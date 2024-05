Maximiliano Pullaro calla, pero la reforma constitucional ya camina en la Legislatura de Santa Fe

El días después de la apertura de sesiones ordinarias en la Legislatura, donde el gobernador adrede no dedicó una sola palabra al tema, salieron a jugar espadas de peso del oficialismo legislativo. Pablo Farías , jefe del interbloque de Unidos en Diputados, dijo que "la reforma de la Constitución no estuvo en el discurso de Pullaro, pero está en la agenda de la Legislatura".

"En1962 todavía el hombre no había llegado a la luna, no había computadoras prácticamente, no había internet, no había redes sociales. Cambió el mundo y la Argentina", argumentó. Recordó que hace 28 años se reformó la Constitución Nacional" y Santa Fe no reformó la suya.