Gualeguaychú: cómo juega Julieta Carrazza, la viceintendenta radical que pilotea un carnaval en el Concejo

No es ingenua cuando habla de “caminos de retorno”. Después de la sesión en la que se rompió el bloque oficialista, su tarea ahora será la búsqueda de acuerdos. “Cuando hablo de retorno me refiero al diálogo y búsqueda de acuerdos, no del regreso al bloque”, explicó. No cree que los expulsados se conviertan en oposición “acérrima” porque entiende que su comportamiento siempre fue de acompañamiento, y un giro de 180 grados en sus votaciones impactaría también sobre ellos y su credibilidad. “Las bancas no son personales, son representativas”, sostuvo.