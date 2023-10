El cumplimiento de la ley vigente de compensación a las provincias que no transfirieron sus cajas es el punto que Schiaretti planteó y el exponente del oficialismo respondió con una fuga hacia delante. No es un tema saldado para Llaryora .

“La actualización del Presupuesto del año que viene es hablar sobre la nada misma, porque no se sabe quién va a ganar las elecciones. No tiene sentido hacer algún acuerdo con Massa si no se sabe si va a ganar; es más, es muy probable que él no llegue”, retrucan en la mesa chica de Llaryora.