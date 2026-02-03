Julieta Carrazza: "La UCR de Entre Ríos necesita transformarse y yo quiero ser parte de ese cambio"

Julieta Carrazza , la abogada que secunda a Mauricio Davico en la Municipalidad de Gualeguaychú , deja atrás un 2025 marcado por los conflictos dentro del legislativo local y proyecta su 2026. Con los pies en la gestión y de cara a las internas partidadrias, asegura que quiere formar parte de lo que se viene en la UCR de Entre Ríos.

Completando enero, Carrazza se tomó dos semanas de vacaciones en una playa de Uruguay. Dice que el año pasado no le dio tregua , y algo de razón tiene. Inició con el reemplazo de Davico al frente del Ejecutivo y luego vino la fractura del bloque oficialista tras la salida de los únicos dos radicales de Juntos Gualeguaychú en el Concejo Deliberante . "Después dimos el debate en función a decidir si íbamos a la alianza electoral con La Libertad Avanza , vino la campaña, las elecciones legislativas y el cierre de año, sin parar. Aproveché estos días para leer ciencia ficción y dormir, para descansar para volver con pilas a lo que nos toca en este 2026", asegura Carrazza en diálogo con Letra P .

Jugando un rol activo en la gestión municipal, ahora sostiene que lo que ocurra este año será clave para consolidar lo que se viene. Después de los días de lectura y playa, Carrazza vuelve recargada a la actividad pública en la ciudad del carnaval.

- Con la dinámica de una ciudad que está en temporada turística, con diferentes frentes de obra abiertos, trabajando activamente en el principal reclamo de los vecinos que es el asfaltado de las calles, con una gestión que no para. Me tomé 14 días después de vacaciones después de un año intenso, difícil.

-¿Con qué iniciará la actividad Legislativa?

- En diciembre terminamos el Digesto, la organización de las normas y ordenanzas de los últimos 30 años, y vamos a presentar el tema ante los concejales para ver qué normativa requiere modificación. Un gran tema es el Código de Faltas, hay mucho criterio antiguo que sea aplica para establecer algunas multas, tenemos que trabajar en modificaciones que consideren la realidad actual y los bolsillos de los ciudadanos. Hay mucho desconocimiento de la normativa por parte de los vecinos y es difícil que se cumpla con lo que no se conoce. Ese es uno de los temas, pero hay muchas otras cuestiones en las que estamos trabajando para dinamizar la gestión y propiciar las inversiones.

Las internas en la UCR

- ¿Qué considera que debe ocurrir en el radicalismo entrerriano?

- Creo que la única espectativa que tienen los partidos de sobrevivir a esta crisis de representatividad que se está dando a nivel mundial es encarnar las voces y demandas de los ciudadanos. El radicalismo viene hace años hablando hacia adentro, quién es más radical que quién, o cuáles son las ideas o dogmas que deben conducirnos. De hecho, estuvimos muchos años discutiendo nuestro rol en Cambiemos. Creo que hay demandas que cambiaron afuera, que la estructura tiene que ser más dinámica para dar respuestas a estas demandas.

- ¿Qué dificulta el cambio de dinámica?

- Hay estructuras que son difíciles dentro del radicalismo. El comité provincial no se reúne por zoom por ejemplo, uno puede reunirse con un ministro y resolver temas concretos, pero las autoriades del partido no permiten que se realicen recuniones de comité de manera virtual, lo que vuelve compleja la participación de los que estamos en funciones y de los que trabajan en general. Pongo esto como ejemplo. Venimos de comités que se encierran a discutir y no contienen ni apoyan a los muchísimos concejales que necesitan del partido. Hay unos 390 concejales de Juntos en Entre Ríos, y la mayoría de ellos son radicales, eso es mucha gente. Dónde no sos oficialismo estás en soledad, y lo que tenemos que hacer es acompañarlos y fortalecerlos.

Julieta Carrazza perro Julieta Carraza aprovechó las semanas del receso para descansar después de un 2025 demasiado agitado.

- ¿Se imagina encabezando ese proceso?

- No voy a decir que no me gustaría ser la presidenta de mi partido, porque sí me gustaría, pero hoy no es mi principal objetivo. La UCR necesita transformarse y yo quiero ser parte de ese cambio, pero no tiene que encabezar sí o sí mi nombre. Está la posibilidad del nombre de Francisco Azcué, intendente radical de Concordia. Con él había un tema de plazos que ya debe estar saldado. Después de abril se definen los plazos de electorales, debe reunirse el consejo partidario y convocar a elecciones.

La alianza con La Libertad Avanza en Entre Ríos

- ¿Cuál es su balance sobre la alianza electoral con la Libertad Avanza en octubre pasado?

- Creo que la última alianza fue correcta, eso no quiere decir que no tengamos diferencias en algunos puntos de la gestión, no se podía dividir el voto de nuestro electorado, que hoy compartimos con los libertarios, en una elección de medio término a nivel nacional. Considero que Rogelio Frigerio hizo bien, yo hubiera hecho lo mismo. Entiendo la postura de UCR Activa, el sector del radicalismo que se opuso a la alianza, porque durante mucho tiempo coincidí con muchas cosas que ellos plantean, pero veo en la calle que a la ciudadanía no le importa esa discusión. Lo que se está debatiendo es que si la política no mejora el metro cuadrado de las personas, las discusiones dogmáticas no tienen sentido por sí mismas.

- ¿Cuál es la discusión que sigue?

- Creo que hay discutir una conducción que contribuya a mejorar la vida de las personas, tiene que ser una discusión hacia afuera. El radicalismo no era parte de una gestión de gobierno desde 1983 en Gualeguaychú, hoy lo somos, también formamos parte de la gestión provincial y tenemos responsabilidades de gobierno. Desde ahí planteamos las cosas.