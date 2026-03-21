Gerardo Zamora impulsa una comisión del Senado para controlar el acuerdo  Mercosur – Unión Europea.

Gerardo Zamora presentó un proyecto para crear una comisión en el Senado para supervisar el acuerdo Mercosur -Unión Europea . Ante la inquietud de los gobernadores , la propuesta apunta a garantizar un seguimiento técnico y político del proceso, con foco en el impacto sobre las economías regionales y los sectores productivos.

La iniciativa plantea la conformación de un cuerpo integrado por 17 legisladores con representación federal. El objetivo central consiste en acompañar la implementación del tratado comercial y asegurar que las provincias tengan participación activa en cada instancia de decisión.

Uno de los puntos centrales gira en torno a las facultades provinciales. El tratado alcanzó áreas sensibles como la regulación de recursos naturales, la contratación pública subnacional y los estándares productivos, lo que encendió alertas sobre la necesidad de control parlamentario.

Entre las atribuciones previstas, la comisión tendría a su cargo el monitoreo de los subcomités de comercio. También podría articular acciones con legislaturas provinciales, convocar audiencias públicas en distintos puntos del país y solicitar informes periódicos al Poder Ejecutivo.

El proyecto pone especial énfasis en el impacto del acuerdo sobre las pequeñas y medianas empresas. Además, incluyó la necesidad de evaluar cómo las medidas afectan a las producciones locales y a las cadenas de valor en cada región.

#Hoy presente un proyecto de resolución para crear, en el ámbito del Honorable Senado de la Nación, la Comisión Especial de Seguimiento, Monitoreo y Coordinación Federal del Acuerdo Interino de Comercio entre el MERCOSUR y la Unión Europea, en el marco de la Ley 27.800. Integrada… pic.twitter.com/eORBoH9XEA

El ejemplo de Santiago del Estero

En los fundamentos, Zamora destaca el caso de Santiago del Estero como ejemplo del potencial beneficio. Señala que la eliminación de aranceles para el 99% de los productos agroindustriales podría favorecer exportaciones de maíz, soja, trigo y carne bovina.

El senador advirtió que esas oportunidades requieren de un Estado activo. También subrayó la importancia de una coordinación federal sólida para que los beneficios del acuerdo no queden concentrados en pocos sectores o regiones.

Según datos mencionados en la iniciativa, la Argentina exportó a la Unión Europea alrededor de 8.000 millones de dólares anuales. De ese total, el 85% correspondió a la cadena agroindustrial, lo que reforzó la necesidad de un seguimiento detallado.

El rol del Senado

“El protagonismo estará en las provincias. Es en la Argentina profunda donde se define el rumbo del país”, sostiene Zamora en el texto del proyecto, al fundamentar la creación del nuevo espacio legislativo.

La propuesta busca consolidar al Senado como un actor clave en el proceso de integración internacional. La intención fue evitar un rol pasivo y promover una participación activa en la implementación del acuerdo.

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En ese marco, la comisión se presenta como una herramienta para equilibrar intereses. El planteo apuntó a que cada jurisdicción pueda expresar sus necesidades y condicionantes frente a un acuerdo de alcance global.

El proyecto también abre el debate sobre el rol del Congreso en los tratados internacionales e iinstala la discusión sobre cómo compatibilizar la apertura comercial con el desarrollo productivo federal en un contexto de creciente competencia externa.