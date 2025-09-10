Blooper oficial: el Gobierno designó a un nuevo titular de Seguridad Vial y lo echó al día siguiente

El ministro de Transporte, Luis Pierrini , debió pedirle la renuncia a un funcionario que había designado el día anterior después de que sus pares en el Gabinete se enteraran de que había ocupado cargos de importancia durante el kirchnerismo.

La lluvia de críticas de gobernadores opositores y afines por el desfinanciamiento masivo de las obras viales y el fallo judicial que paralizó la disolución de Vialidad Nacional no alcanzaron para ordenar el área a cargo de Pierrini. Al contrario, el sector sigue totalmente desordenado y abrió un nuevo frente de conflicto en el Gabinete.

En su intento por completar la grilla de Transporte con personas de confianza, el ministro del área propuso a un abogado especializado en temas aeronáuticos y de transporte para ocupar la estratégica Agencia Nacional de Seguridad Vial. Se trata, o trataba, de Nicolás Dapena Fernández , que duró apenas 24 horas en el cargo del que salió eyectado, según su explicación, por problemas de incompatibilidad.

En el Boletín Oficial de este miércoles se publicó la designación de Dapena al frente de la ANSV, pero a las 14 horas el propio especialisra informó en su cuentas de redes sociales: "Desafortunadamente, debido a problemas de incompatibilidad con respecto a la consultoría externa, actualmente no puedo asumir el cargo de Director Ejecutivo de la ANSV".

En realidad, su designación, que fue avalada por el ministro de Economía, Luis Toto Caputo, y el de desregulación, Federico Sturzenegger, voló por el aire cuando los colaboradores de Patricia Bullrich le informaron que se trataba de una persona con extenso recorrido en la función pública durante las gestiones de Cristina Fernández de Kirchner, algo que ninguno de los filtros oficiales registró, pese a que lo publica en sus redes.

Dapena fue subsecretario de Lucha contra el Narcotráfico entre 2014 y 2015, pero antes había sido director de Relaciones Institucionales de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, una fuerza que controla Bullrich. Además, después de la nacionalización de Aerolíneas Argentinas, el fallido funcionario libertario formó parte de la cúpula de la aerolínea de bandera cuando era conducida por el senador camporista Mariano Recalde.