoral entre violetas y amarillos , aunque también dejaba entrever el inicio de un acuerdo tácito para que dirigentes de otras extracciones políticas en Buenos Aires se sumen al Gobierno o, cuando menos, accedan a cargos impulsados por la cúpula de la Casa Rosada .

Diego Valenzuela , de Tres de Febrero, Guillermo Montenegro , de General Pueyrredón e, incluso, Cristian Ritondo , como presidente del bloque PRO en la Cámara de Diputados, son los nombres principales que, a las claras, sonaban en su momento para ascender en la escala libertaria. Por el contrario, y por decisión de El Jefe, fueron trasladados de una lista de aspirantes a acceder a cargos a una lista de espera que abre un interrogante sobre futuro de la alianza.

El freno a la creación de la Agencia Nacional de Migraciones, que obligó a Valenzuela a regresar al Senado bonaerense, es sólo el ejemplo más resonante del último periodo, que se sumó al bloqueo que le hizo Karina a Montenegro y Ritondo.

El senador provincial tenía aspiraciones de suceder a Mariano Cúneo Libarona en el Ministerio de Justicia. De hecho, Montenegro había charlado esa posibilidad en varias oportunidades con Santiago Caputo , quien para ese entonces manejaba el área con mano de hierro. En tanto, el diputado nacional amarillo pretendía quedarse con la presidencia de la cámara baja, un anhelo que mantiene desde fines de 2023, en momentos en que estaba en duda la conducción legislativa de Martín Menem .

A los tres bonaerenses les jugaron en contra dos sucesos políticos concatenados que se produjeron tras el rol central que tuvo Karina en el armado y triunfo electoral en las elecciones nacionales de octubre: su avance sobre áreas de la gestión que antes apenas miraba de reojo, como Justicia y Seguridad, y su imposición política sobre otros actores de peso en el gobierno, como Caputo y Patricia Bullrich, quienes justamente manejaban esas carteras.

En otras palabras, atentó contras las aspiraciones de Valenzuela de asumir un cargo en el Ministerio de Seguridad la desconfianza creciente de Karina con Bullrich, la jefa política del intendente de Tres de Febrero en licencia. En los pasillos de Balcarce 50 se menciona que la hermana del Presidente no ve con buenos ojos ni el alto perfil de Bullrich, ni tampoco el de Valenzuela. Por eso, a través de un emisario, la hermana presidencial le pidió a Bullrich que borre un video en Twitter de autopromoción de su imagen y la senadora se negó. Desde ahí todo cambió.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/PatoBullrich/status/2021925093866352717&partner=&hide_thread=false No trabajamos con excusas. Trabajamos con resultados.



La reforma laboral ya tiene media sanción.



Si quieren una Argentina grande, sígannos. Nosotros vamos a fondo. pic.twitter.com/WBE4q9tpEz — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) February 12, 2026

En otros planos, la misma práctica se repitió con Montenegro. En la Casa Rosada lo siguen describiendo como un dirigente alineado al gobierno e idoneo en el manejo de los temas judiciales, sin embargo, Karina no permitió su ingreso al Ministerio de Justicia por su vínculo con Caputo. Por eso aceptó la propuesta de Santiago Viola, el apoderado del partido libertario, de nombrar a Juan Bautista Mahiques en lugar de Cúneo Libarona.

Aún así, en la Casa Rosada todavía recuerdan cómo en aquella jornada en La Matanza, mientras Ritondo, Bullrich y hasta el bahiense Oscar Liberman dudaban de ponerse el buzo violeta con la inscripción de LLA, el marplatense fue el primero en calzárselo sin reparos. La vacilación de Liberman casi que fue un presagio de las diferencias que hoy tiene con Sebastián Pareja, la principal espada del karinismo en la provincia.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/laderechadiario/status/1953526374259466749&partner=&hide_thread=false | El presidente del pueblo: Así fue como Javier Milei lanzó la campaña de La Libertad Avanza en PBA visitando Villa Celina, La Matanza, junto a Bullrich, diputados y candidatos de las elecciones legislativas bonaerenses. pic.twitter.com/mBMHWPBvl6 — La Derecha Diario (@laderechadiario) August 7, 2025

El pedido de El Jefe para ordenar la política interna

El caso de Ritondo merece un punto aparte. Si bien el jefe del bloque amarillo nunca explicitó sus intenciones de quedarse con el lugar de Menem, en su entorno lo veían como un camino natural en su carrera política, sobre todo por el rol que tuvo a la hora de respaldar los proyectos del Ejecutivo. Por eso, cuando Karina ratificó al riojano en la presidencia de la cámara, en el ecosistema PRO libertario se leyó como una derrota política del exministro de Seguridad bonaerense.

A diferencia de Valenzuela con Bullrich, o Montenegro con Caputo, Ritondo no es asociado de manera directa al arquitecto del relato libertario y tampoco al expresidente, pero las tensiones que hubo entre libertarios y amarillos en la Legislatura bonaerense no contribuyó demasiado para que Karina lo tenga en su estima política. Es más, en la mesa karinista todavía recuerdan los votos del ritondodismo para aprobar el Presupuesto de Axel Kicillof, que le permitió a este sector poner dos directores en el Banco de la provincia de Buenos Aires.

Para algunas de estas desavenencias del pasado, El Jefe empezó a pedir a través de sus principales operadores muestras de lealtad política. "O estás de un lado o estás del otro", describió ante Letra P un hombre que conoce bien a la funcionaria más influyente del Gobierno. Ese pedido, de a poco, comenzó a hacer mella en el territorio, donde algunos referentes de Las Fuerzas del Cielo se alejaron un poco del estratega presidencial y comenzaron a tejer acuerdos con Pareja.

La caída en desgracia de algunos nombres PRO libertarios podría traducirse como un impulso para Santilli, el ministro de Interior que sueña con convertirse en el próximo candidato a gobernador de La Libertad Avanza, pero también como una dificultad toda vez que se abre el interrogante de cómo tejerá sus alianzas en la provincia a sabiendas que el karinismo no duda en dar marcha atrás con los acuerdos políticos.