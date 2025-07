Adorni vs. Osaba, el mano a mano de La Libertad Avanza por la cabeza de la lista en la Octava sección

EL LEÓN SE COME AL GATO

La octava -que tiene la particularidad de incluir sólo a la capital bonaerense- renovará sus seis bancas en la ámara baja, hoy ocupadas por Ariel Archanco , Lucía Iañez , Juan Malpelli (UP), Claudio Frangul (Acuerdo Cívico - UCR+GEN), Fabián Perechodnik y Julieta Quintero Chasman (PRO).

En las diferentes tribus libertarias admiten que el apellido Adorni puede reunir consensos y evita herir susceptibilidades. No obstante, el parejismo empuja a Osaba, que trabaja en los armados de la Octava, Tercera y Sexta sección electoral. Si la pulseada queda entre estos dos nombres, correría de atrás Piparo, que tiene intenciones de desembarcar en la Legislatura para posicionarse como candidata a intendenta en 2027 . Adorni y Osaba serían el 1 y el 3 o viceversa.

Sucede que Piparo no reúne los apoyos necesarios para llevarse la marquesina principal, por lo que no descarta ir en otro puesto de la lista, siempre y cuando sea uno con chances de entrar. Como máximo, ese sería el tercer lugar, para no arriesgar demasiado. Pero ello implicaría que encabezara otra mujer. Asoma complejo, casi imposible. Esta situación podría descomprimirse si el piparismo cobra con una candidatura de Luciano Guma al Concejo Deliberante y la renovación de la banca como diputada nacional de la legisladora.