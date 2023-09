-Siempre los motivos son múltiples. Tenemos un trabajo sostenido en el tiempo que no arranca solo en campaña y eso es un plus. También un trabajo territorial muy grande e hicimos una sola campaña para todas las categorías de Unidos, eso da un impulso muy grande. Por otro lado, hay una necesidad de cambio en la provincia que supimos representar.

_DSC1180.jpg Julio "Paco" Garibaldi festejando la victoria con Juan Pablo Poletti, intendente electo de Santa Fe, y Silvina Cian, concejala electa.

-¿Con qué cree que se va a encontrar en el Senado y con qué ideas llega?

-Quiero que sea un Senado bien dinámico. Está construida la idea en torno a que el Senado es un espacio de mucho poder pero si le preguntás al común de la gente no sabe bien qué pasa ahí adentro, y a esa ecuación hay que darla vuelta. Si hay poder es porque hay herramientas para resolver problemas y si la gente no lo sabe es porque algo está andando mal.

-¿Qué proyectos piensa impulsar?

-La ley de educación es una de mis prioridades. Cuando fui diputado y presidente de la comisión de educación cuando gobernaba Miguel Lifschitz tuvimos media sanción, pero no ley completa porque el Senado no la trató. A su vez, la ley de desfederalización del narcomenudeo es un tema que Maxi nos puso en agenda y que trabajamos antes de las elecciones con Clara García. Sin dudas trabajaremos la agenda que envíe el gobernador Maximiliano Pullaro y acompañaremos su gestión.

-Si se vuelve a discutir la situación de Armando Traferri, ¿qué haría?

-Orgánicamente tengo la misma posición que tuvo el socialismo y es que se pueda avanzar en las investigaciones. Y personalmente lo dije en campaña y lo voy a sostener cuando asuma: no me interesa el privilegio de la política de que no te puedan investigar. Eso no tiene ninguna justificación.

-En su momento parte del PJ y la UCR votaron en conjunto para que no se investigara. ¿Cree que esa cuestión "corporativa" puede cambiar con la nueva conformación?

-Sí, es necesario. Cuando hablo de dar vuelta el senado y ponerlo de cara a la gente, es eso. Si pensamos al senado desde la gente, y no al revés, ese tipo de cosas no pueden pasar.

-Unidos tiene la mayoría para modificar la constitución, ¿cree que debería ser uno de los temas a abordar?

-Sí, claro, porque mientras pasa el tiempo seguimos teniendo la constitución más vieja de toda la Argentina. No resiste ningún tipo de análisis salvo la mezquindad de la política o la falta de acuerdos para avanzar en cambios profundos. Podríamos hacerlo como el bloque Unidos, pero creo que lo tenemos que hacer con todo el consenso porque no tiene que ser una reforma de la política, tiene que ser una reforma de Santa Fe.

photo1694023106.jpeg Julio "Paco" Garibaldi con Clara García durante la campaña.

-¿Cómo te posiciona esta elección en términos políticos?

-Arranca una nueva etapa y me entusiasma muchísimo asumir nuevos desafíos. Pero también creo que es con todo el mundo, no dejando a nadie afuera. Me refiero a quienes estén de acuerdo en los cambios que queremos hacer, en la forma de ver la sociedad y el Estado. No puede ser mirando para atrás y compensando cuestiones del pasado, sino que tiene que ser para adelante. Siempre las derrotas sirven para aprender, pero las victorias también, para zanjar procesos e ir para adelante.

-¿Qué lectura hace de la situación del socialismo?

-Había quienes decían que con la muerte de Miguel (Lifschitz) se cerraba una etapa y junto a Clara García demostramos que el socialismo está muy firme y tenemos un lugar muy importante dentro de Unidos para Cambiar Santa Fe. Cuando discutimos la participación del PS en Unidos lo hicimos sin que nadie nos apurara, pero siendo conscientes de las necesidades de la provincia. Tenemos un lugar de mucho protagonismo para el presente y lo que viene en Santa Fe.