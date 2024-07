Santa Fe: el único plazo firme en el calendario de la reforma constitucional es tener ley a fin de año

“Mirémoslo al revés: ojalá lleguemos al 15 de agosto”, aporta su mirada una voz del socialismo que quiere sacarse de encima los tiempos. Tanto en el radicalismo como en el partido de la rosa -los espacios que marcan el pulso de la reforma-, promueven otro criterio para determinar el plazo: el que sea razonable para alcanzar los consensos. Como en aquella escena de Toy Story 2 en la que el dueño de la jugueteria Al's Toy Barn le pregunta al viejo restaurador de juguetes cuánto tardará en arreglar el brazo del vaquero Woody. “Lo que tenga que tardar”, responde el anciano.

Sin embargo, los involucrados reconocen que hay que avanzar “ni bien se pueda” porque “no se puede concentrar la atención pública tanto tiempo”. La celeridad, entienden, es clave para que el proceso no canse a una sociedad en la que el sentimiento que más aflora alrededor de la política es hartazgo. “No hay que darle vueltas demás al tema porque va a parecer que estamos dedicándole más tiempo a eso que a la gestión”, advierte un operador.

Las dos tendencias para la reforma de Santa Fe

El consenso que parece haber sido alcanzado es el de los métodos de la reforma, por lo que habrá un núcleo de coincidencias básicas preacordado por los partidos que tendrán la llave de la Convención Constituyente. De esta manera, la política busca promover esa celeridad que tanto le preocupa y, a su vez, encapsular los temas para que la reforma no tome una magnitud inabarcable alimentada por los incontables reclamos sectoriales.

En Unidos quieren que la idea de una nueva Carta Magna prospere, por esa razón se concentran en “la reforma posible”. “La ambición de hacer una gran reforma tiene que existir, pero no puede ser eso o nada”, razona una fuente de Unidos. En la memoria de quienes tienen más años están vívidos los recuerdos de los intentos anteriores de reforma, que incluyeron grandes audiencias públicas que buscaban contener cada reivindicación sectorial: “Eso le da más legitimidad, pero nunca salió una reforma de esos procesos por los pedidos infinitos que surgieron”.

La clave está, entonces, en encontrar un punto de equilibrio. La decisión de apostar por un acuerdo político existe, la idea de apurar los tiempos para no cansar a la opinión pública también, pero no significa que no habrá lugar para temas que tienen más que ver con la parte dogmática que con la parte orgánica de la Constitución. El sentimiento antipolítica está latente y para no activarlo hay que caminar por esa delgada línea. En Unidos lo resumen: “No podemos permitir que sea vista como una reforma de la política para la política”.