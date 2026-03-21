LIBERTARIOS VS. FEDERALES

Gerardo Zamora impulsa una comisión del Senado para controlar el acuerdo Mercosur – Unión Europea

Quiere sumar supervisión legislativa y representación territorial en la implementación del tratado comercial. La inquietud de los gobernadores.

Por Letra P | Periodismo Político
Gerardo Zamora impulsa una comisión del Senado para controlar el acuerdo&nbsp; Mercosur – Unión Europea.

Gerardo Zamora impulsa una comisión del Senado para controlar el acuerdo  Mercosur – Unión Europea.

Gerardo Zamora presentó un proyecto para crear una comisión en el Senado para supervisar el acuerdo Mercosur-Unión Europea. Ante la inquietud de los gobernadores, la propuesta apunta a garantizar un seguimiento técnico y político del proceso, con foco en el impacto sobre las economías regionales y los sectores productivos.

Notas Relacionadas
Lula da Silva con Axel Kicillof. 
DISCUSIÓN 2027

El acuerdo Mercosur-Unión Europea pone a prueba el modelo nacional del peronismo

Por 
Letra P | Gabriela Pepe
Gabriela Pepe

La iniciativa plantea la conformación de un cuerpo integrado por 17 legisladores con representación federal. El objetivo central consiste en acompañar la implementación del tratado comercial y asegurar que las provincias tengan participación activa en cada instancia de decisión.

Uno de los puntos centrales gira en torno a las facultades provinciales. El tratado alcanzó áreas sensibles como la regulación de recursos naturales, la contratación pública subnacional y los estándares productivos, lo que encendió alertas sobre la necesidad de control parlamentario.

La propuesta de Gerardo Zamora

Entre las atribuciones previstas, la comisión tendría a su cargo el monitoreo de los subcomités de comercio. También podría articular acciones con legislaturas provinciales, convocar audiencias públicas en distintos puntos del país y solicitar informes periódicos al Poder Ejecutivo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/GZamoraSDE/status/2035139214401052985&partner=&hide_thread=false

El proyecto pone especial énfasis en el impacto del acuerdo sobre las pequeñas y medianas empresas. Además, incluyó la necesidad de evaluar cómo las medidas afectan a las producciones locales y a las cadenas de valor en cada región.

El ejemplo de Santiago del Estero

En los fundamentos, Zamora destaca el caso de Santiago del Estero como ejemplo del potencial beneficio. Señala que la eliminación de aranceles para el 99% de los productos agroindustriales podría favorecer exportaciones de maíz, soja, trigo y carne bovina.

El senador advirtió que esas oportunidades requieren de un Estado activo. También subrayó la importancia de una coordinación federal sólida para que los beneficios del acuerdo no queden concentrados en pocos sectores o regiones.

Según datos mencionados en la iniciativa, la Argentina exportó a la Unión Europea alrededor de 8.000 millones de dólares anuales. De ese total, el 85% correspondió a la cadena agroindustrial, lo que reforzó la necesidad de un seguimiento detallado.

El rol del Senado

“El protagonismo estará en las provincias. Es en la Argentina profunda donde se define el rumbo del país”, sostiene Zamora en el texto del proyecto, al fundamentar la creación del nuevo espacio legislativo.

La propuesta busca consolidar al Senado como un actor clave en el proceso de integración internacional. La intención fue evitar un rol pasivo y promover una participación activa en la implementación del acuerdo.

reforma laboral senado
Senado de la Naci&oacute;n.&nbsp;

Senado de la Nación.

En ese marco, la comisión se presenta como una herramienta para equilibrar intereses. El planteo apuntó a que cada jurisdicción pueda expresar sus necesidades y condicionantes frente a un acuerdo de alcance global.

El proyecto también abre el debate sobre el rol del Congreso en los tratados internacionales e iinstala la discusión sobre cómo compatibilizar la apertura comercial con el desarrollo productivo federal en un contexto de creciente competencia externa.

Temas
Notas Relacionadas
Patricia Bullrich y José Mayans, durante el debate del Senado sobre acuerdo Mercosur-Unión Europea. 
VICTORIA Y DERROTA

Con apoyo del PJ, el Senado aprobó el acuerdo Mercosur-UE, pero Milei perdió con Uruguay

El Gobierno logró el aval en el Senado, con ayuda de todos los bloques. Sólo dos peronistas se opusieron. El vecino país aceleró el trámite lo aprobó antes.
La inflación pega más fuerte en el Norte Grande y alerta a los gobernadores aliados de Milei
ES EL BOLSILLO

La inflación pega más fuerte en el Norte Grande y alerta a los gobernadores aliados de Milei

En el NOA, la suba de precios de febrero fue del 3,5%. El acumulado de los primeros meses puso al NEA en lo más alto de la tabla. Cuyo, en el podio.

Las Más Leídas

Más Sobre Política

También te puede interesar

Lisandro Catalán y Karina Milei en Tucumán. 
DISCUSIÓN 2027

Catalán aprovechó la visita de los Milei y apuesta a dinamitar los puentes entre Jaldo y la Casa Rosada

Por  Ramiro Garrocho
Maximiliano Pullaro mira de cerca el monitor del conflicto social y apuesta a moverse poco de Santa Fe
ES EL MODELO

Pullaro mira de cerca el monitor del conflicto social y apuesta a moverse poco de Santa Fe

Por  Gustavo Castro
La agrupación Universitarios por la Libertad de La Paz se quedó con el primer centro de estudiantes de la provincia que comulga las ideas de Javier Milei.
LA BATALLA CULTURAL AVANZA

El tesoro de Milei: en un terciario público, LLA logró su primer triunfo estudiantil en Entre Ríos

Por  Paola Robles Duarte
Axel Kicillof junto a Sergio Massa.
DISCUSIÓN 2027

Señales de Massa: gobernación no, revancha por la Casa Rosada sí y desdoblamiento en PBA, vemos

Por  José Maldonado