Jorge Macri nombró a un alfil de Angelici como secretario de Gobierno, un cargo clave para el armado electoral

A tres semanas de que se conociera la salida de Ezequiel Sabor de la Secretaría de Gobierno y Vínculo Ciudadano, el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri , definió quién será su sucesor. El elegido es el hasta ahora secretario de Justicia, Francisco Quintana, quien tiene una larga trayectoria en el PRO, pero mantiene vínculos con el dirigente radical Daniel Angelici .

Su desembarco en la secretaría de Gobierno le concedería a Angelici, también miembro de la mesa chica del alcalde porteño, una terminal en el armado territorial del oficialismo en la previa del año electoral. Sucede que la cartera que encabezaba Sabor -además de controlar el Registro Civil y la descentralización de servicios- concentra el vínculo cotidiano entre el Ejecutivo y las comunas .

Aunque la salida de Sabor se oficializó recién el viernes pasado en el Boletín Oficial, la búsqueda de su reemplazante en el gabinete porteño ya se había activado hace semanas. Como adelantó hace dos semanas este medio , además de Quintana, quien inicialmente no se mostraba entusiasmado con su recambio dentro del gabinete, otro de los nombres que sonaba con fuerza para ocupar el cargo era el legislador Waldo Wolff .

Francisco Quintana es el nuevo Secretario de Gobierno y Vínculo Ciudadano. Su experiencia, conocimiento de la gestión y compromiso van a ser un gran aporte para los vecinos de la Ciudad.

La administración macrista también había barajado la posibilidad de encumbrar a un comunero del PRO para que se sumara al gabinete. El jefe de Gabinete, Gabriel Sánchez Zinny, había llegado a contactarse con varios dirigentes locales para ofrecerles el cargo, pero ninguno de los potenciales candidatos tomó la oferta.

Ante la dificultad para encontrar un sucesor, el gobierno porteño también consideró como alternativa la eliminación de la cartera. Según confirmó una fuente del PRO porteño a Letra P, sus funciones, en ese caso, hubieran quedado absorbidas por la Jefatura de Gabinete. El partido amarillo se hubiera quedado, así, sin un órgano clave para la gestión territorial cuando apenas falta un año para la elección en la que Jorge Macri se jugará su continuidad al frente del distrito.

El paso de Sabor por la ciudad de Buenos Aires

Sabor había asumido como secretario de Gobierno en julio de 2025 en reemplazo de César "Tuta" Torres, uno histórico armador y hombre de confianza de Jorge Macri. Su desembarco fue producto de la derrota electoral que sufrió el sello amarillo en los comicios legislativos de mayo del año pasado, en los que La Libertad Avanza (LLA) se impuso con alrededor del 30% de los votos. En esa contienda, el PRO había quedado relegado al tercer puesto, detrás del peronismo.

Sabor, cercano al expresidente Mauricio Macri, terminó concentrando así el vínculo con las 15 comunas para reforzar el armado territorial del partido y apuntalar la relación con los dirigentes locales.

Ezequiel Sabor había asumido como secretario de Gobierno tras la derrota del PRO en las elecciones porteñas de mayo de 2025

La injerencia de Sabor en el gobierno porteño, sin embargo, no comenzó con su jura como secretario. Hasta entonces, se había desempeñado como jefe de la Unidad de Asesores del gobierno porteño. Desde su salida del gabinete, continúa con su actividad en el distrito como director del Banco Ciudad, aunque su atención está volcada fundamentalmente en el armado nacional del PRO.

Sabor trabaja junto al diputado Fernando De Andreis y el vicepresidente de la CEAMSE, Ezequiel Jarvis, en la gira Próximo Paso que encabeza Mauricio Macri a nivel nacional. El objetivo es fortalecer la presencial territorial del sello amarillo tanto en la región metropolitana como en las provincias del Interior y apuntalar a dirigentes locales para sumar ganar peso en las intendencias y Consejos Deliberantes en el 2027.

Ese trabajo como armador político se habría empezado a suponerponer con su labor dentro del gabinete porteño y sus responsabilidades para con las comunas. Entre los dirigentes locales, de todos modos, destacan el trato fluido que el secretario saliente mantuvo con ellos desde el traspié electoral del oficialismo hasta su salida.